据新浪科技消息， 周星驰旗下 Web3 初创公司 Moonbox 最早将于明年 1 月完成上线 Moonbox App，届时 App 将免费向用户开放。据称，App 研发工作已基本完成，Moonbox团队“在 NFT 玩法上下了很多功夫”，已设计出基于AI和NFT聊天的互动玩法。

报道称，周星驰参与创作的 Nobody NFT 新品将随之发售：

据上述知情人士透露，伴随着 Moonbox App 的独立上线，“周星驰将以 Moonbox First Creator 身份与大家见面”。与此同时，周星驰参与创作的 Nobody NFT 新品，也将随之发售，用户可以通过 App 和每个 Nobody NFT 角色聊天互动以了解人物性格、爱好、背景故事。

据悉，今年 8 月，周星驰曾公开宣布入局 Web3+AI，并第一时间与 OKX 进行互动。周星驰当时在 Instagram 发文称，“感恩找到一班志同道合的 Web3 伙伴，正在研究 Web3+AI 项目，希望做个我的 AI 代替我。” 同月，OKX Ventures 宣布向 Moonbox 投资 100 万美元。

据报道，周星驰经纪人 Chris Chan 对此回应称：

周星驰在 Nobody 创作之初是希望能够打造一个基于 Web3 的原生 IP，将华语顶级的叙事能力（Storytelling）带给 Web3 行业。Nobody 作为 Moonbox 即将发售的 NFT 系列的名称，其灵感来源于周星驰先生所代表的精神力量：出身小人物，但能成大事。

题图：周星驰 Instagram

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