梅赛德斯-奔驰在曼海姆开设了第一个德国充电中心。到本世纪末,梅赛德斯-奔驰计划在全球建立超过 2,000 个自有充电站,其中快速充电点超过 10,000 个。

位于莱茵-美因-内卡地区的全新梅赛德斯-奔驰充电中心位于德国最重要的交通走廊之一,是该公司扩大充电基础设施全球承诺的一部分。因此,梅赛德斯-奔驰开创了电动汽车快速、安全和绿色充电的新基准。

在曼海姆,电动驾驶员现在可以在六个充电点为他们的汽车和货车充电,每个充电点的输出功率为 300 千瓦。每个充电器只有一个端口,以确保最大的能量到达充电车辆。得益于智能充电管理,每辆车都可以使用最大可用能量进行充电。这样,某些电动汽车型号已经能够在 20 分钟内从 10% 充电到 80%。

此外,梅赛德斯-奔驰还为自己设定了一个目标,即让充电站对驾驶员来说特别愉快。对于欧洲梅赛德斯-奔驰充电网络的开发和运营,梅赛德斯-奔驰未来将依赖能源和出行专家E.ON作为合作伙伴。

梅赛德斯-奔驰充电中心可供各种尺寸的车辆使用,从小型汽车到任何汽车品牌的货车。梅赛德斯-奔驰客户还可以享受有吸引力的条件,例如受欢迎的介绍价格。这包括在最初几个月内通过所有新梅赛德斯-奔驰充电中心的 Mercedes me Charge 充电服务免费充电。

曼海姆是继美国亚特兰大、中国成都和佛山之后,梅赛德斯-奔驰在全球投入运营的第四个充电站。其他国家将于今年年底推出,包括美国和中国。从 2024 年开始,除了德国的更多充电站外,梅赛德斯-奔驰还将在意大利、西班牙和法国等欧洲国家开设充电站。

到2024年底,梅赛德斯-奔驰将把其全球充电网络扩展到2000多个充电点,其中200多个位于欧洲。到本世纪末,该公司计划在全球范围内建设 2,000 多个自有充电中心,以及 10,000 多个快速充电点。通过这种方式,公司为全国充电基础设施的发展做出了决定性的贡献,并专注于客户对便捷充电体验的需求。

为了确保一流的充电体验,梅赛德斯-奔驰依靠 E.ON 作为欧洲的战略合作伙伴。未来,E.ON将为欧洲规划的梅赛德斯-奔驰充电中心的选址和规划、建设、运营及配套服务提供支持。这还包括智能解决方案,例如基于人工智能的充电基础设施的预测性维护,以及未来为客户提供的其他便利功能,从提前预订到即插即用。此外,E.ON作为欧洲最大的能源供应商之一,将贡献其在智能能源管理领域的专业知识和广泛的市场知识,并在能源供应领域提供支持。

位于曼海姆 Gottlieb-Daimler-Strasse 的梅赛德斯-奔驰子公司的无障碍地点经过精心挑选,旨在提供高档的客户体验。宽敞的停车位和驾车通道选项使您可以方便地为梅赛德斯-奔驰 eSprinter 等大型货车充电,而无需操纵或转弯。此外,客户还有机会在附近的梅赛德斯-奔驰子公司休息。充电中心的顶篷配备了光伏元件,不仅可以抵御恶劣的天气条件,还有助于可再生能源的生产。LED 灯条、编号充电点和动态 LED 灯条等发光元件提供了额外的便利,并提供有关相应充电点的可用性以及充电状态的信息。一旦不使用,充电中心的灯光就会以节约资源的方式变暗。该架构的特点是经过深思熟虑的设计。

标志性的品牌元素,例如梅赛德斯-奔驰标志性的 3D 镀铬星形和高品质的银色外观,塑造了整体形象。充电器也采用品牌典型风格设计。

梅赛德斯-奔驰充电中心无缝集成到客户的Mercedes me Charge数字充电网络中。在梅赛德斯-奔驰的电动汽车中,导航系统会显示充电点的准确位置和当前可用性。Electric Intelligence 导航使用此信息来计算方便且省时的路线,包括充电站。

同时,梅赛德斯-奔驰客户未来还可以使用梅赛德斯-奔驰充电中心的预约功能,提前预约充电点。在充电站,身份验证通过 MBUX 多媒体系统中的显示屏、Mercedes me 应用程序、Mercedes me Charge 充电卡进行,或者在未来直接通过 Plug & Charge 进行。其他一切均通过 Mercedes me Charge 自动控制。客户受益于存储的充电合同。每次充电都会自动扣款——即使在其他欧洲国家也是如此。客户可以使用 Mercedes me Charge 收费系统。智能充电费率“S”、“M”和“L”为每个客户的需求提供了正确的选择。通过这种方式,客户可以根据自己的个人充电行为调整资费并优化成本。由此,梅赛德斯-奔驰创造了最大的成本透明度。

在 Mercedes me Charge 中,梅赛德斯-奔驰仅在欧洲就利用了 1,100 多家充电提供商。例如,梅赛德斯-奔驰的全电动汽车或插电式混合动力汽车的驾驶员可以方便地使用欧洲超过 550,000 个充电点。Mercedes me Charge 在全球拥有超过 140 万个充电点,是最大的充电网络之一。

除了 Mercedes me Charge 中超过 140 万个充电点外,梅赛德斯-奔驰还通过建立自己的梅赛德斯-奔驰充电中心来不断扩大其现有范围。梅赛德斯-奔驰开发充电基础设施的一揽子措施还包括已在欧洲运营约3,000个快速充电点的IONITY合资企业,以及最近与其他六家汽车制造商成立的合资企业,以扩大北美快速充电网络。该公司自己的梅赛德斯-奔驰充电网络由自己的充电中心组成,是该公司电气化战略的下一个重要步骤。与充电生态系统相关的所有业务都捆绑在 Mercedes-Benz Mobility AG 中。