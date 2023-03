基于云的温室气体(GHG)排放计算和可视化服务zeroboard、总部位于东京的开发商和供应商Zeroboard Inc. 近日宣布,作为A轮融资的一部分,该公司已经通过第三方新股配售完成融资,第一和第二批完成的融资总额达到24.4亿日元(1840万美元)。

此次A轮融资由Keyrock Capital Management Limited领投。第一批结束时,除Keyrock Capital Management以外,原有投资者DNX Ventures和Inclusion Japan, Inc.以及JAFCO Group Co., Ltd.、DBJ Capital Co., Ltd., 和Coral Capital, Inc.等新投资者加入,承办商共6个,融资总额19.8亿日元。第二批融资期间,共有12家合伙人/企业风险投资(CVC)签署了一项4.6亿日元的投资协议。他们分别是长瀬产业株式会社、关西电力株式会社,株式会社三菱UFJ银行、岩谷产业株式会社、丰田通商株式会社、住友商事株式会社、FFG Venture Business Partners Co., Ltd.、欧力士股份有限公司、Mizuho Capital Co., Ltd.、SMBC Venture Capital Co., Ltd.、Delight Ventures, Inc.以及U3 Innovations LLC。

2021年3月,该公司宣布推出zeroboard,这是日本首个基于云的温室气体排放计算和可视化服务,其测试版和产品分别于2021年7月和2022年1月发布。同年7月,该公司率先在行业发布了碳足迹计算功能(按产品和服务计算排放),并在8月,决定与五个与海外制造基地和供应链存在各种业务交易的合作伙伴以及希望实现业务脱碳的企业合作,开始支持亚洲的脱碳管理。到10月份,采用zeroboard的公司数量达到了2000家。为了进一步推进供应链排放的计算,包括国际排放,该公司还增加了该平台的多语言(日语、英语、泰语、中文和西班牙语)版本。

了解排放只是企业脱碳管理的一个起点,必须带来具体的减排措施。除了为客户提供先进的技术计算外,该公司还积极与提供温室气体减排解决方案的合作伙伴结成联盟,今年1月合作伙伴数量达到100家。该公司正与合作伙伴一起建立一个生态系统,根据客户需求提供各种解决方案,包括节能、可再生能源和其他脱碳解决方案,以及可持续融资来支持这些解决方案,从而支持企业脱碳管理。

筹集的资金将用于加速zeroboard产品功能的开发,聘请客户成功专家等更专业的资源来支持客户以及进行国际扩张,从而发展成为一个全球性平台。

该公司还积极参与制定脱碳和全球不断变化的环境相关领域的规章制度,同时不断监测市场趋势。2022年9月,该公司首席执行官渡慶次道隆(Michitaka Tokeiji)当选日本经济产业省产品碳足迹计算和供应链碳中和认证研究小组成员。作为脱碳管理领域的领先者,该公司将继续与客户和社会分享其积累的知识,努力成为全球脱碳管理合作伙伴。