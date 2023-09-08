老牌车企也并非跟不上时代，它们也在不断打磨自己的新品。梅赛德斯-奔驰CLA 概念车为即将推出的代表该品牌门户的汽车系列提供了接近量产的全新视角。在新的电动和数字时代的风口浪尖上，这代表了公司基于长期产品组合战略提升这一重要车辆类别的愿景。CLA 概念车的外观美学基于即将推出的梅赛德斯-奔驰模块化架构 (MMA) 平台而设计，代表着标志性设计和动态性能。与此同时，其内饰注重客户体验，为电动和数字化的未来提供卓越的舒适性和便利性。

奔驰表示，CLA 概念车是梅赛德斯-奔驰入门级汽车全新全电动细分市场的先驱。该系列将包括总共四种新车型——一款四门轿跑车、一款猎装车和两款令人惊叹的 SUV——每种车型的产品内涵都显著提升。这个新车型系列的灵感来自于一代购车者，他们想要明显的梅赛德斯-奔驰感觉、更多的功能、更高的舒适性和安全性以及最先进的技术。

这款超级里程车是电动时代的低耗汽车，WLTP 续航里程超过 750 公里（466 英里），能耗仅为 12 千瓦时/100 公里。基于MMA平台，它让用户深入了解从头开始开发的第一个完整的梅赛德斯-奔驰电动汽车系列，以将奔驰的 Ambition 2039 战略执行，奔驰的目标是在 2039 年在新车型的整个价值链上实现净碳中和。

Markus Schäfer，梅赛德斯-奔驰集团管理委员会成员、首席技术官表示：“为Concept CLA Class奠定基础的技术代表了梅赛德斯-奔驰的全新方法，并融合了突破性的VISION EQXX技术计划的许多经验教训。例如，工程师通过降低 800 V 电力驱动系统的损耗来最大限度地提高效率。它还具有创新的电池化学成分以及高集成度，可实现出色的能量密度。我确信，我们的 MMA 平台将使我们能够为该细分市场的客户提供性能、可持续性、安全性和舒适性的一流组合，以及出色的数字体验。”

MMA 平台基础技术的领先地位显而易见，例如旨在续航里程超过 750 公里（466 英里）（WLTP）的下一代电力驱动系统。梅赛德斯-奔驰模块化架构 (MMA) 是一个电动优先平台，专为涵盖各种车身风格的四辆车系列而设计。它将在加速梅赛德斯-奔驰电动车队的发展方面发挥重要作用。作为更广泛的电力战略的基本组成部分，它将帮助公司实现其雄心勃勃的目标。MMA平台上的所有车辆均按照梅赛德斯-奔驰“现实生活安全”理念开发。梅赛德斯-奔驰几十年来一直制定安全标准，追求无事故驾驶的愿景。

正在为 MMA 平台开发的创新电池系统基于高度模块化架构，客户可以从两种不同的电池化学成分中进行选择。顶级型号采用含有氧化硅的阳极设计，可实现出色的能量密度。与此同时，入门级车型凭借磷酸铁锂的使用在该细分市场中处于领先地位。电池本身的整体体积非常小。首先，其电池模块使用粘合剂而不是螺钉固定到位。由此产生的结构不仅比传统的电池配置更轻，而且还更轻。它也更硬，这有利于碰撞安全。同样，800 V 配置有助于在紧凑的封装中实现高水平的电气耐久性，并且冷却要求较低。

同时，新操作系统“MB.OS”是通过 MBUX Superscreen 实现无与伦比的用户界面和用户体验 (UI/UX) 的基础，MBUX Superscreen 源自VISION EQXX中的创新显示屏，融合了先进的实时图形。CLA 概念车在整个结构和内部展示了可持续材料的使用。其范围从几乎不含二氧化碳的钢和二氧化碳减少的铝到可持续生产和加工的皮革内饰以及纸质装饰。总体而言，这款展示车代表了对年轻且充满活力的全球细分市场的渴望和平易近人的诠释。

CLA 概念车还让我们一睹电动汽车与能源网之间联网的未来。基于软件和硬件的双向充电展示了一流的技术领先地位如何为客户和能源提供商等开辟新的潜力。当连接到兼容的双向直流充电站时，车辆就变成了一个能量存储设备，例如可以存储太阳能以供以后使用。最重要的是，它还可以用作车到户（V2H）或车到电网（V2G）的电力供应。双向充电的使用可能会受到立法和能源供应商要求方面的市场特定条件的影响。

V2H的一个例子是在停电时提供备用电源，而V2G的应用包括帮助平衡电网的高峰和低谷，甚至在公开市场上交易绿色电力。在任何情况下，智能双向​​充电系统都能确保车辆有足够的电量来满足客户在指定出发时间的需求。通过家庭双向充电选项，梅赛德斯-奔驰满足了许多客户将个人移动性与更可持续的生活方式结合起来的愿望。我们希望早日见到奔驰将这款车推向市场。