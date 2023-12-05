起亚公司和现代汽车公司在韩国首尔举行的“Uni Wheel 技术日”上推出了名为“Uni Wheel”的通用车轮驱动系统。这种范式转变的车辆驱动系统将彻底改变未来移动设备的设计。

Uni Wheel 是一种功能集成的轮驱动系统，通过将主驱动系统组件移动到轮毂内的空闲空间，可显着改善电动汽车内部的可用空间。为此，起亚和现代汽车为驱动系统设计了全新的结构。

在内燃机 (ICE) 车辆中，动力通过变速箱从发动机传输，并通过驱动轴和等速 (CV) 接头传输至车轮。在电动汽车中，发动机和变速箱被电机和减速齿轮取代，但最终传输到车轮的方法是相同的。

Uni Wheel 开启了新的可能性，通过将电动汽车的减速齿轮移动到轮毂内，将紧凑的独立电机放置在靠近每个车轮的位置，从而缩短驱动轴的长度，从而实现平坦的地板配置。

与传统驱动系统相比，该系统可释放更多的内部空间，从而使未来的移动产品能够针对各种应用进行优化，例如专用车辆（PBV）。

现代汽车集团先进技术开发研究所高级研究员 Jongsool Park 表示：“我们很高兴展示可能改变未来移动出行市场游戏规则的创新理念。” “我们将完善技术，以便客户能够以完全不同的全新方式体验移动性。”

电气化、自动驾驶和互联技术的最新进展正在将移动产品转变为生活空间。起亚和现代汽车对未来车辆架构空间利用的关注将进一步提升客户价值，并为车主提供更丰富的用户体验。

Uni Wheel 采用特殊的行星齿轮配置，由中心的太阳轮、每侧的四个小齿轮和围绕该装置的环形齿轮组成。电机产生的动力被传输到太阳轮，太阳轮又与小齿轮啮合以旋转齿圈。它连接到车轮以驱动车辆。

Uni Wheel 的小齿轮相互连接形成两个连杆，这种多连杆机构使 Uni Wheel 的多轴运动能够实现大范围的悬架铰接。

使用常规等速万向节的传统驱动系统在颠簸、起伏的表面上行驶时，随着驱动轴偏转角度的增加，效率和耐用性会下降。无论车轮如何移动，Uni Wheel 都可以在几乎不改变效率的情况下传输动力，从而确保高耐用性和乘坐舒适性。当与可根据驾驶情况调节行驶高度的电子空气悬架结合使用时，可以增加行驶高度以在崎岖道路上稳定车辆，或者在高速行驶时降低行驶高度以提高动力和稳定性。

通过将减速齿轮移至轮毂，Uni Wheel 的高减速比可提供显着的扭矩输出，并允许使用更紧凑的电动机。Uni Wheel 可独立控制多达四个高效电力驱动单元，还可以实现前所未有的扭矩矢量水平，以提高动态能力并提供高水平的转向和驾驶稳定性。

Uni Wheel 概念释放了用户以前无法使用的车内空间。通过将驱动系统的许多部件重新安置到轮毂上，并在不影响性能的情况下缩小电动机的尺寸，车身内的额外空间可以用作额外的货舱，例如更大的行李箱或“后备箱” 。

它还可以摆脱围绕驾驶员设计的传统座椅布置，为完全自动驾驶时代创造新的内部布局和设计。利用这个空间来提高电池容量还可以提高行驶里程，这意味着用户可以在不增加车辆物理尺寸的情况下实现大型电动汽车的行驶里程。

Uni Wheel 的发展也将显着增加乘客空间。电动汽车电池通常位于车身下部，这需要提高行驶高度，通常会因电池的体积而减少乘客空间。然而，Uni Wheel 优化了电池封装，最大限度地减少了乘客空间的损失。

对于需要通过提供低平地板设计来最大化内部空间的 PBV 来说，这将是一个很有价值的功能。Uni Wheel 支持的平底平台可为 PBV 提供强大的灵活性和可扩展性，从而能够根据预期用例设计各种车身类型。

Uni Wheel 高度灵活，可轻松适应所有类型的电动汽车，包括普通乘用车和高性能电动汽车，因为该系统可以实现传统电动汽车所需的相同动力总成和减速齿轮功能。

除了各种尺寸的车辆外，Uni Wheel还可以应用于其他类型的移动设备，例如轮椅、自行车和送货机器人。根据这些不同形式的移动性的要求，Uni Wheel 可以进行缩放，以适应小至 4 英寸、大至 25 英寸或更大的车轮尺寸。此外，Uni Wheel 能够移动轮子的旋转轴，从而可以创造出像自动扶梯一样平稳爬楼梯的个人移动形式。

起亚和现代汽车正在通过各种测试不断验证Uni Wheel的稳定性、效率和耐用性，以完善其开发，并将继续努力通过调整减速比、升级润滑和冷却系统来提高其效率。

起亚和现代汽车已在韩国以及美国和欧洲申请并注册了八项与Uni Wheel相关的专利。