全球eVTOL(电动垂直起降)企业峰飞航空科技（AutoFlight）今天宣布获取EVFLY采购合同，此前该公司刚刚完成了其2吨起飞重量全尺寸eVTOL型号250.3公里航程全电动飞行并打破了该领域的世界纪录。根据合同约定，EVFLY将采购总计205架峰飞盛世龙客运航空器和凯瑞鸥货运航空器，并且首先将10架货运航空器投入阿联酋和沙特阿拉伯等极具市场前景的地区用于空中物流运营服务，下一阶段则会陆续在亚洲和非洲地区市场逐步推出部署使用。

峰飞航空科技总裁Omer Bay-Yohay评论道：“这是一次极好的合作，再次以中东地区为例，展示了在空中物流和个人出行方面，全球许多地区都将受益于eVTOL航空器的使用。EVFLY的团队在航空货运业务方面拥有成功的管理经验和良好的信誉，我们很高兴与他们合作，这很可能成为全球首批将eVTOL正式投入商用的运营业务之一。”

双方此次合作是以EVFLY综合大型机队管理服务能力为基础，整合了在eVTOL航空器维护和运营效率方面的最新科技而实现，也同时为那些希望把eVTOL航空器用于未来商业或私人使用的公司提供独特且更加契合的解决方案。

对于此次合作，EVFLY创始人兼CEO Yannick Erbs表示：“峰飞航空科技拥有非常可靠的eVTOL航空器，他们打破世界纪录的飞行和此前数千英里的飞行测试记录都证明了这一点，很显然峰飞是EVFLY的最佳合作伙伴选择，因为双方都有各自专业优势为eVTOL这类新型航空器在货运和客运市场的应用赋能并注入专业技术。”

在协议签署之前，峰飞航空科技刚刚完成了全球公认的迄今为止2吨级eVTOL航空史上最长的航程飞行记录，其“盛世龙”航空器仅一次充电即可飞行250公里/ 155英里。该次破纪录的长航程飞行任务于2月23日在峰飞 eVTOL 测试基地进行，飞行任务涵盖了预定飞行轨道上的20次盘旋航线。尽管“盛世龙”4号机配备了先进的航空电子设备，但为了保证测试结果的客观及有效性，飞机在测试过程中搭载运行了第三方航空电子设备（Stratus 3）并在ForeFlight系统上进行实际飞行距离的记录和验证。ForeFlight作为一套独立专业系统， 一直在航空领域内被广泛使用。