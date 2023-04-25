以下内容来自TechInsights：

印度首家苹果零售店上周在孟买的BKC商店正式开业，随后又于4月20日在德里开设了第二家苹果零售店。这究竟意味着什么呢？

印度对销量的重要性：印度是发展中国家和新兴市场之一，人口超过13亿，但仍有超过一半的印度人口还没有智能手机。因此，由于渗透率低，它比其他市场饱和的发达国家更具优势。根据政府统计数据，以2020年为例外，印度的可支配收入在逐年增加，这使得印度在未来几年将成为所有供应商非常重要的市场，苹果也不例外。我们相信没有手机的用户将转向入门级智能手机或功能手机，而大多数功能手机用户将转向入门级智能手机。同样，随着可支配收入的增加，“入门”向“中端”转移，“中端”向“高端”转移，以此类推。鉴于目前苹果在印度的持续发展势头，苹果将有足够的空间来应对销量下降。TechInsights指出，苹果在印度的市场份额和出货量一直在持续增长，从2018年的1%增长到2022年底的4%。苹果将在这一增长势头的基础上再接再厉，其零售门店将为该品牌带来更多的知名度。

印度对制造业的重要性：近年来，印度智能手机制造业的发展步伐加快，鉴于中国新冠疫情造成的市场中断，苹果的一些制造业务已从中国转移到印度。未来，印度将是苹果iPhone制造的一个非常重要的市场，并将成为新iPhone的主要出口国之一。

渠道的重要性：自2020年以来，我们看到印度的线上子渠道的蓬勃发展。苹果让我们意识到，无论线上有多繁荣，零售都有其自身的重要性，并将继续保持同样的重要性，这可能不是表现在零售店的销售数字方面，而是在消费者体验方面。