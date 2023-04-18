凭借近五米长的 ID.7 轿车，大众汽车推出了其新的电动旗舰。ID.7 采用新的驱动系统和电池尺寸，针对续航里程和舒适性进行了调整，专为欧洲的帕萨特客户设计——但 700 公里的续航里程在美国和中国也应该是一个令人信服的数据表现。

ID.7 Pro S 是广为人知的 700 公里续航里程的型号。该续航里程仅为内部预测，并非官方 WLTP 测量值，得益于名为 APP550 的新型改进型电力驱动器，该续航里程成为可能。我们在这里总结了这个 210 kW 驱动单元的详细信息。

ID.7 配备了迄今为止所有大众 EV 中最大的电池。ID.7 Pro S 中的储能单元提供 86 kWh（总计 91 kWh）的可用净能量。但是，这并不是 77 kWh 电池的进一步开发替代品。ID.7 Pro 仍然提供后者——续航里程可达 615 公里。

当然，空气动力学也很重要。扁平的轿车车身比更高的 ID.4 更能在风中滑行。高达 4.96 米（2.97 米轴距）的长度与弯曲的尾巴相结合，有助于更好地引导车身周围的空气。前后的许多细节（例如前部的气帘或行李箱盖上醒目的撕裂边缘）应该有助于改善气流。ID.7 的结果是“大约”0.23 的风阻系数。大众不想给出确切数字，因为阻力也取决于设备。正面面积为2.45平方米。

回到动力总成：两种电池都与新开发的驱动系统相结合。但是，公告中并未明确确认这两个版本是否也会配备 210 kW 功率——77 kWh 的 ID.7 Pro 功率可能略低。到目前为止，大众为这种电池和旧驱动单元提供 150 kW 的功率。不过可以确定的是，77 千瓦时电池的充电功率将保持在峰值时已知的 170 千瓦；使用新的 86 kWh 电池，其峰值功率将高达 200 kW。大众尚未指定充电时间。ID.7 终于进行了电池预调节，在充电停止前自动将电池置于最佳温度。

前面提到的2.97米的轴距为稍大的电池创造了空间，并确保了更多的内部空间——无论你是带着五名成人（包括行李）充分利用它，还是享受空间感。长轴距提高了直线稳定性，在长途旅行中应该提供稳定和舒适的操控。

这就是大众所说的优化其电动汽车的目的，甚至超越了更高效的驱动和更大的电池。具有熟悉的“带群体数据的旅行辅助”（例如高速公路上的自动变道）系统旨在帮助驾驶员。新开发的前排座椅提供可选的“自适应座椅空调”，可独立控制座椅加热和冷却。此外，“先进的新按摩功能”应该可以提供进一步的放松。

由于增强现实平视显示器，是出厂时安装在 ID.7 中的，设计师还重新设计了驾驶舱。速度计显示屏以前位于转向柱上，现在集成到仪表板中。按照设计师的逻辑，无论如何都应该减少它的需求，因为驾驶员可以在挡风玻璃上获得所有必要的信息。

如此缩小的带有集成通风口的仪表板仅被独立的 15 英寸触摸屏打断。它运行具有新图形界面和进一步开发的菜单导航的下一代信息娱乐系统。“这里的目标是使所有功能的操作尽可能简单、直观和个性化。为此，显示屏分为两个永久可见的触摸条和主屏幕，”大众汽车表示。并且：显示屏下方的触摸滑块（例如车内温度和音量）现在亮起。

与其他 ID 相比的另一个新功能。车型是选装的“智能玻璃”全景车顶。玻璃表面集成了一层特殊的液晶。如果对这些晶体施加电压，它们就会自行分类，以便光线可以通过。如果不施加电压，晶体会自行排列，使玻璃变得不透明。切换过程通过车顶控制台中的触摸控制或语音助手激活。几年前，梅赛德斯将类似的解决方案集成到其 SLC 敞篷跑车车型的玻璃车顶中。

不管玻璃车顶和根据温度或湿度自动加热和冷却的座椅，ID.7 最初只会在计划的欧洲销售发布会上作为配备 77 kWh 电池的 ID.7 Pro ，推出秋季（夏季预售）。大众尚未宣布 86 kWh 的 ID.7 Pro S 的具体发布时间。从 2024 年开始，大众公司还希望在北美提供该车型——与欧洲车​​型一样，美国车型也将在埃姆登工厂生产。这意味着，如果美国政府和欧盟之间没有就在北美以外地区组装的电动汽车的资格达成协议，ID.7 可能会错过在美国高达 7,500 美元的电动汽车税收抵免。

中国的情况又有所不同，ID.7 将像往常一样由大众合资企业在当地生产和销售。根据主管部门的初步登记，目前只有 ID.7 的一种型号在中国登记——配备一汽宁德时代的 150 kW 发动机和 77 kWh 电池。未知配备更大电池的新型 210 kW 发动机是否也将来到中国，我们拭目以待。