与多数的英国小镇一样，坐落于萨里郡的吉尔福德（Guildford）是一个安静祥和的地方。这里历史悠久，风景优美，气候宜人。但如果把目光转向游戏领域，这个看似并不起眼的小镇却也有着不那么“低调”的一面。

作为Bullfrog Productions（代表作《上帝也疯狂》系列）、Lionhead Studios（代表作《神鬼寓言》）以及Hello Games（代表作《无人深空》）、Media Molecule（代表作《小小大星球》）、Criterion Games（代表作《火爆狂飙》系列及《极品飞车22》）Supermassive Games（代表作《直到黎明》）等众多知名游戏工作室的所在地，吉尔福德可以算得上是英国乃至世界游戏产业中的一大重要枢纽。

而除了这些大型游戏开发商，在吉尔福德，络绎不绝的个人开发者和中小开发团队也让这里在某种程度上变得更加喧嚣。有数据指出，截止2022年，这座人口达14万的小镇中已拥有超3000名高水平程序员，并且承载了60多家独立游戏工作室。

值得一提的是，尽管吉尔福德在业界有着不言而喻的重要性，但这却并不是英国在世界游戏产业进程中的全部缩影。并且不难发现，吉尔福德所呈现出的这种剧本也离不开距其不到五十公里之外的伦敦的积极影响。

事实上，作为英国这一全球第五大电子游戏市场的首都，与外界的常规印象不同，在世界时尚之都、国际金融中心、全球生命科学创新中心等名号之外，伦敦也是世界领先的电子游戏市场和游戏产业枢纽。在伦敦，游戏行业正在于此进入一段足够闪耀的篇章，并吸引着越来越多的游戏业内人士怀揣着激情和梦想在这里驻足、发展、朝着更下一个阶段的进程不断前进。

目前，伦敦已经吸引了713家游戏开发商和发行商于此落户，占据了全国企业总数的近30%。

其中，从具体方面来看，伦敦不仅是《足球经理》（Football Manager)、《纪念碑谷》（Monument Valley）、《糖果粉碎传奇》（Candy Crush Saga）、《蝙蝠侠：阿卡姆》系列（Batman Arkham）等众多知名游戏的诞生地，在电子竞技领域，世界顶级电竞俱乐部Fnatic（FNC）也把伦敦选为了其总部城市。并且就在近期，2023年英雄联盟季中冠军赛（MSI）也于伦敦铜箱馆Copper Box Arena拉开序幕。在为期近20天的赛程中，伦敦将迎来来自全球范围的十三支顶尖队伍在此展开竞技。

此外，在资本层面上，数据显示，2017年至2021年间，伦敦电子游戏和电竞行业共达成了超9.99亿英镑的风投交易，并且也是如Hiro Capital或者London Venture Partners等专注于游戏领域投资的风投机构的所在地。

可以看到，无论是当下如火如荼的电竞事业还是需要深厚积累的电子游戏研发，在游戏领域，伦敦同样能够展示出其不可替代的一面。不过，这其中也不难发现，伦敦能够取得如此成绩自然也离不开其得天独厚的生态环境以及为之做出的不懈努力。

得益于雄厚的教育资源优势，在人才储备方面，伦敦是世界上少有的能够开设大量游戏课程的高等学府聚集地，有着近100门与之相关的的游戏专业学位课程。而从更为具体的角度来看，超30万的拥有VR/AR 开发经验的从业开发人员也为该地区游戏产业的发展带来了更加充沛的活力。

另一方面，政策支持也是推动伦敦游戏产业日益向前的另一大动力来源。在这里，电子游戏税收减免政策（VGTR）允许工作室为完全在英国或欧洲经济区开发的游戏申请返还20%的符合条件支出。并且英国游戏基金会（UK Games Fund）也会向年轻游戏公司提供原型资助。

再加上当地多元化的环境——伦敦汇集了超300种语言、覆盖全球的交通体系、以及便捷的沟通时区，不仅仅是本土公司，伦敦也为那些想要进行全球化扩张的游戏及游戏相关企业准备了更加友好的营商环境。

以全球知名的实时音视频云计算PaaS平台服务提供商Agora为例，该公司的服务案例在游戏场景中有着深刻的应用体现。当前，在全球化扩张的进程中，伦敦已经成为了Agora的一大落足点。Agora相关负责人指出，目前，伦敦办公室主要负责以覆盖整个欧洲市场为目标构建了业务BU，包括销售、商务拓展、市场、产品、服务线团队，旨在打造以业务拓展为核心的一线团队。“伦敦作为欧洲商业发展龙头独树一帜，有着当地对互联网公司的大力政策扶持与人才落地，是Agora在欧洲发展规划的战略部署首选。”

在上述层面之外，伦敦也在通过各种形式的活动为参与者提供一个更加充分的交流环境及展示舞台。在不久前刚闭幕的伦敦游戏节（London Games Festival），来自40多个国家和地区的近6万名游客和800家展商参与了这场为期12天的盛大线下游戏活动。此外，伦敦游戏节的组织方Games London也进一步强调称，就业内角度而言，有超过3500名来自游戏开发商、发行商、投资方等方面的相关人士参与了今年的伦敦游戏节，并且这一数字已经达到了去年的2倍。

当然，这些也并不只是伦敦游戏生态的全部。随着伦敦在元宇宙以及沉浸式科技方面的继续探索前进，面对未来，在其生态不断交织完善下，伦敦依然有着足够的底气。而这也正如伦敦市副市长Justine Simons OBE所言：“伦敦是欧洲游戏产业中的主要目的地，伦敦游戏节向广大的国际观众展示了伦敦的创造力和创新力，同时也激励了下一代的开发者···我们已经开始期待明年的盛会，因为我们正在努力为所有的参与者建设出一个更好、更繁荣的伦敦。”