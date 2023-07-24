丰田在氢燃料电池技术领域的专业知识可以使其在太空探索中占据优势。使用水作为氢源可以使其月球巡洋舰利用现有资源执行更长时间的任务。作为日本加强其太空存在雄心的一部分，它正在参与美国宇航局的阿尔忒弥斯计划。它最终希望在本世纪后半叶拥有自己的名为“网关”的月球空间站投入运行。

作为这一雄心壮志的一部分，丰田自 2019 年以来一直与日本航天局合作开发月球巡洋舰。路透社报道称，它将使用氢技术，使其能够更自由地、甚至可能无限期地在月球上行驶。该项目依靠丰田在氢动力方面的经验，为月球开发可再生氢燃料电池汽车。它将在白天使用太阳能电池板电解水。然后，它将在长达 14 天的月夜期间利用该反应产生的氢气为月球巡洋舰的电动机提供动力。

该技术不仅可以帮助车辆延长班次，还可以帮助其延长使用寿命。丰田还不知道如何将月球上已有的冰转化为氢气来为月球巡洋舰提供动力，但认为有一天可以在其他公司的帮助下开发这项技术。

丰田月球探测项目负责人 Ken Yamashita 表示：“为了在月球表面进行长期稳定的研究，我们的目标是长期在现场采购各种物品。”他补充说，短期内，每次任务可能都需要送水。

NASA 预计日本航天局将在 2029 年之前提供自己的月球车，作为其对阿尔忒弥斯计划贡献的一部分。丰田预计明年秋天将获得月球巡洋舰的确定订单，一旦投入使用，它将能够每年搭载两名宇航员42天，并且将使用至少10年。Ken Yamashita说：“我们的想法是，如果有一家公司或安排能够提供月球车所需的水，那么月球车的使用期限将超过 10 年。”