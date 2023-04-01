据传，特斯拉计划与全球最大的电池制造商中国宁德时代在美国建立新的电池工厂，生产磷酸铁锂电池。在过去几年中，首席执行官埃隆马斯克多次表示， 特斯拉计划将更多电动汽车转向 LFP 电池，以克服镍和钴供应问题。不使用镍或钴的磷酸铁 (LFP) 电池传统上更便宜、更安全，但它们提供的能量密度较低，这意味着电动汽车的效率较低且续航里程较短。

然而，它们最近已经有了足够的改进，现在在低端和短程车辆中使用无钴电池是有意义的。它还解放了电池与其他能量密度更高的化学物质的生产，以生产续航里程更长的车辆。主要问题是磷酸铁锂电池的生产目前几乎全部集中在中国。因此，这给在其他市场生产的电动汽车带来了物流问题。

此外，在美国，这给试图利用新的电动汽车联邦税收抵免的汽车制造商带来了问题，这要求电动汽车的电池在北美生产，以便买家获得全部 7,500 美元的抵免。它创造了将 LFP 生产带到北美的需求。

福特最近宣布了一项计划，与全球最大的电池制造商宁德时代CATL 合作，在密歇根州一家耗资 35 亿美元的工厂生产 LFP 电池。彭博社指出特斯拉正在考虑与福特自己与宁德时代的交易类似的结构。也有传言称得克萨斯州可能是新工厂的选址。

LFP 电池将使特斯拉买家能够获得基本型 Model 3 的全额税收，该车型即将失去政策激励，因为其电池目前来自 CATL 的中国工厂。现在传闻特斯拉也在做同样的事情，以迎合美国政策的需求。