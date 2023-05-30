5月10日至12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心盛大召开。

金融资本是科技创新的重要推动力，并且也是创新生态中不可或缺的一部分。5月11日，BEYOND Expo 2023国际投融资峰会在澳门威尼斯人剧院会场/Stage T正式拉开序幕。通过9场主题谈话，来自全球范围内的多位尖投资人士与业界知名代表也为到场观众带来了对于当下资本前沿浪潮的最新探索。

随着东南亚数字化进程的进一步加快，后出海时代的当下，这片曾经被“忽视”的区域正在日益成为出海企业和出海机构的必要选择。而随着全球局势的进一步演化，以英国为代表的一些老牌市场地区却也正在以一种新的角度同“出海”进行密切相连。现在，出海并不再仅仅是指到某几个国家发展，并且它所承载的内涵也正在不断变化，在TechCrunch记者Rita Liao的主持下，East Venture管理合伙人Roderick Purwana、Gobi Partners联合创始人兼主席Thomas G. Tsao、伦敦发展促进署外商直接投资总监Neil Brigden与其就《亚洲与欧盟的跨境投资和合作关系》这一话题，围绕面向东南亚和欧盟地区的投资合作前景展开了一场深刻展望。

Roderick Purwana首先指出，目前，随着中美局势的变化，由于正在同双方积极展开合作交流，印尼正处于一个相对独特的位置之上。而尽管印尼的科技领域仍处于相对早期的阶段，作为该地区中立化的一种体现，这里并没有那么浓厚的政治环境，并且仍有望在接下来继续保持这一立场。

Thomas G. Tsao对Roderick的观点表示出了赞同，并补充道，未来，东南亚将是世界的交叉路口，中国、印度、美国、欧洲都有望在此“会面”，就像巴厘岛峰会那样。他认为，这种间接的对话活动会促使东南亚从中获益——不仅仅是成为这些地区的投资目的地，对于东南亚的企业家来说，他们还可以从中国、美国、乃至印度的科技生态中学习到这些地区的优势。

Neil Brigden以伦敦为例介绍了当前英国对于吸引外国投资方面的一些吸引点。他表示，作为伦敦的优势之一，该地区是一个非常开放且非常欢迎来自世界各地的人&公司的城市。与此同时，在诸如金融科技、健康科技、人工智能、气候科技等行业领域，伦敦也有着无与伦比的优势。有数据显示，2021年期间，伦敦吸引到了114笔国外直接投资，并以其全球最高的数量成为世界上最为吸引外国直接投资的城市。

值得一提的是，Neil也指出，目前，他看到越来越多的中国公司对到伦敦投资表示出了兴趣，并且在互联网（阿里）、金融服务（中国银行）、可穿戴设备（Nothing）之外，来自中国新能源领域的一些企业也开始加入到这一队伍当中。

三位嘉宾随后也各自分享了其关于东南亚和伦敦地区的未来合作方向及发展前景的看法，并就希望进入这些地区发展的企业给到了一些建议。

Roderick表示，对印尼来说，中国的市场与其相比相对比较接近，印尼可以有很多能像中国学习的地方，并且中国也或许有一些印尼所没有的部分。他看到，一些印尼当地的企业家从中国模式中学到了很多东西，当然这不仅仅只来自中国，印度、日本以及其他的一些国家也都在向印尼提供借鉴方向。不过，现在印尼也开始去创造出具有本地烙印的复合体，不只是在完全复制中国正在进行的事情，就像曾经复制了美国但又走出了自己的创新道路、成为了另一个创新中心的中国那样，这些剧本也将会在印尼发生。

Thomas则分享到，在Gobi Partners进入东南亚的早期阶段，其支持了很多希望在东南亚发展的中国第一代的出海企业家，并且Gobi Partners也在其中取得了一些收获。而现在，令人兴奋的是，随着东南亚的发展，在印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾，这些地区的本土企业家也正在不断涌现···他们正在接下火炬，推进着这里的进一步发展。

另一方面，他也表示，未来，中国的大部分投资都会集中在大湾区地区，在经历了先后以北京和上海为中心的科技发展潮流之后，在大湾区，“想象一下，你可以把旧金山、纽约、波士顿教育系统的优点结合起来。再加上底特律的工业制造能力和好莱坞的繁华，现在，把这些再汇聚在拉斯维加斯，这就是大湾区将成为的样子。”

Neil也肯定了大湾区地区针对伦敦的投资与合作方面的重要性。他指出，回顾过去几年从中国到伦敦的投资，大约有60%到70%的部分是来自大湾区，而这也正是其几年前就在深圳开设了一个办公室的原因之一，“这里有很多合作潜力···”

Roderick指出，他看到，越来越多的中国企业家正在寻找区域性的扩张，面对秉持开放态度的东南亚——尤其是印尼，中国投资者的兴趣正在逐步提高。在过去的一段时间里，East Venture正在频繁地接待投资者的到来——几乎每周都会有两到三位，“我认为，接下来我们会看到更多这样的情况···”

最后，Thomas也向希望在东南亚——尤其是马来西亚进行扩展业务的中国初创公司建议到，确保本地化策略、尊重当地的做法会是非常重要的一点，有些东西可能在中国很适用，但在东南亚，企业必须进行本地化的调整，并且非常建议企业在进入新的市场时寻求当地的合作伙伴，这样就会少付“学费”。

Roderick对此表示出了赞同，并指出，如果企业希望在印尼寻求发展，在本地化之外，合作会是另一个关键词，并且这也会是企业核心竞争力的一种体现。目前，东南亚有近7亿的人口规模，印尼的人口也达到了2.8亿，这里承载着东南亚GDP中很大一部分的增长，所以肯定会有很多合作机会。

Neil从伦敦的角度上回答了这个问题。他建议称，在进入新的市场时，无论是东南亚还是英国，听取建议、学习别人的教训都会是一件需要重视的事情，因为他们可以帮助避免犯同样的错误。

另一方面，“当你进入一个新的市场时，你必须做出决定、明确自身是否要去远程建立业务。作为一个中国品牌，在进入一个像英国和欧洲这样的市场时，你的品牌影响力与你自己的市场是不一样，这是一个相当大的挑战。在看到了市场机会后，你要集中精力，先把一些人放在当地，然后再在当地市场建立品牌知名度，再之后业务很可能就会到来···另一件事是仔细考虑你的公关营销以及你使用的传播渠道、并且要慎重考虑受众。因为在中国行得通的东西不一定在欧洲行得通，或者在欧洲行的通但在英国行不通···因此，要真正了解你的客户群和你的受众，然后弄清楚什么是正确的触达渠道。”