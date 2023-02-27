上周，加州车管所DMV发布最新的L4级别自动驾驶测试报告，数名深耕中国市场的玩家均名列前茅。本次报告的公司中，AutoX（安途）作为深耕中国市场的最大L4无人驾驶公司，展现出旗帜性企业的实力，对整个L4级无人驾驶行业意义重大。在无人驾驶技术团队、车队规模、L4自动驾驶范围、L4技术能力等多领域，AutoX的长期积累和投入，是其All in L4的坚实基础。

AutoX拥有最大L4级无人驾驶技术团队

自动驾驶行业中，拥有千人研发团队的公司很少，千人全部专注于L4级无人驾驶乘用车的公司则更为稀少。

在此背景下，AutoX对技术团队的投入独树一帜：自2022年年初，AutoX的L4级技术团队已超过1000+人，规模达到国内其他L4级自动驾驶团队的数倍，并持续吸纳全球顶级人才，目前仍有大量研发岗位在全球对外招聘。

目前，AutoX在全球有六大研发中心，在北上广深四大一线城市均有研发团队，不仅规模庞大，人才布局纵深丰富，将横跨各个学科领域的顶级人才招于麾下。

数年沉淀，AutoX吸纳了全球海内外自动驾驶行业内的顶级人才：在上千人团队中，有十几位技术领袖曾就职于全球最领先的L4级别自动驾驶玩家谷歌Waymo, 上百名工程师来自其他国内外自动驾驶公司。

除了大量AI人工智能、软件、云计算人才以外，AutoX还具备数百名硬件资深工程师，横跨电子工程、精密仪器、光学仪器、功能安全、汽车工程、规模先进制造等。其中，单资深汽车工程行业专家就有上百名，还有来自麻省理工学院MIT等顶尖学府的专家科研人员。

这也意味着，AutoX集结了上千名跨学科领域的顶级人才，并为他们创造最开放、简单的工程研发氛围。AutoX坚信，只有这样的人才布局、大规模投入，加上长期主义的坚持与沉淀，才能真正地打造出L4级别无人驾驶技术，为消费者创造出革命性的高科技产品。

AutoX研发中心位于一线城市的核心地带，工作环境优越



AutoX拥有最大L4级别车队

此前，AutoX的L4级乘用车队已超过1000台，是中国市场乃至全球市场上最大规模的全无人车队，在北上广深、硅谷等全球超级城市部署。在全球范围，AutoX建设了大型L4级运营中心网络，为大规模车队专业级运维调度而建，以支撑上千台无人车在多城市、大区域、高密度的测试与运营部署，形成了完善的规模化部署能力。

AutoX拥有最大L4自动驾驶区域范围

L4级别的自动驾驶与L2级辅助驾驶的价值差异巨大：能在人们的日常出行中提供完全的自动化，解放双手、解放双眼、解放思绪，才能节约人们宝贵的时间和精力，而L2级别辅助驾驶则无法完全做到这一点，即使能处理简单的场景，从安全角度要求，驾驶员也不应挪开双眼，甚至不应离开双手。

要达到L4级自动驾驶，必然需要大规模的自动驾驶区域。对于L4级完全自动驾驶而言，如果运行区域范围面积过小，对用户而言就缺乏实际使用价值。而在大区域实现L4级自动驾驶，并非简单地从一些图商购买高清地图即可，更需要形成大规模部署的体系化能力，包括团队培养、流程建立、安全质量把控、工具链支持等方面的积累。

AutoX不仅拥有最大的L4级自动驾驶运行域，超过1000平方公里区域范围，并且覆盖单位区域面积密度最高、最密集复杂的城市中心CBD繁华道路。任意点到点自动驾驶域，超大范围内游刃有余。从覆盖规模面积、道路路况复杂度等多个维度，都创下L4级别自动驾驶的首例。其中近180平方公里为完全无人驾驶域“无人之境”，可在该区域内公开道路进行完全无人驾驶。

AutoX是首个达到L4级别技术能力的公司

自创立以来，AutoX在真正L4级全无人驾驶领域长期持续地不懈投入，是第一个进入一线城市CBD闹市区测试的自动驾驶公司——早在2017年，AutoX无人车就开始在深圳与硅谷的核心繁华路况测试。AutoX目前持续在北上广深四大一线城市和硅谷展开常态化、规模化测试运营，积累了行业最高和最繁华复杂路况里程，在“全无人”之路上领跑行业：

●2018年，推出首个自动驾驶对外配送运营服务。

●2019年，获得加州历史上颁发的第二个RoboTaxi载客运营牌照，并完成加州历史上首次RoboTaxi对外载客运营。

●2020年，获上海新规2.0首批对外运营牌照，并开启第三代Gen3 RoboTaxi在沪对外公开载人示范应用，标志了上海首批自动驾驶出行完全对外开放运营。

●2020年，获得全球第二张、中国第一张加州全无人驾驶RoboTaxi牌照。

●2020年，实现中国首次完全无人驾驶。

●2021年1月，在坪山区政府支持下，首次实现全无人驾驶面向公众对外运营，成为中国唯一、全球第二家真正全无人RoboTaxi运营的公司。

●2022年2月，成功揭榜上海市交通委员会示范应用创新项目「智能出租」应用场景。

●2022年9月，发布上海市中心城区首个RoboTaxi示范应用载人服务，并于当日正式投入对外公开运营。Gen5车队登陆上海中心城区，首批50台车均已获得上海市载人示范应用牌照，安途上海布局拓展至浦东、嘉定双区。

AutoX在WAIC上发布上海市中心城区首个L4级别自动驾驶示范应用载人服务

AutoX是唯一拥有L4全栈技术的公司

通过在L4级自动驾驶技术领域深扎，从软件到底层硬件，从计算平台到传感器的研发投入，AutoX成为了中国市场上唯一一家具备真正全栈自研能力的公司。

AutoX自主研发的第五代全无人系统Gen5，已经量产上千台规模，包括高分辨率感知系统、自研核心车载超算平台AutoX XCU、定义整体L4级无人驾驶域电子电气架构EEA。其中AutoX自研的XCU系统，是亚洲首个算力超过2000 TOPS的车载域控制器。

AutoX Gen5系统不仅从设计上保障多层冗余确保⻋规级功能安全，各个模块还经过了震荡冲击测试、高温及低温测试、EMC测试等车规级测试，达到量产⻋规级别硬件质量，同时将一体化液态冷却系统、线束工程、电源管理系统等全部考虑进去，进行整车车规级验证。Gen5 从底层保证了真正全无人驾驶能力，刷新了中国L4级乘用车的标准，可与全球无人驾驶领域尖端玩家争高峰。

AutoX自研4D毫米波雷达，具备目前全球最高车载毫米波雷达分辨率

近些年来，不少业内公司出于技术成熟度等自身具体情况的考量，选择放弃L4级高阶自动驾驶，转而降级到L2辅助驾驶。但是，AutoX坚定认为，即使国内的L4相关政策法规仍需进一步突破，中国市场也应享有全球最领先的L4级别无人驾驶服务，中国消费者也值得享受最尖端L4科技给生活的巨大便利。在L4科技已经在全球其他地区已成为现实的情况下，未来中国市场一定不会只满足于有局限性的L2级别辅助驾驶。

在尖端硬科技领域的投入，需要长期的笃定与坚守，AutoX始终坚持，为中国消费者打造最尖端L4无人驾驶技术，加速世界向全无人驾驶的转变。

AutoX集团创始人肖健雄教授表示：坚定不移，All in L4，将无人驾驶进行到底。未来，AutoX作为深耕中国市场的L4无人驾驶代表公司，将继续专注于L4级别乘用车，坚信L4级无人驾驶技术，能给广大消费者，带来最大的生活品质的提升。