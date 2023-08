根据 SensorTower 发布的 2023 年 7 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名,本期共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100,合计吸金近20亿美元,占本期全球Top 100手游发行商收入38.1%,详细报道如下。

特别说明:本报告仅统计发行商收入,且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

6月30日公测的武侠手游《逆水寒》上市首30天基本保持在国内iPhone手游畅销榜前三,位列7月全球iOS手游畅销榜第2名,成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品。同时,赛车手游《巅峰极速》7月收入环比增长141%,位列中国iOS手游畅销榜第9名。得益于这些高品质新游的卓越表现,本期网易移动游戏收入环比提升69%,重回全球手游发行商收入榜第2名。

朝夕光年于7月14日推出的大型箱庭式动作RPG游戏《晶核》,凭借出色的题材设定和战斗表现在近期上市的众多新游中脱颖而出,仅用半个月时间攀升至中国iOS手游畅销榜第8名。若仅统计7月下半月的收入,该游戏高居收入榜第4名,仅次于《王者荣耀》、《逆水寒》和《和平精英》。在《晶核》的带动下,朝夕光年收入环比激增109%,创历史新高,排名前进7位至第8名。

在国服上市前夕,《蔚蓝档案》在日本市场迎来2.5周年庆典。丰富的活动使得游戏收入环比增长163%,位列7月日本手游畅销榜第9名,发行商悠星网络收入相应环比提升40%。

7月中旬,沐瞳科技在海外市场推出RPG手游《Watcher of Realms》,加上《Mobile Legends: Bang Bang》限时皮肤和新英雄等内容,发行商本期收入环比增长36%,位列榜单第15名。

延续6月28日公测的火爆开局,《新石器时代》7月收入环比增长802%,跻身中国iOS手游畅销榜第15名。这款经典IP正版授权的手游,使得鹿游网络成为本期最大的黑马,空降榜单第23名,位列全球发行商收入榜第64名。

得益于《Gossip Harbor®》(绯闻港口)、《Seaside Escape》(漫游小镇)等多款合并手游收入稳步增长,柠檬微趣7月收入环比提升5%,再创新高。

随着《三国杀》手游周年庆活动在7月15日开启,游卡网络移动端收入环比提升44%,创下新的纪录并首次进入发行商收入榜Top 30。

Sensor Tower近期发布的《2023年全球热门手游题材市场洞察》报告指出,在末日题材持续跑出多个爆款手游之后,动物题材的热度也逐渐升温。Tap4Fun旗下以猿猴和太空建设为背景的SLG手游《猿族时代 Age of Apes》,6月收入开始快速提升,成为本期发行商旗下收入最高的手游产品。星合互娱7月初在欧美市场推出野兽题材SLG手游《Beast Lord: The New Land》收入稳步增长,使得发行商收入环比提升4%,排名前进7位至第22名。

榜单之外,入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是Mattel163、竞技世界、完美世界、游酷盛世、雅乐科技、益玩游戏 和 诗悦网络 共37家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

随着《逆水寒》、《晶核》、《巅峰极速》、《新石器时代》等多款新品大作上市,7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%,同比提升2.5%,虽略低于春节档期,但市场复苏势头日益显现。

值得留意的是,《蛋仔派对》已连续7个月稳居中国iOS手游DAU排行榜第2名。随着其出海进程的推进,这款游戏在全球市场积累的内容生态或将进一步巩固网易在休闲竞技和UGC赛道的领先地位。