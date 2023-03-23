昕诺飞今日启动飞利浦家居照明推广项目——欢迎光临理想家。传承130余年的设计渊源，秉承“人因照明”理念，飞利浦始终致力于把照明技术同健康舒适和美观宜居延展至空间的每一隅；凭借在专业照明领域的前沿创新和技术实力，高品质、完善的产品组合，以及多样化的家居照明解决方案，充分满足视觉、生理和心理方面的三大照明需求。“欢迎光临理想家”创新理念的提出致力于打造人、光和家的理想生活空间，拓展大众对居家光美学想象力的边界，实现居家生活的健康与惬意。

“现代家居生活正表现出更整合、更多元的趋势，我们希望家能够承载休息和居住之外的更多功能，”昕诺飞大中华区照明设计和应用部总经理姚梦明表示，“飞利浦照明希望能将我们在专业照明领域的‘欢迎光临’内涵和技术延展到家居环境，满足我们对理想家的多维度想象。”

“欢迎光临理想家”项目以“光”的视觉和非视觉效应为主线，串联起人、光和家的关系，以无形的“光”透过有形的物体与设计，为消费者带来视觉舒适、健康节律与愉悦氛围，用光点亮家的理想生活空间。

舒视“光”临，护眼好光全屋覆盖

家居照明的第一要义是提供视觉舒适，而优质的照明是维护眼部健康的基础。随着居家时间的延长，居家活动也日益多元化，护眼需求也随之在日常空间内不断拓展。

为保障用眼舒适，飞利浦照明基于自身在照明领域的百年积淀，以科技创新不断革新照明技术，在推出行业领先的“舒视光”标准后，进一步将专业照明技术从用眼强度最高的读写作业环境拓展到家居的各个角落，提高全屋的用光品质，用心守护视觉舒适。

健康“光”临，开启健康节律

照明是影响和调节人体生物节律的重要一环，能够直接作用于情绪和心理调节。健康和智能的灯光不仅要营造视觉舒适的照明环境，还需要将人体节律纳入考量，与自然昼夜循环保持一致。飞利浦智能LED照明产品搭载于WiZ智能照明生态系统，为消费者带来更符合人体节律、健康且便捷的优质光源，满足个性化生物节律需求，轻松开启舒适健康且个性化的智能照明体验。

氛围“光”临，光随心而动

在不改变物理空间的情况下，照明是营造家居氛围、改善空间气质、表达不同情绪的最佳途径。灯光，赋予空间承载多样化氛围、表达不同情绪的可能性。基于“人、光和家”相统一的照明设计理念，智能家居照明能够在任意时间为消费者创造出独一无二的光效与氛围，打造多样的灯光场景，将办公、休闲、娱乐等氛围需求融入居家生活。飞利浦Hue系列产品，让用户可根据心情和用光场景随意切换照明效果，并与娱乐内容进行互动，以愉悦心情开启理想生活。

“欢迎光临理想家”项目聚焦于家居环境中人和光的关系，通过对消费者需求的前瞻洞察和技术迭代的持续推进，将焕新升级的照明理念同产品设计和照明场景应用相融合，实现从概念到应用的全面推广。借助该项目的持续推进，飞利浦将不断探索人、光与空间的关系，让光影见证理想家的每时每刻。