经历了疫情期间爆发性增长及疫情之后行业的震荡回调，当前，全球手游市场正在呈现回暖态势。 7 月 27 日，在上海举办的 “2023 Think Games 活动” 上，Google分享了对全球游戏市场的观察，并指出赛道、玩家、商业变现和市场的多元化将是下一阶段出海游戏开发者破局的关键。

data.ai 和 Google 的数据显示，与 2022 年相比，2023 年海外手游内购收入同比微涨 1.4%，中国开发者的海外市场下载和收入也稳中有升，游戏出海市场正在逐渐回暖，在这一市场态势下，中国出海游戏开发者应更加全面的考虑公司的多元化布局，从而获得增长。

首先，从赛道来看，虽然中国游戏开发者在如 4X 策略、动作 RPG、放置卡牌等品类已经占据优势，但在如三消、模拟经营、策略卡牌等其它赛道仍有上升空间，与此同时，这些赛道也呈现了可观的投资回报潜力，因此，中国开发者可以积极布局这些具有潜力的赛道。从市场来看，与美国、日本、韩国等成熟市场相比，包括越南、巴西、菲律宾等在内的新兴市场下载和收入增长都比较快，同样值得开发者关注。

在用户层面，通过 Google 和 YouTube 上观察到的趋势，用户对游戏内容仍然充满兴趣，但用户及其需求呈现更加多元化的特点。根据 Google 开展的一项调研[1]，发现不同的玩家人群，对游戏有着截然不同的动机和需求。在调研的美国 SLG 玩家群体中，有 40% 的核心玩家偏向于在游戏中寻求社交和沉浸式体验，还有 60% 的休闲玩家则更加追求快节奏休闲娱乐的享受，但两类玩家都具备同等的变现潜力。对此，Google 建议游戏开发者针对不同的玩家需求，设计不同的游戏体验，这将给带来更多元的市场需求和机遇。比如，对于追求沉浸感的核心玩家，可以在游戏中增加深度互动性；而针对休闲玩家，则可提供任务时长较短的游戏，进而增加用户粘性。

除了更好的满足游戏玩家日益多元化的需求，在商业变现方面出现的新趋势同样值得开发者关注，比如日益受到关注的混合变现模式以及跨平台呈现的新机会。当前，不同类型的游戏都在积极尝试内购与广告变现相结合的混合变现模式，对开发者来说，通过将游戏内容和玩法相结合，根据产品的情况，选择合适的混合变现模式配比，可以增加产品收入来源。

与此同时，除了变现模式的多元化，关注跨平台、跨端机遇也将帮助开发者有效提高营收。Newzoo 的数据显示，全球手游玩家已经超过 25 亿，PC 玩家超过 10 亿，并且这些数字还在不断增长，意味着双端游戏的玩家仍有较大的上升空间。同时，Google 研究发现[2]，手游玩家也经常会在 PC 端感受手游，大多数玩家表示会下载或购买自己正在体验和关注的 PC 版手游，这表明游戏跨端市场潜力巨大，占据大屏幕，将是移动游戏的下一个增长机会。对游戏开发者而言，可以尝试开发不同版本的跨平台游戏版本，增加跨平台用户的粘性，带动业务的系统性增长。

在当天的活动中，Google 也分享了其基于AI 技术的广告营销产品如何帮助开发者提升营销效率。例如，通过 Google AI 赋能的广告产品，可以帮助游戏开发者优化广告素材，在全游戏生命周期内吸引用户，降低成本，并且提升广告实效。