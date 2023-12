据新浪科技消息, 周星驰旗下 Web3 初创公司 Moonbox 最早将于明年 1 月完成上线 Moonbox App,届时 App 将免费向用户开放。据称,App 研发工作已基本完成,Moonbox团队“在 NFT 玩法上下了很多功夫”,已设计出基于AI和NFT聊天的互动玩法。

报道称,周星驰参与创作的 Nobody NFT 新品将随之发售:

据上述知情人士透露,伴随着 Moonbox App 的独立上线,“周星驰将以 Moonbox First Creator 身份与大家见面”。与此同时,周星驰参与创作的 Nobody NFT 新品,也将随之发售,用户可以通过 App 和每个 Nobody NFT 角色聊天互动以了解人物性格、爱好、背景故事。