中国电动汽车制造商ZEEKR推出了新的电动汽车电池技术，可支持超快速充电、高能量密度和出色的安全性。磷酸铁锂（LFP）电池和电池组技术由ZEEKR内部电池研发团队开发。搭载ZEEKR新技术的电动汽车在800V电气系统的增强下，充电15分钟即可行驶500公里。即使在冬季低温下，搭载新电池的ZEEKR车辆的充电性能也优于众多竞争对手。

业界传统上认为磷酸铁锂电池在电芯层面与镍锰钴（NMC）电池相比能量密度较低。为了解决这个问题，ZEEKR的工程师精心设计了新型磷酸铁锂的电池组，以实现电池组级别的高能量密度。得益于新开发材料的应用和简化的结构设计，新型电池组的体积利用率达到83.7%，高于许多全球同行。

优异的能量密度并不影响安全性，电池组通过了国家机动车质量检验检测中心的钉刺等六项严格的安全测试。

ZEEKR 007纯电动高级轿车将成为首款搭载新电池的车型，后续还将有多款车型跟进。ZEEKR 007 将于 2024 年 1 月开始交付。

为了给客户提供最佳的充电体验，ZEEKR 正在快速扩展其超快速充电基础设施。截至11月底，ZEEKR已在中国开通超快充电站401个，充电桩超过2200个，功率360千瓦。ZEEKR计划在2024年将网络扩展至1,000个超快充电站，并在2026年运营超过10,000个超快充电桩。