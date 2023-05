苹果公司日前展示了为认知能力、视力、听力与肢体活动能力而设计的软件辅助功能,以及为失语者或面临失语风险者设计的创新性的工具。这些新功能利用了设备端机器学习等先进的软硬件技术以保护用户隐私,并延续了 Apple 一直以来的承诺:制造所有人都能顺畅使用的产品。

Apple 与代表各类残疾用户的社群组织深度合作,开发各项无障碍功能,为人们的生活带来真正的影响。从今年晚些时候起,认知障碍用户将可通过 Assistive Access 更轻松地独立使用 iPhone 与 iPad;失语用户将可通过 Live Speech 在通话与交谈中通过打字转换语音输出来实现对话;面临失语风险的用户则可使用 Personal Voice 创建与自己嗓音相似的合成语音,与家人好友交流沟通。对于失明或低视力用户,放大器的检测模式提供了 Point and Speak 功能,可识别用户指向的文本并大声朗读,帮助他们更好地了解和使用家用电器等实体对象。

“在 Apple,我们始终坚信服务所有人的技术才是最好的技术。”Apple CEO Tim Cook 表示,“今天,我们高兴地分享卓越的新功能,这些功能延续了我们创造无障碍技术的长期努力,让所有人都有机会发挥创意、交流沟通、做自己所爱之事。”

“Apple 将无障碍理念贯彻到我们工作的方方面面。”负责全球无障碍政策与行动的 Apple 高级主管 Sarah Herrlinger 说道,“这些开创性技术的每一步设计都基于残疾社群成员的反馈,旨在以新的方式支持用户的多元需求,帮助人们交流沟通。”

Assistive Access 支持认知障碍用户

Assistive Access 使用创新设计,提炼各种 app 与体验的基本功能,以减轻用户的认知负担。这项功能基于认知障碍用户及他们所信赖的照顾者们的反馈——聚焦于他们喜爱的活动,这些也是 iPhone 与 iPad 的基本功能,即 与所爱之人交流沟通、拍摄并欣赏影像、聆听音乐。

Assistive Access 包括了电话与 FaceTime 的自定义体验,和信息、相机、照片与音乐 app 等一起合并为一个单独的 Calls app。这项功能提供了包括高对比度按键与大型文字标签的独特界面,以及各种工具,帮助那些被信赖的照顾者们为他们的照顾对象定制使用体验。例如,对于希望通过图像方式交流的用户,信息 app 提供了只有表情符号的键盘,并可录制视频信息以分享给所爱之人。用户及其所信赖的照顾者也可以为主屏幕和 app 选择更加图像化、基于网格的布局,或者为希望使用文字交互的用户选择分行布局。

“智力与发展障碍社群有着旺盛的创造力,但这些社群成员在使用技术方面通常面临着肢体、视觉或知识障碍。”美国 the Arc 组织全国项目倡议高级主管 Katy Schmid 表示,“iPhone 与 iPad 提供了认知无障碍体验功能,这意味着在教育、就业、安全和自主方面有了更多机遇。这意味着更开阔的世界、更丰富的潜能。”

Live Speech 与 Personal Voice 功能推进无障碍语音交流

通过 iPhone、iPad 与 Mac 的 Live Speech 功能,用户可以在打电话、进行 FaceTime 通话和面对面交流时输入自己想说的话,让设备将这些话大声朗读出来。用户还可以保存常用短语,在与家人、好友和同事热烈交流时快速表达意见。Live Speech 为支持全球数以百万计的已失去或逐渐失去语言能力的人士而设计。

对于面对失语风险的用户,例如近期被诊断患有 ALS(肌萎缩侧索硬化)或其他可能逐渐影响语言能力的疾病的用户,Personal Voice 是一项简单安全的功能,可创建与他们的嗓音相似的语音。

用户可以使用 iPhone 或 iPad 录制 15 分钟的音频,朗读随机生成的文字提示,创建 Personal Voice。这项语言辅助功能使用设备端机器学习技术,确保用户信息私密安全,并与 Live Speech 无缝集成,让用户可以在与所爱之人交流时通过 Personal Voice 说话。

“归根结底,最重要的是能够与亲友交流沟通。”非盈利组织 Team Gleason 董事会成员兼 ALS 宣传者 Philip Green 表示。自从 2018 年被确诊患有 ALS 以来,他的嗓音已经发生了很大变化。“如果你能用听上去和你一模一样的声音告诉亲友你爱他们,这种意义不言而喻。只要 15 分钟就能用 iPhone 创建合成语音,这太了不起了。”

放大器的检测模式为失明或低视力用户推出 Point and Speak 功能

放大器的 Point and Speak 功能帮助视障用户更轻松地了解和使用带有多个文字标签的实体对象。例如,在使用微波炉等家用电器时,Point and Speak 可结合相机 app 与激光雷达扫描仪输入的内容,辅以设备端机器学习,随着用户在电器按键区移动手指,朗读出每个按键上的文字。作为 iPhone 与 iPad 放大器 app 的内置功能,Point and Speak 可与旁白协作,并与人物检测、门检测和图像描述等放大器的其他功能一同发挥作用,帮助用户在实体环境中游刃有余。

其他功能