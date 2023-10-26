继上月中旬时的品牌重塑“改名”事件后，近日，亚航母公司Capital A又带来了一项新的动向。

据外媒援引知情人士消息指出，Capital A正计划通过股权融资和债务融资的形式筹集超10亿美元资金，并将通过一家SPAC公司在纽约上市其部分业务。

消息人士称，Capital A首席执行官Tony Fernandes已同在纳斯达克上市的SPAC公司Aetherium Acquisition达成协议，二者合并后的新实体将更名为“Capital A International”——该实体将包括Capital A的咨询部门和飞机租赁业务，以及将亚航品牌扩展到希望在发展中国家（如孟加拉国和马尔代夫）开设航空公司特许经营权的公司的新业务。

据透露，Capital A与Aetherium Acquisition的交易预计将在明年年初敲定。

此外，如上文所指出，在上市之前，Capital A希望在未来几个月内获得超10亿美元的资金，而这其中已经包含了1.5亿美元的贷款（该公司于本月时从Bangkok Bank处获得）。剩余部分则包括计划以收益债券的形式达成的4亿美元贷款（从机票销售额中支付，大部分来自私人信贷基金），以及为Teleport（Capital A旗下物流部分）、Move（Capital A上月时改名后的数字部门）和Asia Digital Engineering（Capital A的工程部门）分别签订的1.75亿美元筹资协议。

值得一提的是，去年早些时候，因触及马来西亚证券交易所上市规则PN17中的相关规定（由于持续营运能力遭质疑），Capital A（当时名称为亚航集团）已被归结为了财务困境企业（意味着亚航集团距破产仅一步之遥）。不过，Capital A也已申请退出PN17状态。

另一方面，去年9月份时，Tony Fernandes曾对外透露，Capital A正在着手推进亚航（AirAsia Aviation Group）及亚航超级应用于纽约的上市计划。当时，Tony Fernandes表示，Capital A正在评估所有的筹资方案，包括私募、直接上市以及SPAC合并上市。