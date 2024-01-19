提到可穿戴设备，大家总会想到智能手表、手环等产品，然而，智能戒指你可能还相对陌生。在国外，有一款叫Ice Ring的智能戒指，就凭借其独特的设计和媲美智能手表/手环功能，吸引了部分消费者的目光。这款由Omate与可穿戴品牌Ice Watch合作生产的设备，不仅具备时尚的外观，更在健康监测方面有着出色的表现。

在可穿戴设备市场中，健康监测设备的需求呈现出不断增长的趋势。随着技术的进步和消费者对健康的关注度提高，越来越多的品牌和厂商开始进入这一领域，推出各种具有创新功能的健康监测设备。这使得市场竞争愈发激烈，同时也推动了整个行业的快速发展。

戒指而已？

Ice Ring外壳由钛合金制成，戒指的防水等级达到IP68标准，重量约为2.9克，厚度为3毫米，支持IP68防水，可以从银色、金色和黑色饰面的六种尺寸中进行选择。其造型时尚简约，内部有多个金属触点，可以通过包装内提供的吸附式充电头来便捷充电。

据了解，其内部由20毫安时的锂聚合物电池供电，官方称最长可使用6天，充电时间仅为30分钟，实际体验下来，基本上维持三到四天的正常使用没问题。

随着人们健康意识的不断提高，健康监测设备已成为日常生活中不可或缺的一部分。它们能够实时监测我们的身体状况，提供精准的健康数据，从而帮助我们及时发现潜在的健康问题。同时，这些设备还能根据用户的身体状况和运动数据，提供个性化的健康建议和运动计划，有助于我们更好地管理自己的健康。

和智能手表/手环们一样，Ice Ring 能够监测重要的健康指标，如心率、血氧、活动和压力水平，为用户提供他们健康状况的整体视图。甚至还可以根据用户的个性化设置（例如运动提醒和心率水平警报）提醒用户进行体育锻炼。

笔者非常喜欢Ice Ring 的睡眠分析功能，其可跟踪 4 个睡眠阶段（清醒/深睡/轻度/快速眼动），为用户提供可视化分析，以改善他们的睡眠质量。该戒指每天早上根据匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）提供睡眠质量评分，该指数考虑睡眠持续时间和质量以及来自用户健康数据的关键生物特征，帮助用户设定可实现的目标并做出积极的生活方式改变。

该戒指还可以使用实时信息跟踪用户的生物识别数据，当用户在跑步、远足、骑自行车、游泳后，都可以通过Ice Ring的App（适用于 iOS 和安卓系统）随时了解自己的表现，还可以通过App使用 GPS 来记录用户的地图和距离。官方称数据仅存储在本地手机中，不收集任何健康和位置数据。

希望在移动时监控健康指标的人可能会在手腕上戴上智能手表或手环，那些想要更简单选择的人可能会选择智能戒指。智能戒指市场目前由 Oura、Movano 等品牌引领，近日，中国可穿戴厂商华米在 CES推出自家首款智能戒指 Amazfit Helio Ring后，三星也透露了自家智能戒指Galaxy Ring 的一些信息，并表示将会在今年晚些时候正式发布。

一直以来，智能戒指的体量不大，在可穿戴设备市场声音较小，和智能手表和手环相比，市场小、发展空间受限是普遍印象。不过这种情况正在慢慢改变。市场调研机构 ABI Research 公布的数据显示，2022 年智能戒指的出货量为 1720 万枚，而 2023 年将达到 1890 万枚，2028 年底将超过 5000 万枚。其中，2023 至 2028 年的复合年增长率为 21.9%。

关于Omate和定价

Omate主要以智能手表而闻名。2015年其与法国时尚品牌Emanuel Ungaro合作，推出了一款高级时尚智能戒指，该戒指本质上是一个有限的通知警报可穿戴设备。而去年年底推出的Ice Ring，作为一款集时尚与实用于一身的健康监测设备，独特的戒指形态赋予了它足够的便携性。

相比于传统的智能手环和手表，Ice Ring可以直接佩戴在手指上，无需额外佩戴或携带其他设备。这种设计不仅使Ice Ring成为了一个时尚的配饰，更方便用户随时随地监测自己的健康状况。

现在消费者可以在法国Louis Pion等合作的手表经销商处或者Omate官网以199欧元（约合人民币1556 元）的价格购买Ice Ring，目前还不清楚该产品何时在其他市场推出。

尽管Ice Ring在市场上还未得到广泛验证，但其独特的设计和便携性优势已经吸引了众多海外消费者的关注。随着可穿戴设备市场的不断扩大和人们对健康的持续关注，Ice Ring有望在未来的市场中取得一席之地。同时，随着技术的不断进步和市场需求的不断变化，智能戒指也需要不断创新和完善自身功能，以满足用户日益增长的健康监测需求。