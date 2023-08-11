2023年开始，人们的注意力转向了人工智能和围绕生成式人工智能的聊天机器人。微软支持的OpenAI因其ChatGPT而成为家喻户晓的明星初创公司。投资人也在疯狂买入英伟达的股票，只因为该公司的芯片被用于为许多公司的人工智能工作负载提供算力。

毋庸置疑，全球经济下行使得硅谷的气氛也变得消沉了许多。但借助着AI的东风，硅谷的巨头和投资机构，依然挖掘了一些不错的AI公司。

CoreWeave

CoreWeave成立于2017年，是一家专业的云提供商，在行业最快、最灵活的基础设施之上提供大规模的GPU计算资源。CoreWeave为计算密集型用例构建云解决方案（机器学习和人工智能、VFX和渲染、生命科学、元宇宙和实时流媒体）比大型通用公共云快35倍，成本低80%。

近日，其宣布已获得23亿美元债权融资。这笔资金由Magnetar Capital牵头，Blackstone管理基金，领先资产管理公司Coatue和DigitalBridge Credit的战略参与，以及BlackRock、PIMCO和Carlyle管理的基金。

CoreWeave正在通过专门构建的超性能大规模云基础设施，为大型语言模型和生成式人工智能的繁荣提供动力。新融资将用于增加其为客户服务的高性能计算机，开设新的数据中心，并增加CoreWeave全球员工。

本月早些时候，CoreWeave宣布在德克萨斯州普莱诺新建一个价值16亿美元的数据中心，这是该公司继续积极扩大产能和基础设施足迹的一个里程碑。该公司预计到2023年底将有一支由14个数据中心组成的队伍。

上个月，CoreWeave推出了与NVIDIA合作打造的世界上最快的人工智能超级计算机，该计算机通过一项名为MLPerf的行业标准基准测试进行性能验证，在不到11分钟的时间内训练出了新的MLPerf GPT-3 175B大型语言模型，其速度是下一名最佳竞争对手的29倍多。

Inflection AI

6月29日，人工智能初创企业Inflection AI宣布已从英伟达、谷歌、微软等公司获得13亿美元融资。

公开资料显示，Inflection AI一家专注于创建个人AI 的初创公司，该公司潜心研发的 AI 产品 Pi（聊天机器人）是其未来的核心产品，本次融资将用于继续开发 Pi。据悉，本轮融资完成后，Inflection AI估值升至约40亿美元，成为估值仅次于OpenAI和Anthropic的全球第三大生成式AI独角兽。

Inflection AI最新打造的首个专有语言模型Inflection-1，是使用数千个英伟达图形处理单元 (GPU) 在“一个非常大的数据集”上进行训练的。Inflection AI在一份技术备忘录上表明：在用于比较 LLM 的流行基准上，Inflection-1 的表现优于许多类似产品，包括 GPT-3.5、为 ChatGPT 提供支持的 OpenAI 模型以及 Meta 创建的 LLaMA。

Inflection AI表示：“在一个集群中部署22000个NVIDIA H100 GPU确实是前所未有的规模，将支持新一代大规模AI模型的训练和部署。集成AI芯片的数量碾压了Meta在今年5月公布的1.6万个A100打造的超算集群。”

MosaicML

6月，大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元收购生成式AI初创公司MosaicML。

MosaicML是一家2021年创立于美国旧金山的AI软件公司。根据外媒援引官方披露消息，MosaicML目前拥有62名员工，其中研究人员仅为15名，在旧金山、纽约、帕洛阿尔托和圣迭戈设有办事处，迄今为止主要是从Lux Capital和DCVC等投资者那里筹集了6400万美元。

值得一提的是，MosaicML联合创始人兼首席执行官Naveen Rao曾任英特尔副总裁兼AI产品事业部总经理。Rao之前创办了AI芯片公司Nervana，于2016年以4.08亿美元被英特尔收购。MosaicML的CTO Hanling Tang是前英特尔AI实验室高级总监。

MosaicML已经开源了大语言模型，接受市场检阅。今年5月，其开源了70亿参数规模的大语言模型MPT-7B，紧接着在6月开源了第二个开源大型语言模型MPT-30B。该公司称，尽管其参数量仅为300亿，是GPT-3的1750亿参数的1/6，但在推理任务表现超过GPT-3，且能更容易在本地硬件上运行，部署推理成本更低。

Anthropic

创始团队脱胎于OpenAI的Anthropic（成立于 2021 年初，最初是一个由 7 人组成的团队，一起从 OpenAI 出来并组建了新公司）上个月发布了Claude 2。这是一个大语言模型，该公司表示，它在几个关键基准上都有改善，包括编码、数学和推理能力，同时产生的有害答案也减少了。

OpenAI 使用无监督学习和海量非结构化数据训练语言模型，以最大限度地预测人类语言为目的。与其不同的是，Anthropic 用人工制定的规则或原则来约束 AI 系统的行为，通过引入模型自我监督和反馈机制，AI 系统在交互过程中需要持续判断自己的响应，而非简单地最大化语言预测的准确性。

自成立后，Anthropic就开始了其扩张之路。2021年5月，Anthropic宣布 A 轮融资 1.24 亿美元，由 Skype 联合创始人 Jaan Tallinn 领投，其他支持者包括 Facebook 和 Asana 联合创始人 Dustin Moskovitz、前谷歌首席执行官 Eric Schmidt。

不到一年后，Anthropic 在 2022 年 4 月宣布 B 轮融资 5.8 亿美元，由 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 领投。

2023 年 5 月 23 日，Anthropic 宣布完成 C 轮融资 4.5 亿美元，由 Spark Capital 领投，还有包括 Google、Salesforce和 Zoom在内的科技巨头参与，此外还有 Sound Ventures、Menlo Ventures 和其他未披露的投资方。

OmniML

今年2月，英伟达秘密收购了AI初创企业OmniML，以进一步丰富自己的AI生态。

据悉，OmniML的主要产品是Omnimizer，该产品可以压缩机器学习模型的大小，以便大模型在更小的边缘设备上运行。通过这种方式，AI大模型可实现在手机、无人机、汽车等终端的轻量化部署。OmniML方面公布的数据显示，其能够使机器学习任务在不同边缘设备上的速度提高10倍，但工程工作量仅为 1/10。

OmniML 联合创始人兼首席执行官 Di Wu接受采访时表示：“当今的人工智能模型太大了，导致边缘设备无法处理其计算能力。但我们的机器学习模型压缩解决了人工智能应用程序和边缘设备之间的差距，增加了设备的潜力，并允许硬件感知的人工智能更快、更准确、更具成本效益，任何人都可以在不同的硬件平台上轻松实施。”

业内人士认为，英伟达的这次收购，是有意利用 OmniML 独特的人工智能压缩软件，借此增强其用于自动驾驶汽车、无人机和工业机器人的人工智能芯片，并进一步努力构建更小型、更节能的人工智能模型。

Cohere

今年6月，AI大语言模型公司Cohere宣布获得2.7亿美元的C轮融资，估值21亿美元，投资方包括Salesforce、英伟达、甲骨文等科技巨头，使得Cohere成功跻身AI独角兽行列。

Cohere 成立于 2019 年，开发人员可以使用其开发的自然语言处理软件为企业构建人工智能应用程序，包括聊天机器人工具和其他可以理解人类语音和文本的功能。

上个月，Cohere 宣布推出了一款面向企业的知识助手 Coral，旨在提高企业团队的生产力。Cohere 表示，根据麦肯锡的一份报告显示，员工可能会花费一天当中 20％的时间来搜索信息，这严重影响了员工的速度和效率。有了 Coral，这一问题就会迎刃而解。

Runway

7月26日，《瞬息全宇宙》幕后技术公司 Runway 公开了旗下具有 AI 功能的视频编辑工具 Gen-2，用户可以直接使用文本提示生成“逼真的视频内容”并“自动剪辑视频”。

Runway 公司在今年 2 月份首次推出了其 Gen-1 模型，该模型仅使用文本提示即可以修改视频的艺术风格，例如将现实中的实拍镜头转换为卡通剪纸世界。

今年5月Runway宣布完成1.41亿美元的C+轮融资，估值达到15亿美元，融资总额达到2.37亿美元。本轮投资者包括谷歌，英伟达和Salesforce等

据悉，目前 Runway 公司所开放的 Gen-2 工具可以生成最长 4 秒的视频，用户注册使用后，能够得到一定数量的代币，使用这些代币可以免费生成大约 20 段 4 秒视频。如果用户用完了代币，则需要付费购买，每个代币需要 0.05 美元，生成一段视频大约需要 0.2 美元。

Adept

四个月前，人工智能初创公司Adept宣布已经完成了3.5亿美元的B轮融资，由General Catalyst和Spark Capital领投。

当前，Adept正在构建可以在数字世界中采取行动的模型的下一个前沿——推出了大型模型 Action Transformer (ACT-1)。

与OpenAI的ChatGPT生成文本或DALL-E生成图像不同，Adept深入研究了人类如何使用计算机（从浏览互联网到导航复杂的企业软件工具）以构建一个能够将文本命令转换为动作集合的人工智能模型。

值得一提的是，在跳槽到谷歌领导谷歌的大模型项目之前，Adept CEO David Luan曾是OpenAI工程副总裁。之后，其又与Adept 的前联合创始人Ashish Vaswani和Niki Parmar共同撰写了Google研究论文，发明了Transformer，这是代表GPT中“T”的AI突破。其专业背景也引发了许多投资者的关注。

Character.AI

Character.AI是一个神经语言模型聊天机器人网络应用程序，可以生成类似人类的文本回复，并结合上下文进行对话。该程序由谷歌对话编程语言模型（LaMDA）的前开发者Noam Shazeer和Daniel De Freitas共同开发，测试版于2022年9月提供给公众使用。

今年5月底，这款应用程序正式上线，在不到一周时间内，这款App安装量超170万，在移动端取得了比ChatGPT更好的成绩。如今，这款软件的下载已达数百万。

与ChatGPT只能与一个机器人聊天不同的是，Character.AI宣称能够容纳下数以百万计不同个性的AI角色数据。该公司表示，迄今为止，用户已经创建了超过1000万个自定义AI角色。

上个月，据The Information报道，知情人士透露，Character.AI正在与投资者洽谈新一轮融资事宜。今年3月，这家由两名前谷歌员工创办的硅谷公司曾表示，已在知名风投公司a16z（Andreessen Horowitz）领衔的新一轮融资中筹集1.5亿美元，估值达10亿美元。

小结

在过去的半年中，硅谷有许多人工智能初创公司获得了投资，这一现象显露了人工智能领域的广泛市场潜力和商业机会。人工智能技术正在不断发展，并在各个行业逐渐渗透，因此该领域吸引了大量的投资和创业者。

虽然人工智能领域的发展前景非常广阔，但是也存在一些挑战和风险。例如，人工智能技术需要大量的数据和算力支持，并且需要不断的技术更新和迭代。此外，人工智能技术也可能会带来一些社会和伦理问题，例如隐私问题和就业岗位的替代等。

因此，虽然人工智能创业领域具有巨大的商业机会和发展前景，但是创业者需要认真评估市场需求和技术可行性，并充分考虑可能面临的风险和挑战。