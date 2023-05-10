从疫情影响的逐渐褪去到用户隐私政策的进一步落地，从用户需求的快速变化再到营销成本的不断提升，后出海时代的当下，移动应用出海显然也正随之成为一个更为复杂并且充满挑战的过程。

近期，全球营销衡量与体验管理平台AppsFlyer发布了业内首个市场排名指数报告《广告平台综合表现报告——区域特别版》。报告基于对200多个国家和地区的多项数据的梳理，通过区域量级、用户价值、广告花费以及市场渗透率潜力四个维度的16项指标，帮助移动营销领域从业者更好地去思考哪些区域值得去重点发力，以及如何去重点发力的问题。

以iOS平台的游戏类App为例，报告指出，当前，美国仍为iOS游戏领域的头牌市场，并遥遥领先于排名第二的中国和排名第三的韩国。体现在具体方面，美国市场在13个榜单中有9个排名第一。针对这一表现，AppsFlyer大中华区总经理王玮博士强调称，去年期间，在全球近267亿美元的营销预算中，有一半部分投在了美国，“其对应的用户价值也是从美国这个单一市场产生的，（因此）对游戏来讲，美国已经变成了‘垄断’的区域市场。”

不过，他也表示，在这一领域，英国也可以是一个值得关注的头部市场，该市场在榜单中有5个游戏子分类排进了TOP 10，并且其中有2个排进了TOP 3的位置——尽管英国在策略游戏、消除游戏、模拟游戏这些细分类别中表现平平，但它却也在聚会游戏、桌面游戏、博彩游戏方面展示出了一定的良好表现。

此外，王玮博士也补充道，从高速增长角度来讲，或是从通常不属于大家关注的重点市场的角度来看，泰国、土耳其是本次榜单的两匹黑马。在iOS动作游戏榜单中，由于新游戏下载层面的意愿很高、付费安装占比比较低、付费用户占比比较高等原因，泰国取得了该榜单的首位。“土耳其在iOS博彩游戏排名第二，而这主要得益于该地区付费安装占比低，竞争强度低相比而言友商没有那么多，付费用户占比略高等原因。”

值得一提的是，根据报告，尽管美国这一老牌市场在多项榜单中都取得了领先的位置，得益于庞大的市场规模和较高的30天付费用户与留存占比等因素，但以印度为代表的一些“新兴”市场区域也成为了相应榜单中的黑马，尤其是就印度而言，该地区在Android侧非游戏榜单和再营销的购物榜单中都取得了第一的位置。王玮博士认为，榜单中的这些表现同样值得出海营销人员关注，并且也推荐业内人士结合榜单中的维度去制定相应的营销策略。

具体而言，他解释称，“这次的榜单主要就是告诉大家目标市场营销潜力大概是什么样子的，我们广告主可以参考这份榜单更好确立自己接下来的区域拓展的策略。它跟渠道选择同等重要，或者说区域选择可能先于渠道选择，因为我们一般先选定一个好的区域，然后再看这个区域的渠道合作。”

另一方面，他也表示，一直以来，AppsFlyer都在强调再营销的重要性。经过这么多年的市场本身的演化和各个供应商的培育，从现在的数据来看，再营销整体在营销中的重要性大大增加了，和新用户获取基本上是两条腿走路的状态。相对来讲，这是更健康、更成熟的市场应该有的标志。因此，在这个更为稳定的阶段，在整体营销优化方面，从业人士可以有更多去挖掘的地方，去拓展更多的可能性，而这对于更长线的运营来说是一种利好。

最后，“从新用户获取到再营销，这是我们老生常谈的两大方向，但是这两大方向里面如何做得更好，这里面新的东西是层出不穷的。新用户获取来讲，我们最新几次媒体发布会都提到因为iOS隐私政策的影响，整个用户获取成本增加，大部分广告主开始拓展新的用户获取渠道，从不同的来源扩展用户，拓展短期内是相对成本低廉的渠道。”

“再营销也是类似的。早年，我们通过主流渠道做营销是因为他们对用户有比较好的了解，或者新用户获取方面已经跟他合作了很久，积累很多历史数据之后，再通过他们做再营销是比较简单的方式。但是随着隐私政策调整，很多大厂对于用户的理解被削弱，客观来讲，通过他们做再营销的效果也就没有之前那么好。与此同时，外界也有了更多专门做再营销的公司。整个再营销的方向和新的打法也会出来，比如围绕隐私挑战和新的再营销技术解决方案。整个行业在不断创新，包括我们也在这里面提供一些技术支持。我觉得，在两大营销的框架底下，里面不断有一些新鲜的玩法，这也是全行业一直迭代下去的两个方向。”