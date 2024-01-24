苹果作为全球最大的科技公司之一，其产品和服务在全球范围内都拥有广泛的市场份额和用户基础。这使得苹果在某些市场和领域中占据了主导地位，从而可能对竞争对手和消费者造成不公平的影响。

根据俄罗斯联邦反垄断局公布的消息，苹果公司已于1月19日付清了12亿卢布反垄断罚款。据介绍，俄罗斯联邦反垄断局于 2022年7月裁定美国苹果公司违反了俄罗斯反垄断法。2023 年1月17日，俄联邦反垄断局对苹果公司开出了12 亿卢布的罚单。

处罚原因在于，苹果公司强迫俄罗斯 iOS 应用开发者在其应用中使用该公司自己的支付工具，并禁止开发者在应用内告知用户可以在 App Store 之外进行支付或使用其他支付方式。此外，苹果还要求开发者删除指向其在线资源的链接，并更改应用功能，使注册表单无法跳转至外部网站。

不仅是俄罗斯，苹果在主流的经济体也遭遇了多次反垄断调查。

美国：暂时无碍

在苹果的老家美国，据《纽约时报》报道，近日，美国司法部的反垄断调查已进入“后期阶段”，预计在2024年上半年，该机构可能会提起一项“全面”的反垄断诉讼。该诉讼将指控苹果公司对硬件和软件的控制，使消费者局限于苹果生态系统，并使商业对手难以竞争。

在调查过程中，苹果公司的高管多次与美国司法部进行了会面，调查的范围涵盖较广。目前，美国司法部尚未做出最终决定，包括是否提起诉讼以及诉讼的具体内容。同时，苹果公司尚未与司法部进行最终会议，以便在提起诉讼之前向政府陈述其观点和理由。

2020年，美国众议院司法委员会的反垄断小组表示，苹果、Meta、谷歌和亚马逊等科技公司已经成为类似于石油大亨和铁路大亨时代那种垄断的存在。苹果声称，在其经营的各个领域中都没有垄断市场份额，并且该公司经常强调App Store所带来的就业机会。如果美国司法部最终决定提起反垄断诉讼，可能会引发一场长期的法律战。

据了解，苹果和微软是目前唯二没有因其商业行为而面临美国诉讼的巨头。相比之下，谷歌、亚马逊和Meta都与美国司法部或联邦贸易委员会存在争端。

欧盟：重拳出击

与在本国相比，苹果在欧洲的境遇显得不太妙。

欧盟于2016年决定向苹果公司追缴创纪录的130亿欧元税单，但苹果随后在欧盟下级法院上诉成功，最终处罚判决仍未作出。这场诉讼案已经持续了多年，经历了多次反复，2023 年11月9日，欧洲最高法院的一位顾问表示，支持苹果公司的下级法院在审理该案时犯了一系列法律错误，应该重新审理该案。这意味着，苹果公司可能将被迫支付天价税单，这将是苹果公司有史以来面临的最大的税收罚款，也是欧盟反垄断监管机构打击跨国公司逃税行为的重要举措。

德国则于2019年通过了一项法律，要求苹果以合理的费用向竞争对手开放其移动支付系统。同年，荷兰竞争监管机构开始对App Store应用商店进行调查，因为苹果要求应用程序开发者使用其独家的支付系统进行应用内购买，并在App上线后第一年支付30%的“苹果税”。2020年4月，在欧洲音乐流媒体服务商Spotify投诉后，欧盟监管机构指控苹果滥用其在音乐流媒体市场的主导地位，对App应用商店实施限制性规则。

苹果还陷入与《堡垒之夜》开发商Epic Games之间旷日持久的法律诉讼，焦点是其App Store运营相关的反垄断违规行为。不过2021年12月，美国第九巡回上诉法院作出了有利于苹果的裁决。

2022 年5月初，欧盟对苹果提起一项反垄断诉讼，理由是该科技巨头限制用户在苹果设备上通过第三方购买技术和服务，主要调查对象是Apple Pay及其NFC近场通信芯片。据悉，Apple Pay被欧洲2500多家银行、250多家金融科技公司和挑战者银行广泛使用。

在发送给苹果公司用以开启反垄断调查的“正式反对声明”中，欧盟委员会负责竞争政策的执行副总裁Margrethe Vestager表示，苹果公司涉嫌在iOS设备上滥用其在移动支付市场的主导地位，这种可能的反竞争行为最早可以追随到2015年Apple Pay推出之时：“我们有迹象表明，苹果公司限制第三方访问关键技术，这些关键技术本可以用来在苹果iOS设备上开发竞争对手的移动支付解决方案。我们初步发现苹果可能限制了竞争，以有利于自营移动支付解决方案Apple Pay。如果得到证实，根据我们的竞争规则，这种行为将是非法的。”

2023 年12月14日，欧盟反垄断机构将对苹果公司展开调查，并可能对其采取法律行动，以禁止其滥用自家的App Store制度。这一消息引发了全球范围内的关注，因为这可能对苹果公司的商业模式和竞争地位产生重大影响。据了解，欧盟将在2024年年初做出决定，苹果届时可能会被罚款。

今年1月19日，欧盟委员会宣布，开始就苹果公司为解决欧盟反垄断指控和避免可能的巨额罚款而做出的让步征求竞争对手和客户的反馈意见，反馈意见可在一个月内提出。欧盟委员会表示，苹果已提出为期十年的承诺，将向第三方移动钱包应用开发商授予NFC功能访问权限，开发商必须签订ADP许可协议即可访问。承诺适用于欧洲经济区（EEA）的所有第三方移动钱包应用程序开发商。

欧盟新规继续制衡苹果

2023 年9月6日，欧盟公布了最新的《数字市场法案》（DMA），这是继欧盟《数字服务法》生效后的又一项重大法律举措，以遏制科技巨头的市场权力。欧盟委员会根据法案，首次指定苹果、谷歌等六大科技巨头为“看门人”，接受更严格的监管。

贴上“看门人”标签的企业需要将其应用程序与竞争对手进行互操作，这意味着这些企业需要开放应用程序的接口，与其他应用程序进行交互和共享数据；并由用户决定在其设备上预安装哪些应用程序，例如谷歌或苹果的地图应用程序。

据悉，欧盟的《数字市场法案》将于2024年3月正式生效，根据新的法案，这些公司有6个月的时间进行合规。6个月后，如果它们没有遵守法案，最高可能被处以营业额10%的罚款。如果违反规定的行为持续超过一年，还可能被禁止在欧盟市场经营。

早前，苹果CEO库克称：“有意申请侧载（指的是用户绕开官方的软件商店，自行在手机系统中安装第三方机构开发的应用软件）的朋友们，我们推荐您选择安卓手机。”苹果对侧载的坚决反对立场可见一斑。然而，在欧盟《数字服务法》公布后，苹果不得不作出让步。

另一个备受关注的消息已经有了眉目。月前，欧盟委员会正式宣布，从2024年起，USB-C将成为欧盟电子设备的通用标准。这一决定将为消费者带来更好的充电技术、减少电子垃圾以及更方便地找到所需的充电器。

据悉，这项要求适用于所有手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘和便携式导航系统。到2026年，这一要求也将适用于笔记本电脑。

2021年9月，欧盟委员会正式提出议案，计划将USB-C作为欧盟境内所有移动设备的通用标准，并确定了24个月的过渡期。而苹果的Lightning接口成为了USB-C作为通用标准的最大阻力。

对此，苹果公司曾表示过强烈反对。他们担心这种严格的管理方式将扼杀创新，而不是促进创新，从而损害欧洲和世界各地消费者的利益。在去年10月欧洲议会以压倒性优势通过了相关法案后，这一趋势已不可逆转。

随后，苹果不得不宣布，从2024年秋季起，为在欧盟销售的iPhone、iPad、AirPods等设备，统一采用USB-C接口，以符合欧盟的统一充电器接口法案。这一决定意味着苹果将放弃其自有的Lightning接口，以及其MFi认证体系。

据了解，苹果官网在售数据线中价格最低的一条也高达145元，曾经随机附送的电源适配器，在所谓环保的牵强理由下也取消多年，目前官网售价149元。何况第三方厂商的Lightning数据线，还需要经过MFi授权，并植入苹果的专用芯片。光这项服务，每年就能让苹果额外收取十几亿美元，这都为苹果带来了高昂的利润。

即便如此，为了不开罪欧盟的反垄断治理机构，苹果去年秋季已经在iPhone 15系列上将接口全面更新为USB-C标准。另外，据彭博科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果正在筹备一项重大举措，计划在未来几周内将其App Store进行分割，将欧盟地区与其他地区分开运营，以符合即将实施的侧载功能要求。

古尔曼表示，苹果将在今年6月的WWDC上，正式宣布这一计划，并向开发者介绍相关的细节和技术支持。他还透露，苹果将在今年秋季开始首次允许用户访问其他应用商店，以提供更多的选择和竞争。这意味着用户可以在不使用苹果App Store的情况下下载应用，这样开发者就不需要支付苹果的费用，也可以使用其他的支付系统和服务。不过，古尔曼也指出，苹果仍然会对第三方应用商店和侧载应用进行一定的限制和监管，以确保用户的安全和隐私，也会继续推荐用户使用App Store，以享受更好的体验和保障。

结语

尽管苹果的电子产品享誉世界，但是在现代经济体系下，苹果仍需要尽可能保障最大化的盈利目标。而各经济体为了维护公平竞争，也不得不对企业经营的行为进行规范。目前看来，反垄断调查对苹果公司仍有一定影响。

当苹果被指控违反了反垄断法规，这无疑会对品牌的声誉和形象造成负面影响。不仅会让消费者对品牌的信任度降低，还可能引发一系列的公关危机。其次，反垄断调查可能会对苹果的业务和市场份额产生影响，诸如市场份额下降，业务受到限制。此外，反垄断调查还可能引发一系列的法律和财务问题，例如罚款和赔偿等。

诚然，反垄断调查某种意义上也是一种敦促。在上述的内容中，苹果有时候确实进行自我调整和改进，重新审视了自己的商业模式、竞争策略和商业行为，这可能会促使其更加注重合规和市场竞争的公平性。