8月18日，国产医疗级助听器研发企业博音听力宣布完成近亿元A轮融资。本轮融资由君联资本领投，明熙资本共同参与投资。强云资本担任博音听力本轮融资独家财务顾问。

博音听力于2019年成立于上海。在技术方面，博音听力在专业助听器芯片、语音处理算法、验配算法、编程器、软件开发等方面都建立核心竞争力，并对标进口厂商的中高端助听器做进一步改进。随着公司长沙、苏州等生产基地的建成投产，2023-2025年，博音听力将完成十余款助听器产品的注册和量产，全面满足各类型、各价位用户的使用需求。

关于本次融资，博音听力董事长江显全先生表示：感谢君联资本、明熙资本的投资和支持，我们共同看好国产医疗级助听器的发展，国产医疗级助听器必将不断提升综合实力，形成良好的产销一体化布局，逐步实现国产替代，最终成为中国助听器市场的终端主推产品。放眼全球，国际医疗器械领先企业TOP 50榜单里，助听器企业占据4席，以Sonova为代表的五大助听器集团长期占据全球90%的市场份额。中国作为世界第二大经济体，拥有14亿人口，且老龄化突出，完全具备诞生助听器行业巨头的土壤。经过数年积累，博音听力已经在芯片、算法、编程器等进口产品卡脖子的核心环节上实现突破，基本具备了与国际巨头竞争的技术实力。本次借力专业资本的加持，博音听力在产品研发、产能布局、市场拓展方面将进一步加速，稳固国产医疗级助听器实力企业的行业地位，并加速向成为国际行业巨头的目标迈进。

作为本轮融资领投方，君联资本表示：国内医疗级助听器行业持续增长，国产医疗助听器研发已有部分突破，聚焦产品创新、高性价比、服务优质的国产品牌迎来发展机遇。博音助听器集多个技术优势于一体，拥有自主算法、自主验配软件和编程器，方便门店验配和顾客使用，拥有良好的市场前景。博音创始人行业经验丰富、资源广泛，有较完整的助听器产品的商业化操盘经验，团队骨干均有10年以上助听器行业积累。我们相信博音听力在资本助力下将加速发展、努力精进，君联资本也将在公司发展战略优化、管理运营支持以及产业连接合作等方面提供帮助。

作为共同投资方，明熙资本表示：听力损失是影响人们生活质量的重要因素，而现代生活方式的影响，进一步使听力损失开始年轻化。通过助听器提高听力质量，正在被越来越多的人接受，支付意愿在快速提升。创始人江总是行业老兵，博音团队在研发、生产、销售、运营方面有丰富的经验，在国际市场拓展方面也有巨大潜力。明熙团队很荣幸有机会和江总合作，共同把博音公司打造成有产业影响力的伟大公司。

作为本轮融资独家财务顾问，强云资本资深副总裁闫国培女士表示：助听器作为to C的产品，客户群体数量巨大，加之进口产品长期树立的万元级价格体系，是天花板非常高的医疗器械品类。同时，助听器兼具医疗和消费双重属性的产品定位，销售模式灵活，渠道资源发挥空间大，优秀的经营团队更有机会从市场竞争中胜出，率先打开体量。我们非常荣幸协助博音听力完成本轮融资，相信在专业资本的加持下，博音听力的产品能够快速在市场终端铺开，打破外资五巨头的市场主导地位，推动医疗级助听器本土化进程。我们坚定为博音听力的发展长期陪跑助力。