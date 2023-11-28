根据Canalys发布的报告，2023年第三季度中东（不含土耳其）, 智能手机出货量达到1200万部，同比高涨21%。这主要得益于该区域强劲的市场需求，加之就业机会和消费群体的增加。尽管石油价格下跌，但非石油行业做出巨大贡献。

伊拉克和沙特出货量激增

2023年第三季度，在入门级机需求的推动下，沙特阿拉伯的智能手机出货量同比激增46%。虽然眼下仍存在一些障碍，但政府开支有望为经济的多元化发展提供支撑。外籍劳工和游客的大量涌入，以及投资者、消费者和私营经济的良好势头使得阿联酋出货量微增2%。伊拉克继续保持强劲势头，消费者对150美元以下价位段手机的需求及活跃的品牌活动，推动市场猛增57%。但是，由于美元交易问题和金融服务的缺失，伊拉克在进口方面遭遇重重挑战，80%的成年人没有银行账户。另一方面，科威特和卡塔尔的出货量分别下跌4%和2%，这是因为科威特严苛的就业监管和消费需求低迷。

大众市场的拓宽提振入门机的需求

Canalys迪拜高级顾问Manish Pravinkumar表示，“在第三季度，入门机（200美元以下）的出货量有所激增，这主要得益于传音、小米和荣耀在低端市场的推动。在经济不确定性的大环境下，传音稳步扩张足迹，以抓住扩张中入门级市场机会。Infinix在沙特阿拉伯电商网站Noon推出了独家机型，而Tenco则在伊拉克加大优惠力度，主推Camon 20。虽然小米和荣耀努力通过丰厚的补贴和促销活动来打入高端市场，但从成熟品牌抢占客户则需要持续的投资。与此同时，摩托罗拉大力增长其消费和企业业务，尤其是在海湾阿拉伯国家合作委员会地区。摩托罗拉与Logicom达成战略合作，旨在以最先进的ThinkPhone提供企业级解决方案。另一方面，三星和苹果成功捍卫了各自的市场地位。三星全面的经销网络和苹果一站式设备服务及生态策略夯实了他们在中东地区的主导地位。值得注意的是，苹果和三星二手设备的需求依然旺盛，且二手出货价高，可谓是诱人的投资商机。”

新兴品牌抓住了零售商拓宽产品组合的机会

Pravinkumar说道，“零售商热衷于扩充他们的产品组合，以减少对现有品牌的依赖。他们希望通过店内品牌宣传和提高利润率来吸引更多投资。新兴品牌已纷纷采取行动，在中东地区发布旗舰产品。OPPO和荣耀进军可折叠设备领域，与三星等成熟玩家开展竞争。但是，卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯等市场的消费者在面临品牌转换时仍迟疑不决。可支付性、品牌的理想价值和可触达性将是新兴品牌的关键因素，同时Tabby和Tamara等平台引入“先用后付”等机制持续吸引消费者的关注，这将同时惠及零售商和消费者。”

沙特和阿联酋零售市场有望大增

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示，“虽然当前的地缘政治局势给石油价格带来了挑战，但海湾阿拉伯国家合作委员会地区的非石油行业也将提振消费市场。零售、制造、医疗健康和娱乐等行业的数字化转型带动了海湾阿拉伯国家合作委员会地区非石油经济的蓬勃发展。阿联酋和沙特阿拉伯的零售行业在未来的五年有望实现显著增长。然而，厂商必须意识到这些地区零售场地的成本高昂。为了确保在市场中占据更有利的位置，厂商应当在前期及时与当地企业建立稳定的合作关系。与从别处调派员工相比，发展本土化的专业服务团队将是关键。虽然实体店仍是主流，但随着Z世代消费者的兴起、海湾阿拉伯国家合作委员会地区的财富累积及女性参与工作的比例日渐增长，线上零售和B2B市场正在获得越来越多的关注。”