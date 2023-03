科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2023.02.27-2023.03.05)东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

紧随着上周马来西亚的步伐,本次,我们将把聚光灯转向泰国,这个同样想在东南亚电动汽车篇章上留下浓墨重彩一笔的选手。

与此前的主角,或者说是想要多点发力的越南和马来西亚不同,在成为新能源产业枢纽的道路中,作为东南亚最大的汽车生产国和东南亚第二大汽车销售市场,泰国显然有着一个“更为明确”的方向。

2021年早些时候,泰国当局对外公布了其三步走的电动汽车2030路线图——从2021年至2022、2023至2025、以及2026年至2030三个阶段分步实现“在2030年,泰国必须把ZEV(净零排放汽车,包含氢燃料电池和纯电电动两种类型)的产量提升至当年总产量的30%”的目标。而基于这一目标,泰国希望,让自身“成为东盟电动汽车生产中心的一部分”。

不过,从现实的角度上来看,尽管泰国自身具备了深厚的汽车制造基础,在电动汽车的生产方面,泰国接下来所要面对的却也会是一个相当艰巨的挑战。有数据指出,去年期间,在泰国的188万辆汽车产量中,仅有9.27万辆是电动汽车(并且其中绝大部分为混动车型)。

为了加速其生产计划,泰国当局出台了一系列的支持举措,希望从吸引外界力量和强化自身基础两个方面为电动汽车产业营造出有利的发展环境,加速现有制造工厂或者吸引更多制造商在泰国生产电动汽车。而这其中最为值得一提的,便莫过于针对促进电动汽车使用和制造的激励计划——该计划为进口电动乘用车提供了20%-40%的免税优惠,并且也对符合要求的汽车制造商提供7万和15万泰铢不等的市场补贴。但同时,想要获得这些优惠政策和补贴,汽车制造商也必须要在泰国设有制造工厂,并且必须于2024年内在泰国生产数量与2022到2023年整车进口量相等的电动车作为补偿。

目前,仅就国内出海车企而言,除了已经在当地设有工厂的企业,截至去年晚些时候,已经有6家中国车企表示将在当年签署加入泰国的电动汽车激励措施计划,并根据泰国政府要求在当地生产电动汽车。而在这些工厂的“到来”下,正如文章所说,面对“尚未到来”的东南亚的新能源篇章和自身的2030节点,属于泰国的剧本或许也才刚刚开始。

好了话不多说,让我们进入本次正题。

产业&动态

Netflix的越南办事处最快有望在年底开张:目前,Netflix拒绝对此传言的具体规划置评。但消息人士表示,该办事处最早有望在今年年内开张。不过,消息人士也强调,距正式开张也将会需要一段更长时间的监管流程。

作为背景,据悉,如果Netflix的越南办事处得以成功开设,这将使得Netflix成为首个在越南直接开展业务的美国科技巨头。外媒称,尽管外界对越南严格的互联网规则抱有戒心,但越来越多的人认为这里利润丰厚,不容忽视。

特斯拉已获批进入马来西亚市场:MITI在一份声明中指出,随着该公司的进入,特斯拉将会在马来西亚开设办事处(head office)、引进特斯拉体验中心和特斯拉服务中心、并于该国建立其超级充电站网络。不过,目前尚不清楚特斯拉马来西亚办事处的建成时间规划。

针对特斯拉的到来,MITI部长Zafrul Aziz表示,这意味着特斯拉对马来西亚的经济基本状况和有利的商业环境充满信心,“很高兴特斯拉决定在马来西亚的电动汽车生态系统中占有一席之地··· MITI及其机构将会继续加强努力··· 使马来西亚成为电动汽车相关技术的首选投资目的地。”

VinFast正式向美国客户交付首批预定汽车:越南新能源车企VinFast于本周三表示,已在其位于加州的 9 家门店向美国客户交付了首批45辆 VF 8 City Edition SUV汽车。VinFast 在一份声明中表示,这标志着该公司正式进入北美市场。

据悉,VinFast将在接下来的几天内继续在其商店或通过送货上门服务把预定车辆交付给客户。作为背景,VinFast原定于去年12月份向美国用户交付的999辆电动汽车已经历了2次交付延期,并且该公司在上月早些时候对其美国员工展开了裁员。

极飞携手正大在泰国推出自主农用无人机:据悉,致力于用机器人、人工智能和新能源技术为农业赋能的农业科技公司极飞科技于本周宣布,已经与泰国正大集团(Chia Tai Group)旗下的农业创新公司FarmInno(Thailand)建立了战略合作关系,将在泰国推出具有智能控制系统的全自动农用无人机——包括两种兼具性能和成本效益的机型XAG P100和XAG V40。双方在一份声明中表示,该合作旨在利用先进技术扩大泰国农业的生产力和质量,将该国的种植技术推向新水平。

到2037年,AWS计划将在马来西亚投资60亿美元:据悉,亚马逊旗下云服务平台AWS日前表示,到2037年,公司将在马来西亚投资60亿美元,使其成为迄今为止在该国最大的国际性的科技投资。而作为该投资的一部分,AWS将在马来西亚推出一个基础设施区域AWS infrastructure Region)/云数据物理中心。据介绍,该基础设施区域将包含三个可用区(Availability Zone),这将使客户能够在马来西亚安全地存储数据,并满足东南亚地区对云服务的需求。

值得一提的是,21年晚些时候,AWS宣布推出了一个名为“AWS 亚太(雅加达)区域”的新云数据物理中心(即云区域,Cloud Region)。于此,客户可以将相关云服务数据储存在这一中心,并获得更低的延迟。当时,AWS在一份声明中表示,计划在未来15年内通过AWS 亚太(雅加达)区域向印尼投资50亿美元,其中包括数据中心的建设开支、设施运营开支、以及从当地企业采购商品和服务的费用。

印尼Telkomsel与华为签署MOU,共同打造未来数字印尼:近日,华为与印度尼西亚运营商Telkomsel在MWC2023上签署了“GUIDE to Future Telco”谅解备忘录。双方联合发布了Telkomsel未来网络演进战略,通过规划数字经济商业蓝图,进一步为个人和企业客户提供最佳的数字体验和创新服务,使能面向未来的数字印度尼西亚愿景。根据该框架合作备忘录,围绕面向未来网络演进路径的探索,遵循“GUIDE to the Intelligent World”的理念,双方联合探讨了端到端中长期网络演进目标以及人才培养计划。面向未来,双方聚焦千兆5G网络服务探索无线超大规模天线阵列、超宽频多天线等技术,同时在数智化转型、FMC创新、绿色发展等技术商业领域深度合作,支持Telkomsel引领印度尼西亚数字化进程。

投融资

印尼农业科技公司Semaai获得130万美元融资:Semaai成立于2021年,最初主要提供农业投入解决方案(比如种植相关的种子和农药),而后逐渐扩展到了农田(比如种植咨询和农业科技)和农业产出(比如作物的销售)相关领域。同时,据介绍,Semaai旗下也拥有一款用于交易上述农业服务的应用程序(仅限安卓平台),并且公司也会向一些B2B企业和连锁超市供应农作物产品。

Durioo+获得285万美元投资:马来西亚流媒体平台Durioo+日前宣布,已经获得了一笔285万美元的种子轮融资。据悉,这笔融资得到了Gobi Partners、YC、Uncommon Capital等机构的参投。

Durioo+成立于2022年,是一个面向穆斯林儿童的视频流媒体平台。截至当前,Durioo+在马来西亚国内外共拥有2.2万多名订阅用户,并且在过去半年内得到了平均达39%的月均增长(MoM)。展望未来,在接下来的五年内,Durioo+计划在美国、英国、中东和北非 (MENA)、印尼、欧洲和其他南亚国家积累更多受众。

观点&访谈

成为东盟电动汽车生产中心,泰国的剧本才刚刚上演:在2021年举办的第26届联合国气候变化大会(COP 26)上,泰国承诺,到2050年和2065年,该国将会分别实现其碳中和与温室气体净零排放的目标。而为了实现这些承诺,ZEV(净零排放汽车,包含氢燃料电池和纯电电动两种类型)便成为了泰国的通往其绿色未来道路上的重要基石。

事实上,对泰国来说,发展电动汽车产业并不仅仅意味着只是一种实现自身碳减排目标的途径。早在COP 26之前,泰国便已提出了其三步走的电动汽车2030路线图,并试图基于这一规划,努力使泰国“成为东盟电动汽车生产中心的一部分”。

加入RECP协定后,菲律宾投资政策与税收的变化会带来怎样的影响?:菲律宾《外国投资法》对外商投资采取“负面投资清单”制度(Foreign Investment Negative List,FINL)。即针对不属于负面准入清单内的项目,外资持股比例可达100%,亦无需经过额外的行政审批,仅需在菲律宾证券交易委员(Securities and Exchange Commission)或菲律宾贸工部(DTI)完成注册。而落入负面投资清单范围内的行业,外资持股比例不得超过清单规定的相应限度,并可能需要获得相应行政机关的额外审批。