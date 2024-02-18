根据Canalys发布的报告，2023年全年，全球新能源汽车销量预计增幅29%，达到1370万辆，渗透率达17%。中国仍将保持最大新能源汽车市场地位，本地销量预计达760万辆，占全球新能源汽车市场55.5%。欧洲和北美的销量分别达320万辆和180万辆，与中国共同成为2023年全球前三大新能源汽车市场。Canalys预计，2024年全球新能源汽车市场将增长27%，达1750万辆。

为进一步刺激消费者对新能源汽车的需求，汽车制造商正加速区域性本地化进程，推出符合市场偏好的新能源车型，并通过加速充电基础设施布局和打造智能生态，完善新能源汽车用户智能出行体验。但新能源汽车产品综合性价较弱以及补贴退坡是汽车制造商面临的两大挑战。

在国家巩固经济，稳定与扩大汽车消费等多重因素影响下，Canalys预测，2024年中国轻型车本地销量将保持1%的小幅增长，达2270万辆。其中新能源汽车本地销量预计达到910万辆，占总销量的40%。具体来看，动力电池价格下降，将拉动纯电动车型在小型以及紧凑型市场中比例提升。插电混动车型，因其在应用场景广泛性以及使用成本中的综合优势，市场份额有望在未来两到三年内持续增加。

Canalys分析师刘策源（Alvin Liu）指出， “2023年底热门新能源车型集中上市，为2024年销量奠定了基础。在中国市场，新能源汽车是保持中国市场销量增长的核心动力，与燃油车体验差距扩大，是加速对燃油车替代的主要原因。2024年，预计中国汽车品牌在新能源市场中的占有率将进一步升至78%，领先于其他竞争对手。此外，最新的电池技术和以及不断完善的充电基础设施将缓解充电难题，蔚来“换电联盟”, 奔驰&宝马“超充网络”以及路特斯“闪充联盟”等补能生态网络的初步形成，有望进一步加速纯电动车型渗透。然而，新能源汽车现处于大市场基数，2023年保持50%以上的增长率是难以实现的，说服剩余的新能源汽车保守者将是一个日益严峻的挑战。”

尽管面临因加息，而抑制用户需求的压力，2023年，欧洲轻型车市场销量有望达到1570万辆，增速达19%，这反映出欧洲在克服疫情导致的供应问题后较强的市场韧性。其中，新能源汽车销量预计增长18%，略低于整体轻型车市场，渗透率与2022年接近，保持在20%，表明欧洲仍处于电动化转型的早期阶段。

Canalys预计，2024年欧洲轻型车市场将保持2%-3%的增长，新能源汽车市场份额达24%，销量达390万辆。尽管欧盟积极推动燃油发动机淘汰，在纯电动汽车需求放缓情况下，转向插电混动汽车可缓解市场压力， Canalys首席分析师刘建森（Jason Low）表示， “2024年，是欧洲新能源汽车市场从政策驱动向产品驱动转变的启始周期，也是产业转型的必经阶段。补贴退坡在短期内减缓新能源汽车需求，价格战可能会影响新能源汽车目标的实现，以及汽车制造商对新能源转型的决心。欧洲汽车制造商计划通过推出KIA Niro EV、BMW IX2、Renault 5、Citroen e-C3等更具有性价比的新车型，来应对这些挑战。欧洲汽车制造商应重视中国汽车制造商针对欧洲市场的策略变化，中国汽车制造商在推进本地化产能的同时，可能会以相似的新产品布局与定价策略参与市场竞争，像比亚迪（BYD）、上汽等其他积极布局海外业务的汽车制造商。

建森继续表示，“2023年，在购车，信贷以及基础设施补贴的刺激下，北美新能源汽车销量预计达到180万辆。“尽管2023年新能源汽车平均售价下降20%，但市面上的可选产品受限和充电体验不便都阻碍了需求，影响新能源汽车市场的增长。”

Canalys预测，2024年北美新能源汽车市场将增长26.8%，达到220万辆，新能源汽车渗透率为13%，远低于中国与欧洲。2024年，随着新能源产品矩阵丰富，涵盖微型车、全尺寸SUV和皮卡的新产品推出，将有效拓宽北美新能源汽车的目标用户范围。随着更多汽车制造商加入特斯拉的北美充电标准（NACS），统一的充电标准将在一定程度上解决新能源汽车的销售难题。

尽管2024年刺激新能源汽车的需求仍将面临一些挑战，但汽车制造商将继续在多个领域进行投资，以期待在新能源汽车技术方面占据优势。在中国市场，差异化的特征至关重要。在全球范围内，汽车制造商需迅速通过技术创新实现成本控制与用户体验提升，尤其是在充电体验方面。坚实的基础将确保汽车制造商在2025年新能源汽车增速加快时处于有利位置。同时中国汽车制造商将很快收获全球投资的成果，成为一股不可忽视的力量。