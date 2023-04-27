美国半导体制造商Onsemi赢得了Zeekr作为另一家电动汽车制造商的客户。吉利品牌与安森美签订了EliteSiC碳化硅功率模块的长期供货合同。SiC 半导体——特别命名为 Onsemi EliteSiC MOSFET，1200 V，M3E——预计将使 Zeekr 能够提高其电动汽车动力总成的效率，从而提高性能、加快充电速度和延长续航里程。SiC 半导体的一大优势恰恰在于效率——因此逆变器本身可以更小，并且由于热损失更低，相应的冷却系统也可以尺寸更小，从而进一步降低能源需求。

该公告没有具体说明 Onsemi 半导体将用于哪些车辆。然而，Onsemi 强调了合作伙伴关系的长期方向：现在达成的供应协议应该使两家公司能够“建立更强大的供应链关系，以支持 ZEEKR 在未来十年的增长”。

Zeekr 是吉利的一部分，使用母公司为其电动汽车开发的可持续体验架构 (SEA)。换句话说，如果 Zeekr 成功将 Onsemi 半导体整合到 SEA，其他吉利品牌可能会在未来与这家美国半导体制造商签订自己的协议，并由于 Zeekr 的基础而更容易采用该技术。

“凭借先进的 SiC 等尖端技术，ZEEKR 将能够提供性能更高、碳排放量更低的电动汽车，”Zeekr Intelligent Technology 首席执行官 Andy An 表示。“作为一个致力于可持续发展的品牌，ZEEKR 将继续探索不同的方式来加速向新能源汽车的过渡。”

Onsemi 总裁兼首席执行官 Hassane El-Khoury 表示：“可靠的供应链对于业务成功至关重要，在对我们的 SiC 端到端供应链进行大量投资之后，onsemi 可以为客户提供这一战略价值。” “该协议将有助于我们继续扩大 SiC 业务，使我们能够提供行业领先的功率器件，帮助我们的客户部署市场上最高效、性能最高的电动汽车。”Onsemi 的客户还包括大众、宝马和现代起亚。