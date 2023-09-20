美国当地时间9月19日，2023年英特尔On技术创新大会如期举行。在本次大会上，英特尔CEO帕特·基辛格提出了“芯经济”的概念，并强调了算力在半导体等产业中的重要性。同时，也公布出了酷睿Ultra处理器、AI计算芯片Gaudi系列、第五代至强处理器、先进制程工艺及封装技术的最新进展，展现了英特尔试图在 AI 时代大干一场的勃勃雄心。

AI PC 来了？

此前，英特尔与微软已经在Microsoft Build 2023大会上宣布将协力推动人工智能在个人计算机上的发展。而此次大会，则暗示了未来搭载酷睿Ultra处理器的AI PC将成为英特尔在端侧重塑AI的新支点。

英特尔在年底推出的产品代号为Meteor Lake的酷睿Ultra处理器中，不仅首次采用Foveros封装技术的Chiplet设计，还首次集成神经网络处理单元（NPU），并且全系支持，更进一步提升终端侧AI能效及应用。Meteor Lake在加入NPU后，能够在PC端提供高效的人工智能加速引擎，与CPU、GPU结合更灵活的应对不同场景下AI算力需求。

值得一提的是，NPU低功耗特性尤其适合长时间运行的AI应用，比如在视频会议场景中涉及长时间的背景虚化、任务追踪等需求，NPU加入后可以降低对CPU、GPU调用，从而让轻薄本等设备提供更持久的续航。

基辛格称，通过开发者使用行业的标准AI开发套件，电脑软件就可以调用处理器的各项AI处理能力，且新款处理器计算能力更加强大，支持复杂的本地AI计算。他认为AI PC会彻底改变人们对计算机的体验，也可以提升个人生产力，这意味着未来计算机中将内置各种已训练微调好的AI模型，用户可通过发出指令，就让电脑代替人类完成繁琐的工作。

IDC发布的《AI笔记本电脑引发场景变革》报告称，中国人工智能领域市场规模将在未来几年迅猛增长。至2026年，中国人工智能领域市场规模将超过260亿美元（相关市场包含硬件方面的服务器、存储，以及软件领域AI应用的开发、部署、落地，与AI平台全生命周期管理、服务），年复合增长率20.6%。

伴随着人工智能技术发展步入快车道，PC产业也将迎来关键转折点。过去，PC是生产力工具，帮助人们解决办公、娱乐等传统需求；未来，基于人工智能技术的PC或许会更多地扮演创造力工具的角色。

All in AI

如今全球的芯片产业规模已达5740亿美元，并驱动着全球约8万亿美元的技术经济。作为AI技术的主要算力底座，芯片产业的蓬勃发展离不开AI，AI的发展正在让芯片产业发展愈发多元化。

英特尔看到了这一点，并努力从云计算到PC之间的各个方面实现AI。从PC端的Meteor Lake到服务器/数据中心端的第四代至强可扩展处理器，英特尔已经将AI融入每一个平台中。

基辛格指出，英特尔在人工智能生产技术和软件开发工具方面取得了进步。他认为，人工智能的使用不会仅限于大型云提供商的数据中心，这些提供商严重依赖英伟达公司的芯片。相反，人工智能的应用将扩展到新的领域，包括现在不景气的PC市场。

从第10代酷睿将AI引入PC，英特尔就开始加速AI在终端侧落地。如今我们看到，AI正在加速从云端向终端侧迁移，英特尔提出了这一趋势背后的四大驱动因素：第一，终端侧AI算力越来越强，如果将AI放在云端，那么作为后端的云端将容易成为瓶颈，难以大规模发展；第二，AI部输在云端将给服务提供商带来更多成本；第三，AI在终端侧部署延时更低，即使没有网络也能使用；第四，数据存放在终端侧，可以更好地保护用户隐私。

英特尔表示，现在已经有超过100家合作伙伴共同推动终端侧AI应用。同时，英特尔也与微软紧密合作，包括针对微软Office办公全家桶的探索；专门运行在NPU上的“Windows Studio Effects”，可以简化、降低软件开发者使用AI的门槛；对接AI应用的底层框架Direct ML，实现英特尔平台上获得更高能效。

值得一提的是，OpenVINO工具套件2023.1版的发布也成为英特尔持续打造AI生态的发力点之一。OpenVINO作为英特尔AI推理和部署运行工具套件，支持CPU、GPU、VPN等不同硬件，从而在客户端和边缘平台上为开发人员提供了优质选择。该版本包括针对跨操作系统和各种不同云解决方案的集成而优化的预训练模型，包括多个生成式AI模型。

在使用英特尔开发者云平台时，开发者可以构建、测试并优化AI以及科学计算应用程序，同时还可以运行从小规模到大规模的AI训练、模型优化和推理工作负载，以实现高性能和高效率。

作为人工智能加速器的主要提供商，英伟达一直吸引着人们的目光。而基辛格表示，英特尔在自己的加速器方面已经取得了一些进展。今年 7 月，英特尔正式推出第二代 Gaudi 深度学习加速器Gaudi 2，主要应用于加速 AI 训练及推理。实际上，英特尔已经设法缩小了 Gaudi AI 加速器与 NVIDIA H100 等竞争对手之间的差距。

为了加快竞争步伐，英特尔采用5nm制程的Gaudi 3将于明年推出。据悉，Gaudi 3的算力是Gaudi 2的两倍，网络带宽、HBM容量是Gaudi 2的1.5倍，而再下一代AI芯片代号为Falcon Shores。基辛格还宣布，一台跻身全球TOP15大型AI超级计算机将完全采用英特尔至强处理器和4000个英特尔Gaudi 2加速器打造，AI独角兽企业Stability AI是其主要客户。

基辛格介绍，在相同的功耗下可提高性能和存储速度的第五代英特尔至强处理器将于12月14日发布。此外，具备高能效的能效核处理器Sierra Forest将于2024年上半年上市。与第四代至强相比，拥有288核的该处理器预计将使机架密度提升2.5倍，每瓦性能提高2.4倍。紧随Sierra Forest发布的是具备高性能的性能核处理器Granite Rapids，与第四代至强相比，其AI性能预计将提高2到3倍。

结语

随着疫情红利退烧，PC市场过去一年来表现低迷，但Canalys此前公布二季度PC出货量仅下滑11.5%，降幅已较前两季的30%收敛，显示供过于求的情况正逐步缓解。

对比今年一季度创下迄今13年最低季度收入，且连续亏损的情况，焦虑的英特尔第二季度营收状况有所缓解，并且成功扭转亏损态势，复苏趋势渐显。而为了减小PC市场衰落对业绩的拖累作用，英特尔近年来在谋求转型的路上加快了脚步。基于此次大会上透露的布局，搭上 AI 发展快车道的英特尔，对未来的发展开始展露信心。