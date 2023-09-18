在如今这个科技为王的时代，能够跻身顶级技术和材料供应商行列无疑是一项颇具挑战的任务。作为OLED显示技术上游供应商，Universal Display Corporation（UDC）向所有主流 OLED 面板制造商提供其专有的UniversalPHOLED 磷光OLED材料和技术，其客户包括京东方和三星显示器等。

UDC的磷光OLED（PHOLED）发光材料已被用于世界上几乎所有的OLED显示设备，用于提高OLED显示器的能效，同时亦可满足消费电子对于色域和使用寿命方面的要求。使用了磷光OLED材料的设备包括智能手表、智能手机、笔记本电脑、平板电脑以及汽车和电视，包括可折叠和卷轴屏的消费电子产品。

近日，动点科技对话UDC高级市场经理林永哲，请他来分享一下UDC的成功经验和最新的技术进展。在本次专访中，林永哲将为我们揭开UDC的神秘面纱，带我们一探究竟。

磷光材料的商用令UDC大放异彩

上世纪50年代，OLED相关的研究就已经有所开展，但由于当时其显示效率低，所以沉寂良久。直到80年代，邓青云教授所发明的荧光器件通过采用真空蒸镀的方式，并提升了薄膜效率，才让OLED这项技术重新进入大家的视线。UDC发现并商用化了磷光OLED发光材料之后，自2003年起，显示效率再次经历了一波大幅度提升，UDC也开始在OLED领域名声大噪。

“在2003年之前，比较普遍的还是荧光体系。反观当下，几乎所有的红色和绿色OLED材料都已实现了磷光材料的替换。我们也预计将在 2024 年向商用市场推出蓝色磷光材料。纵观市场，OLED在发展、创新和性能提升方面还有很长的路要走。UDC持续立足于技术创新，推出了OVJP技术平台，以及等离子体磷光OLED技术。我们也认为这两项技术对整个行业来说亦是开创性的、可定义为‘Game Changer’的技术。”林永哲说道。

与荧光材料相比，磷光的发光效率能够达到其4倍。他向动点科技记者进一步解释了荧光跟磷光体系的区别。当有机材料去被电流做一些激发的时候，电子会处于两个状态，一个是叫单重态（Singlet），其中 25% 的能量转化为光子；另一个是三重态（Triplet），其100%的能量可转化为光子（即可见光）。

“一般自然规律下，只要有25%的单重态释放能量，人们就可以看得见光，也就是我们所熟悉的荧光。早年间是没有磷光这一概念的。在1998年，与 UDC 合作的普林斯顿大学的 Marc Baldo 及其教授 Steve Forrest 和 Mark Thompson发现了一个机理，即通过对有机分子做一些人工的改变，加上一些中央金属的话，可以把剩余的75%的三重态的电子也让它发出可见光，这个大致就是磷光OLED的一个由来。”

从1994年公司创立到实现量产，再到应用至手机之中，UDC花了很长的时间去开发相关的器件技术以及面板技术。除了材料之外，UDC还有技术上的转让和专利的授权。目前，其在全球拥有超过6000个已颁发和正在申请的技术专利。林永哲自豪地表示：“如果在市面上看得到的OLED产品的话，或多或少都能找得到UDC的身影，也代表UDC在整个行业内的地位。”

蓝色显示改善有望

目前，UDC的红色和绿色磷光OLED发光材料已几乎被应用于全球消费电子市场内的所有OLED显示设备中。

据了解，常见的OLED显示方案使用红色和绿色作为磷光OLED元素，而蓝色则作为荧光OLED元素。磷光可以将电能转化为光的内量子效率（IQE）接近100%，而荧光仅为25%。然而，目前还没有一家公司能够开发出符合商用规格的蓝色磷光OLED 材料。为了实现更高效、更可持续的 OLED 产品，UDC 正在大力开发蓝色磷光材料，预计将于 2024 年向商用市场推出产品。

UDC的蓝色磷光材料工艺已于去年达到初步的内部里程碑规格。“因为蓝色磷光更难制造，因此到现在为止市面上所使用的都是荧光。我们UDC目前的计划是，在明年，也就是2024年，将蓝色磷光纳入到现有的磷光材料体系之中。随着蓝色磷光材料的加入，我们预计手机屏幕端的功耗将会有额外降低25%左右。”

UDC 证实，众多厂商对其蓝色磷光OLED 材料有着广泛的兴趣，尤其是对于该材料在小型、中型到大型消费电子产品内的应用前景方面。林永哲认为，“其实现在整个行业对蓝色磷光是非常的期待，因为它能很明显的带来一个效率方面的提升。效率提升对面板厂和对整机厂来说，它可以解读为很多不同的概念。通过效率提升，企业可以把手机做得更加轻薄，或者说电池的寿命以及待机时间更长，或者适度降低整个器件的温度。”

随着蓝色磷光材料的引入，OLED市场将迎来更多的机遇，企业也能够为智能手机、手表、电脑和电视等设备使用更明亮的显示屏，提供更为清晰的画质，并同时做到进一步节约能耗。

林永哲坦言，过去UDC每年都在做材料方面的提升。实际上，效率提升、颜色提升和寿命提升，即OLED 技术研发中最关键的三个指标，其实是有一些相互牵连的。“所谓牵连就是指，如果要提高材料的色域覆盖率，就可能会影响效率等指标，因此每一次性能提升通常无法触及所有的指标，需要逐年一点一滴积累实现。现在蓝色磷光的加入，它可以在效率上实现进一步的提升，也能做到为客户产品的能效提供进一步支持。”

OVJP和等离子体磷光技术进一步助力显示效率提升

UDC开发的OVJP技术，作为一种全新的技术平台，主要是为了去解决现有显示行业在OLED 电视制造方面所面临的包括工艺复杂和成本过高等一些问题。

咨询机构Omdia预计，2023年全球电视OLED面板出货量将同比增长约11%，达到852万片，OLED面板渗透率上升至4.1%。通过OVJP技术的引入，UDC希望可以以更高的效率和更低的成本做出显示效果更好的OLED电视，为消费者更物美价廉的OLED产品，并促进OLED技术在电视市场占有率的进一步提升。

UDC 同时还在开展了等离子体磷光OLED项目的研发。该技术是一种专有的新型设备架构，UDC 希望能通过其进一步大幅提升OLED的效率和使用寿命。

“等离子体磷光OLED方面，它是UDC一个中长期的技术发展方向。未来通过等离子体磷光技术，有机会向更高的发光效率去持续提升。”此外，等离子体磷光材料亦有可能实现长时间使用，而不会有颜色方面的衰减问题。

结语

几个月前，UDC位于爱尔兰香农的全新先进 OLED 生产工厂正式启用。该生产工厂位于爱尔兰的克莱尔郡（County Clare），将帮助 UDC 实现其高能效磷光OLED 发光材料的产能翻倍，并助推UDC 在全球的多元化生产布局，从而更好地满足日益增长的OLED市场需求。

作为显示技术的上游环节，设备和材料技术节点与市场竞争格局受到行业的广泛关注。近几年，随着搭载OLED显示屏的消费电子市场需求增长，相关OLED上游材料和设备迎来新的发展机遇。

明年是 UDC 成立的第30个年头，UDC还将继续对自身开发的发光材料不断地更新迭代，不断提升其显示的效率。因此无论是蓝色磷光材料的引入，或者是UDC中长期的等离子体磷光材料架构的开发，都是为了这样朴素的目标，以助力面板厂和整机厂可以不断改进产品性能。