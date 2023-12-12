苹果今日发布了 watchOS 10.2 更新，引入了一些新功能，其中最重磅的更新是支持使用 Siri 访问和记录健康 App 数据。

苹果公司高管在近日接受采访时，对该功能进行了进一步解释，并说明了为什么它目前只限于 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 两款设备。

苹果最初是在今年 9 月的特别活动上透露将为 Apple Watch 添加通过 Siri 访问和记录健康 App 数据的支持。当时，该公司表示该功能将在今年年底推出，现在他们兑现了这一承诺。

在接受 CNET 采访时，Apple Watch 和健康 App 产品营销高级总监 Deidre Caldbeck 表示，这项新功能是苹果努力使健康数据尽可能易于访问的一部分。Caldbeck 解释说：“我们关注的一大重点是使健康数据易于访问。因此，我们认为这项功能无疑将使我们更接近这一目标。”

Caldbeck 还强调，苹果之所以花这么长时间才将健康查询添加到 Siri 中，是因为他们希望以一种保护用户隐私的方式来实现。Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 是首批能够在设备上以低延迟在本地处理请求的 Apple Watch 机型。

负责 Apple 用户隐私工程的高级经理 Katie Skinner 也强调了通过 Siri 进行健康记录的隐私优先方法。该功能的设计遵循了该公司所有健康产品所秉承的四项原则：“数据最小化、设备上处理、透明度以及控制和安全性。”

在发布之初，通过 Siri 记录健康数据可以访问 20 多种健康 App 数据类型，但 Caldbeck 表示未来还会有更多功能：“我们一直在寻找改进和增强功能的方法。因此，我们肯定会继续探索添加更多数据类型，并通过 Siri 提供更多对我们健康功能的访问权限。”

除了只能在 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 上通过 Siri 访问和记录健康 App 数据之外，该功能还有一个限制。目前，与健康 App 数据相关的 Siri 请求仅支持英语（美国）和普通话（中国大陆）。苹果表示“更多语言”将在后续推出，但截至目前没有给出具体时间表。