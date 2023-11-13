EduFi是一家总部位于新加坡的金融科技初创公司，该公司日前表示，已经获得了一笔610万美元的Pre-seed轮融资。

据了解，这笔融资由Zayn VC领投、Palm Drive Capital、Deem Ventures、Q Business和部分天使投资人参投。EduFi表示，将利用这笔资金扩大公司业务和发展力度。

EduFi成立于2021年，旨在向经济困难的学生提供本硕博方面的助学贷款服务（该公司把这一模式定义为“先学后付/Study Now, Pay Later”）。值得一提的是，与其他东南亚公司不同，EduFi主要面向巴基斯坦（南亚）的学生群体提供服务。

据EduFi介绍，许多巴基斯坦学生都能进入高中，但能够接受高等教育的群体却会少上很多。EduFi表示，目前，巴基斯坦并没有学生贷款类的产品，并且当地用户的个人贷款往往也面临着周期长利息高的问题。再加上当地独特的教育状况——由于公立学校质量相对较差，近40%的巴基斯坦学生选择在私立学校就读，使得其每年在教育上的开支达到超140亿美元，以及超50%巴基斯坦成年人口无法获得银行账户和保险服务的现状，EduFi希望能够通过自身的金融科技服务帮助更多的巴基斯坦学生到高校就读。

在具体表现方面，EduFi称，平台已经与15所大学建立了合作伙伴关系，使巴基斯坦近20万名必须支付本科、硕士和博士学位费用的学生可以使用其应用程序申请助学贷款。 据悉，一旦学生（或学生家长）申请的贷款获得批准（需经过EduFi了解其财务状况），EduFi就会将钱直接发送到学校的银行账户。

EduFi透露，平台已获得巴基斯坦证券交易委员会 (SECP) 的贷款许可证批准，目前正在等待许可证的发放，许可证预计将于本月发放。