引领亚洲创新变革,挖掘可持续突破企业!由TNGlobal主办的第四届 ORIGIN 创新大奖开启报名,今年主题定为“开创可持续发展与社会责任的先导之路”,奖项将继续关注创新如何对可持续发展产生积极影响,同时也将表彰并展示亚洲地区的技术驱动型企业家、创新创业者、企业和利益相关者在这一领域所做出的卓越努力。

ORIGIN 创新大奖目前已成功举办三届,2020 年和 2021 年ORIGIN 创新大奖旨在弘扬亚洲的创新创业精神,由专家顾问委员会和公众投票选出垂直领域的顶尖创新者。2022 年ORIGIN 创新大奖将焦点转向受联合国可持续发展目标启发的创新者,并特别关注他们对各自领域和社区所带来的积极影响。

自创办以来,ORIGIN 创新大奖已经收到 1,000 多项提名,并有 160 多位获奖者,与 20 个亚太国家的至少 70 个国际合作伙伴开展了合作,300 多家亚洲国际媒体机构对 ORIGIN 进行了报道。今年,TNGlobal将继续聚焦于可持续发展,扩大社会各界声音,为推进可持续发展战略寻找新的解决方案和机遇,助力增强可持续性、改善民生福祉、促进经济增长,共同打造更美好未来。

动点科技创始人兼CEO卢刚博士表示:“随着全球经济开始复苏,我们的愿景聚焦于消除贫困、创造更加可持续的环境,以及提高预期寿命和生活质量。”

“我们的目标是向全球展示和表彰那些将可持续和道德实践融入其运营,将人类和地球的福祉置于经济收益之上,并表现出坚定不移的创新精神的亚洲各地的企业家、创新者及初创企业。” 卢刚博士补充道。

本届ORIGIN 创新大奖共分为年度初创领袖、企业杰出贡献奖、杰出创业生态系统三个类别,共设置了9个奖项,经由亚太地区媒体、风险投资、私募股权和企业高管组成的专家咨询委员会与TNGlobal共同评分和审核,最终将评选出 53 名杰出获奖者。

年度初创领袖

“年度初创领袖”类别旨在表彰那些积极创建和实施符合联合国可持续发展目标的可持续颠覆性或创新解决方案的创新企业。这些解决方案将对社会和商业环境产生巨大的有益影响。年度初创领袖包含以下5个奖项:杰出女性创业、可持续发展之星、初创先锋、人工智能初创之星、市场拓展卓越者。

参与资格:

– 被提名者必须居住在亚洲或在亚洲工作。

– 被提名者应拥有商业化产品或与商业合作伙伴拥有试点项目。

企业杰出贡献奖

企业杰出贡献奖旨在表彰那些通过实施创新实践和技术,将可持续方案融入其商业模式和运营的企业和行业领导者。此类目下设置为企业创新先锋。

参与资格:

– 被提名者应在亚洲设有实体办公室。

–被提名者应展示现有的活动/举措,这些活动/举措目前已经实施,并且可以根据相关的联合国可持续发展目标进行量化。

– 该项目必须是一项长期承诺,至少有一个组织部门的参与,并且需要有为期两年的实施计划。

杰出创业生态系统

杰出创业生态系统类别中分为最活跃的社区建设者、杰出加速器和孵化器、风险投资远见者三个奖项,该奖项由TNGlobal团队精心挑选,旨在表彰那些推动、影响和伴随创业公司成长和发展,并为创业生态系统创造积极影响的组织和个人。

参与资格:

– 公司应在亚洲设有实体办公室。

– 公司必须通过某些举措、活动或对生态系统的投资来展示其对亚洲生态系统社区的参与或积极贡献。

[年度初创领袖]及[企业杰出贡献奖]开放公众提名与自我提名两种报名方式。ORIGIN 创新大奖是面向全亚洲创新企业的奖项,如果您的企业期望向亚洲展示创新精神和影响力,马上报名提名参与评选!

* 所有提名资料须在2023年12月31日23:59之前提交,且所有信息均为英文,以便评委进行评审,以及后续的进一步海外传播!

扫码提交提名!

合作伙伴

TNGlobal 很高兴与以下顾问和合作伙伴合作举办第四届 ORIGIN 创新大奖!其中许多也在前几届奖项中为我们提供了支持。

顾问:Kairous Capital, Quest Ventures, Ondine Capital, AC Ventures, Gobi Partners.

战略合作伙伴:Alibaba Cloud, BEYOND Expo, Tencent WeStart, WORQ, Aspire, Iskandar Malaysia.

支持合作伙伴:Manila Angel Investors Network, National Innovation Agency, MedTech Innovator APAC, brinc, True Digital Park, 润加速, Techsauce, KUMPUL, Sunway iLabs, beSUCCESS, ANTLER, Startup Grind Shenzen, GUIDE, JUMPSTART, Intebridge, Plug and Play APAC, KEPPLE, XCEL, X-PITCH, Kr.Asia, KX Knowledge Xchange, The Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), 安创加速器。

评选日程

2023 年 9 月 – 筹备与合作伙伴招募;

2023 年 10 月 – 公众提名和自我提名;

2023 年 12 月 – 提名结束;

2024 年 1 月 – 评委评审及颁奖典礼。

获奖权益

商业声望权益:以您和您的公司所作出的积极贡献和影响力而受到认可和奖励,这可能会改变您的创业历程。它为您敞开了机会之门,也为您提供了更多的合作伙伴可能性。我们的顾问团队由知名的区域投资人和组织组成,他们不仅会评估您的成就,还可能成为您的战略合作伙伴或提供资金支持。

媒体曝光权益:对于决赛选手和获奖者,我们保证将进行媒体曝光和相关报道。当您为人类贡献善举时,让我们来帮助将这一善行与世界分享。促进善举的宣传至关重要,通过这样做,我们希望能激发更多人的积极行动。对于获奖者,TNGlobal将奖励5次免费的特色采访/新闻发布*,价值15,000美元。(*需在官方获奖公告后的1年内完成)

独家待遇权益:获奖者将自动成为TNGlobal生态中的一员。享受专属的演讲机会邀请,或者免费获得参加“BEYOND Expo”——亚洲领先的年度科技博览会,展示各行业最新技术和趋势。(须在官方获奖公告后的6个月内履行)

*更多权益将在官方网站持续更新:https://technode.global/origin/innovation-awards/

寻求合作

如果您和我们有相同的愿景,欢迎您尽可能的支持我们并与我们合作。以下是我们的需求:

– 如果您是想要支持ORIGIN 创新大奖的机构或组织,请在您平台上面帮助我们传播 ORIGIN 创新大奖,扩大奖项影响力;

– 如果您是社区建设者,请帮助我们将这些奖项分享到您的社区网络中,帮助我们招募提名者;

– 如果您可以提供资金支持,那请考虑成为我们的赞助商,这样我们就能接触到更多人、做更多事,发挥更大的空间。

– 如果您可以通过其他方式提供帮助,请随时与我们联系并提出您的想法。

合作请联系:[email protected]

关于 TNGlobal

TNGlobal前身为TechNode Global,是一个泛亚科技平台,为初创企业、风险投资公司、企业和其他行业先锋提供优质科技新闻、行业洞察、活动和量身定制的营销解决方案。TNGlobal通过其广泛的网络、战略合作、活动和资源,促进跨境合作和业务,为中国和更广泛的亚洲科技生态系统市场搭建桥梁。TNGlobal旗舰活动包括 ORIGIN 峰会、ORIGIN创新大奖,也是亚洲顶尖的科技创新博览会BEYOND Expo的重要承办单位之一。TNGlobal是中国领先的创新创业平台TechNode动点科技的海外公司。

了解有关 TNGlobal 的更多信息:https://technode.global

有关 ORIGIN 创新大奖的更多信息,请点击https://technode.global/origin/innovation-awards/进入官网查看!

如有任何疑问,请联系 [email protected]