FF的移动出行生态系统产品包括软件、互联网、车辆服务和个性化的AI算法，还有针对特定用户需求定制的特殊硬件版本。这些产品与车辆使用和用户特殊权益相关。基于独一无二的“ FF aiHyper 6×4 架构2.0”, FF 91系列车型拥有令人印象深刻的车辆配置和性能。随着FF正式进入2.0阶段的发展，公司认为未来智能出行行业的产品和技术发展将以FF提出的四个新趋势为特征，即全AI、全Hyper、全能和共创。

FF 91采用了“护城河车身结构”和“护城河电池包结构”，形成了一个侧面碰撞吸能区。”护城河结构”与铝合金车身一体化，提供了同级别最大的电池吸能区。”护城河设计”旨在平衡乘员保护和高压电池保护，并为车辆设计提供最佳的包装空间。

FF 91成功通过了联邦机动车安全标准（FMVSS）碰撞测试要求。FF 91进行了包括正面、侧面和尾部的高强度碰撞测试，并成功通过了全部碰撞测试。

FF 91 2.0还拥有超豪华车型中最长的内部空间，与相似轴距的车辆相比，配备有行业最大的60度后仰角的零重力座椅，堪称陆地头等舱。0到60英里/时加速仅需2.27秒，FF 91 2.0加速重量比0.78稳居行业第一，超越传统行业和电动车竞争对手。搭载基于AI驱动的下一代技术架构“FF aiHyper 6×4 架构2.0”，FF 91 2.0具备感知用户习惯、持续学习和进化的能力，旨在超越用户对自身的理解。通过“第三ai空间”，用户可以充分享受独特的便利和乐趣。

FF 91 2.0全车尺寸为5,250 x 2,283 x 1,598毫米（长度 x 宽度 x 高度），轴距为3,200毫米。凭借宽敞的内部空间，它在轴距与空间比例方面树立了全球的标杆。在外观设计方面，FF 91 2.0真正展现宇宙空间的风格，配备了创新的矩阵式LED头灯，横跨整个车辆的前后部分。

FF aiHypercar 6×4 架构 2.0:由AI驱动的下一代科技

Faraday Future发布由FF AI驱动的全面升级的下一代技术架构——“FF aiHyper 6×4架构2.0”。其中，“6×4”代表了FF的六个技术平台和四个技术系统的垂直整合和水平延伸。六个技术平台包括“FF OpenApp”、“FF aiOS 2”、“FF aiHW 2.0”、“FF Mechanical”、“FF Cloud”和“FF AI”。四个技术系统分别是“智毯All-In-One”、“Hyper多矢量”、“第三ai空间”和“FF aiDriving”。

在系统级别上，FF进行了不同平台模块的垂直整合，以实现最大化性能和超级跨平台集成。系统技术通过平台技术赋能，并通过AI整合实现用户利益。

通用AI（General AI）+ 个性化AI（Personalized AI）+ “1对1定制AI”（1-on-1 Bespoke Private AI）的融合，FF为精英用户提供卓越的出行体验。全AI是“FF aiHyper 6×4 架构2.0”的灵魂。通过AI算法+ AI引擎+ AI服务，FF实现了对AI能力的端到端集成，实现了与平台和系统的全面AI整合。

此外，开发者和第三方将被邀请通过开放的技术平台参与研发，促进技术架构的共同创造。对于超级塔尖用户来说，时间是终极的奢华。FF相信aiHyper 6×4 架构2.0将成为解决未来出行领域塔尖用户关键痛点的下一代技术架构。建立在这一架构上的“全能aiHypercar”旨在为用户提供每天增加1到2个小时的时间，以提供更多的价值和效率。我们的极智科技顶奢将为塔尖用户提供“26小时的一天”。

“智毯All-In-One”系统

独有的“智毯All-In-One”是一种全地形AI车身控制技术系统，具备超高的灵活性和精准性。用户可以通过1对1定制车身调校来享受优化的驾驶体验和个性化的出行体验。该车辆将超级跑车的性能、轿车的舒适性和操控性，以及SUV的高离地间隙、视野和空间结合在一起。一个计算模块集成了整个车厢、驾驶、电动推进、车身和悬挂的全面功能。

根据超级塔尖用户的偏好和需求，FF预计FF 91 2.0未来主义者版和FF 91 2.0未来主义者联盟版的“智毯All-in-One”技术系统将提供两个版本。”智毯All-in-One”赛道版侧重于赛道性能调校，并具备全地形能力，包括与专业赛车手进行一对一的赛道驾驶培训。”智毯All-in-One”平衡版侧重于超级跑车、轿车和SUV三种车型的全地形平衡调校，配备空气悬挂系统，提供更平稳的驾驶体验。公司计划先交付赛道版，然后是平衡版。FF希望用户可以免费进行一次系统更换，让他们享受两种独特的车辆体验，以满足他们多样化的驾驶需求。

“Hyper多矢量”系统

FF 91 2.0 未来主义者版和FF 91 2.0未来主义者联盟版的“Hyper 多矢量”（多轴扭矩矢量AI推进转向制动一体化系统）采用多轴设计，根据不同的驾驶条件智能调整每个车轮的扭矩输出，实现最佳驱动力分配，提供精准敏捷的操控性能。

该系统智能调整扭矩输出，实现个性化的AI定制驾驶体验，提供极致的操控和控制能力。大型电池组和多轴零延迟的超级动力输出不仅为驾驶者提供令人兴奋的体验，还让乘客能够舒适地坐在后排，享受刺激的行驶感受。

多轴矢量和AI技术的整合旨在使FF 91 2.0未来主义者版在不同的hyper模式下保持卓越的行驶控制和安全性，甚至在紧急情况下也能发挥优异的表现。此外，用户还可以选择“1对1私人定制AI和调校”套装，进一步增强他们的终极驾驶和操控体验。