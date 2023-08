Motiv Power Systems 推出了全新 Argo 系列,其中包括首款从头开始设计的中型电动驾驶室。商用电动汽车专家表示,Argo 可以支持 4-6 级的所有中型卡车。其中包括厢式货车、厢式货车、穿梭巴士、冷藏车、职业车辆和其他特种车辆,Motiv 也是如此。该公司认为 Argo 的推出是一项战略举措,将使其市场规模扩大两倍。

到目前为止,Motiv已经发布了两个版本。常规 Argo 的盒子长度为 14 英尺至 30 英尺。Argo L 盒子尺寸为 18 英尺至 30 英尺。两个版本的轴距相同,但 Argo L 的总长度更长,为 26 英尺至 38 英尺,而普通卡车的总长度为 22 英尺至 38 英尺。新底盘基于这家美国公司最新的动力系统打造,包括续航里程为 150-200 英里的 LFP 电池,这可能是 2022 年 3 月宣布与 Our Next Energy (ONE) 合作的产物。

早些时候的报道还看到 Motiv 与日本 Nidec 合作设计六相电机并获得专利。据说扭矩超过了内燃机车辆。虽然尚不清楚 Motiv 是否使用了这些新技术,但规格表揭示了更多细节,表明情况确实如此。Argo 中的电池组容量为 158 kWh,与 ONE 开发人员设定的目标一致。普通货车最多可承载 15,500 磅(超过 7,000 公斤)。Argo L 的有效载荷高达 14,300 磅,可能是由于安装了更大的电池;它包含 237 kWh 的电量,续航里程可达 200 英里。

同时,Motiv指出,新型驾驶室的复合结构旨在减轻重量,抵消增加的电池重量。其他节省里程的功能包括带有内置热量的挡风玻璃,以节省除霜能量,以及通过专门设计的气流加热的座椅。最高速度限制为 68 英里/小时。Motiv Power Systems 首席执行官 Tim Krauskopf 补充道:“Argo 将我们成熟的动力总成技术与全新的以驾驶员为中心的驾驶室相结合,提供无与伦比的电动汽车体验”。

据 Motiv 称,Argo 系列车辆目前可供预订,并将于 2024 年底上路行驶。该公司将在美国生产 Argo 车辆,使新型电动卡车有资格享受 IRA 税收抵免和其他激励计划。

克劳斯科普夫在这里提到了将于 2024 年生效的加州先进清洁车队规则。“到 2024 年底,该州需要大约 20,000 辆新的零排放中型电动汽车上路,”他说。“Argo 系列将有助于满足许多公司不断增长的需求,他们等待能够支持广泛应用的电动汽车解决方案。”Motiv Power Systems 总部位于旧金山湾区。潜在客户可以直接在线安排演示。