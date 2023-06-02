根据data.ai发布的报告，2023 年第一季度，前十大移动市场的用户单日设备使用时长达到了 5.5 个小时，高于 2022 年第一季度的 5.4 个小时。包括印度尼西亚、巴西和美国的 8 个主要市场的用户现在每天花在应用上的时间超过 5 个小时。当用户的注意力集中在移动设备时，广告商的预算也会随之转移，移动广告市场的潜力高达 3360 亿美元。

以下为详细内容：

新的一年，习惯不变

用户继续沉迷于基于移动App的生活方式

2023 年第一季度，前十大移动市场的用户单日设备使用时长达到了 5.5 个小时，高于 2022 年第一季度的 5.4 个小时。包括印度尼西亚、巴西和美国的 8 个主要市场的用户现在每天花在应用上的时间超过 5 个小时。

当用户的注意力集中在移动设备时，广告商的预算也会随之转移，移动广告市场的潜力高达 3360 亿美元。

移动App下载量显示

用户偏好低成本应用

手机是我们最私人的设备，也是环境因素如何影响我们习惯的主要指标。面对利率波动、宏观经济动荡和不断上升的通胀，消费者资金紧张，每个人都在寻找优惠和周口。

按照突破下载量计算，最受欢迎的应用是：

二手市场

Vinted（下载量在英国排名第四）允许用户购买更便宜的商品，或者通过出售自己的物品赚取额外的现金。

快时尚和廉价商品

SHEIN（下载增量在美国排名第三，在英国排名第四）和 Temu（在美国排名第一）使用移动原生技术，如融入社交媒体界面、网红式营销和游戏化功能等吸引用户。

预算友好型旅行

Fly Bonza（在澳大利亚排名第二）是一款只支持移动设备的低成本航空应用；Hopper（在美国排名第五，在新加坡排名第九）主要用来寻找最优的飞行时间，很吸引对价格敏感且渴望旅行的用户。

杂货和食品

FairPrice（下载增量在新加坡排名第一）提供优惠、独家折扣以及广泛的杂货和食品配送奖励。CoffeeBean SG（在新加坡排名第二）针对忙碌的咖啡爱好者，将忠诚度和奖励计划放在首位。

随着“打赏”内容创作者成为主流

TikTok 在应用商店支出中占据主导地位

尽管钱包瘪了，但用户依然看重娱乐。 TikTok 在这方面表现突出，在 2023 年第一季度同比去年的用户支出中排名第一。在所分析的市场中，TikTok 最受欢迎，在除印度以外的所有市场中均排名前列。

TikTok 是法国、德国、印度尼西亚、英国和美国应用商店支出最高的突破应用。在澳大利亚和新加坡排名第二，在韩国排名第三。

其他突出的增长点包括

语言学习

Duolingo （全球排名第五的突破应用）和 Babbel 的排名靠前，随着用户将一年的旅行列为优先事项，语言学习的订阅量正在增长。

在线视频

HBO Max、Disney+、Paramount+、DAZN 和 ESPN 的订阅增长排名都很高。

漫画和动漫

Piccoma 在全球应用商店支出的绝对增长中仅次于TikTok，排名第二。此外 LINE Manga 和 Crunchyroll 分别在日本和法国排名高位。

健身管理

卡路里计算类的应用在德国、英国和美国的排名都很高，因为用户希望通过付费订阅获得指导和责任来实现他们的新年健身目标。