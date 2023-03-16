Univar Solutions Inc.（尤尼威尔解决方案）和Apollo（一家全球另类资产管理公司）日前宣布，由Apollo附属公司管理的基金（简称为“Apollo Funds”）已达成最终合并协议，以全部现金交易方式收购该公司，此次交易对该公司的估价约为81亿美元。这项交易包括来自Abu Dhabi Investment Authority（ADIA）全资子公司的少数股权投资。

该协议规定，Univar Solutions股东将获得每股36.15美元的现金，这比公司2022年11月22日未受干扰的收盘价高出20.6%。该交易对价也较Univar Solutions截至2022年11月22日的30个交易日的加权平均价格高出33.6%。

Univar Solutions董事会主席Chris Pappas表示：“我们很高兴能与Apollo达成协议，这将为Univar Solutions股东立即带来具有确定性的现金价值。董事会的此项决定是在对Univar Solutions创造价值机会进行全面审查之后做出的。我们相信，这项交易是正确的发展道路，并且实现了我们为Univar Solutions股东带来最大价值的目标。”

Univar Solutions总裁兼首席执行官David Jukes表示：“在过去三年中，我们改变了公司，将客户置于我们一切工作的中心，这巩固了我们作为领先增值服务和解决方案提供商的地位。这项交易反映了我们战略的成功，并为股东带来了巨大价值。这证明了我们同事们的不懈努力，他们致力于帮助我们保持社区健康、食物供应、清洁和安全目标，支持我们取得成功。在Apollo，我们很高兴能获得合作伙伴来支持我们对投资组合的持续投资，我期待着在我们发展Univar Solutions并为全球关键供应商和客户提供服务的过程中与他们的团队密切合作。”

Apollo私募股权合伙人Sam Feinstein表示：“Univar是特种化学品和原料分销领域的全球领导者，通过创新、安全和可持续解决方案为众多行业提供动力。近年来，David及其团队在增强客户体验方面取得了巨大进展，我们相信Univar可以加速其作为Apollo Fund投资组合公司的长期战略。我们期待利用我们在该领域的丰富经验，在这一令人兴奋的下一阶段为管理层提供支持。”