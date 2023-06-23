据官方消息，比亚迪海豚将于今年夏天登陆欧洲，并于今年第四季度开始交付。其售价在 29,990 欧元至 37,740 欧元之间，有四个版本。

基本 Active 版本结合了 70 kW 发动机和容量为 44.9 kWh 的 LFP 电池。Boost 版本使用相同的电池，但提供 130 kW 的功率。此外，Comfort 和 Design 车型均配备 150 kW 发动机和 60.4 kWh LFP 电池。比亚迪最初将在欧洲仅提供配备更大电池的车型。Active 和 Boost 变体将从 2024 年第一季度开始提供。

比亚迪的 WLTP 续航里程为 310 至 427 公里，具体取决于版本。所有版本均配备“高效集成热泵”。据称，冬季热效率可提高 15%。

关于充电，较大的电池可充电至 11 kW（交流）和 88 kW（直流）。在直流充电器上，将电池从 30% 充电到 80% 大约需要半个小时。较小的型号可以使用 7 kW（交流）和 60 kW（直流）充电。如果是后者，则需要 28 分钟才能将电池电量从 30% 充满到 80%。

比亚迪车长4.29米，宽1.77米，高1.57米，轴距2.77米。当后排座椅靠背折倒时，行李厢容积可扩展至 345 升，最大可达 1,310 升。而且，比亚迪海豚搭载了“V2L”技术，可实现3.3kW的外部放电，让新能源汽车成为移动电站。这为户外野餐、露天电影等活动提供了便利，实现了多种生活方式的应用。”

该汽车制造商最近刚刚宣布在法国和意大利市场启动，将在那里提供Atto 3 和 Han 汉。在法国以及挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛、荷兰、比利时、卢森堡、英国、爱尔兰、德国、奥地利、西班牙和葡萄牙等其他欧洲市场，比亚迪还销售其大型电动SUV唐。