为了集中展现前沿创新,促进资本、产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放,让更多人参与未来趋势的共建,BEYOND Awards 通过四大榜单:生命科学创新大奖、可持续发展创新大奖、消费科技创新大奖、影响力大奖 – 发掘全球创新技术和企业,发现和鼓励各行业领域中拥有杰出表现和社会影响力的个人或科技公司的产品及服务,向全球各界展示科技创新和科技影响力的无限可能。

2023年,BEYOND Awards从评选方式、评选机制和获奖福利等多方位进行升级:

01 获奖者福利升级

2023年获奖者将获得如下权益:

· BEYOND Awards 获奖奖杯。

· 奖项徽标的使用权。

· 直通澳门 BEYOND Expo Demo Day/国际投融资对接会。

· BEYOND官方网站上展示获奖荣誉,参加 BEYOND Awards 在澳门举办的线下媒体对接会。

· 100% BEYOND Expo 标准展位补贴(每家企业限补贴一个展位),在澳门向全球观众展示获奖产品和项目。展位将有BEYOND Awards 入围企业特别标识。

· 1 名联合创始人级别的企业成员将获得 2023 BEYOND Expo 澳门差旅补贴(经济舱,限赴澳门参展企业)

*2022 获奖企业特别福利升级:

· 获得 2023 年 BEYOND Expo 线下大会的标准展位补贴(100%,每家企业限补贴一个展位);

· 1 名联合创始人级别的企业成员将获得 2023 BEYOND Expo 澳门差旅补贴(经济舱,限赴澳门参展企业)



点击查看BEYOND Awards 2022 获奖名单

02 专业评选委员会

BEYOND Awards评选委员会是BEYOND Expo特别设置的专业评选机构,其成员来自BEYOND Expo 全球合作伙伴及国际投资机构。评选委员会将深度参与四大奖项的标准制定和评选流程,为BEYOND Awards构建常态化的评选机制。

评选委员会将为2023年BEYOND Awards四大榜单推选和举荐专业评委。各项榜单评委均由科技创新领域专业人士组成。评委们将依据专业知识和多年从业经验确保对奖项申请者进行公正、权威的评估。评委均通过被邀请的方式加入,他们的从业背景和专业成就均得到过业内的广泛认可和尊重。在大奖的评选过程中,评委对所有入围的申请者进行深入的研究和分析,经过初筛、复选和最终决选等环节确定获奖者,确保最出色的创新者获奖,以鼓励更多人投身于科技创新领域。

BEYOND Expo 全球合作伙伴及投资机构成员名单:(排名不分先后)

BEYOND Expo 往届合作伙伴(点击查看大图)

BEYOND Expo 往届部分参投机构(点击查看大图)

03提名者四大机会

2023年BEYOND Awards 提名方式将由全球合作伙伴推荐+企业自荐+展商自荐构成,更加充分地借助BEYOND Expo平台资源发掘创新力量。借助榜单的资源优势和公众影响力,参与提名的企业将获得诸多机会:

· 更多曝光度: 提名者有机会借助BEYOND Expo 100w+线上及线下曝光量,将品牌、产品或服务呈现给更广泛的受众。

· 提高信誉度:榜单均由BEYOND Awards 官方评委会评出,提名并入围,获得专业评委点评及背书。

· 拓展国际业务:获奖者皆受邀赴澳门金光国际会展中心参展,为企业打开新的商业机会。

· 提高竞争力: 参与专业奖项评选流程,通过参与路演等方式与其他海内外竞争者切磋,提升企业竞争力。

官方提名渠道将于3月10日截止,请参赛企业扫描下方二维码或点击链接进入官网自主提交报名资料。

评选说明

评选流程及方式

流程包含以下环节:启动-提名-初选-复选-最终决选-媒体对接会/颁奖典礼

提名方式

公开向全球招募,参展企业均可报名申请。企业通过官方唯一提名入口自主提名:BEYOND Awards官方网站提名入口

推荐提名,由BEYOND Expo发起人和BEYOND Awards 合作伙伴联合提名。企业通过官方唯一提名入口提交资料:BEYOND Awards官方网站提名入口



扫一扫,直达官方网站

提名资格

· 行业领域:对所有有利于行业和社会发展的创新技术、产品和解决方案开放。应属于BEYOND Awards所关注的领域:「生命科学」,「可持续发展」,「消费科技」

· 申请者须为合法注册的公司,或为合法机构

· 创新大奖:提交的产品必须在 2022 年 3 月 1 日之后首次上市/发表,或必须预计在 2023 年 3 月 1 日之前上市,或为在此期间发表的技术或项目,且已获得相关知识产权。

· 提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权,包括但不限于专利、版权和商业秘密。

· 产品或项目须提交到相关产品类别中,具体类别参见官网提名表单内置选项。

· 每个提名须提交产品图片,图片须以 .jpg 格式提交,并且小于 10MB。如果属于无形产品,申请人可以提交屏幕截图或图表。

关于BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年,成功举办两届,目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一,累计招募展商800家,500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾,现场观众累计超过5.5万人,举办行业论坛150余场,成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023 将于5月10-12日在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区,期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与,同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会,期待来自全球的科技创新追求者参加,从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动,共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

其他合作,联系我们!

商务合作:BD@beyondexpo.com

媒体合作:media@beyondexpo.com

活动咨询:event@beyondexpo.com