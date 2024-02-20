三星在2023年以18%的份额位居榜首，自2017年以来首次登顶。

vivo在2023年以17%的份额位居第二，并以33%的份额领跑入门级高端机市场（30000至45000印度卢比，约合360美元至540美元）。

小米在2023年滑落至第三位，但在2023年第四季度以18.3%的份额一马当先。

苹果出货量突破1000万部大关，助力该公司首次夺得该自然年营收榜首。

2023年5G智能手机出货量份额超过52%，同比增长66%。

根据Counterpoint发布的印度智能手机月度追踪报告，2023年印度智能手机出货量表现平稳，达1.52亿部。由于宏观经济持续动荡，导致需求低迷及库存积压，市场上半年充满挑战。进入下半年，受益于5G升级以及节日销售好于预期，市场开始复苏。

针对目前市场动态，高级研究分析师Shilpi Jain表示：“在高端市场增长和5G升级的推动下，印度智能手机市场终于走出一年颓势，在2023年第四季度同比增长25%。由于商家折扣幅度巨大，加之贷款购机计划便捷，促销力度可观，提振市场需求，节日长假进一步推动增长。随着消费者偏好的改变，许多手机品牌厂商今年将重点关注在低端市场推出5G功能。2023年5G智能手机出货量份额超过52%，同比增长66%。与去年相比，最后一个季度（10月至12月）的市场库存水平保持健康，为来年增长创造利好。我们认为，受到高端化、5G在较低价格段的普及以及宏观经济形式好转的推动，明年市场将年比增长5%。”

研究分析师Shubham Singh谈及竞争格局与品牌分析时表示：“三星在2023年以18%的份额领跑市场，主要得益于A系列表现强劲、积极开展线下营销以及专注于高端市场开发。vivo在2023年以17%的份额位居第二，并在主打CMF（色彩、材料、表面处理）的V29系列线下市场和T系列线上市场的推动下领跑入门级高端机市场。小米在2023年滑落至第三位，但得益于其在入门级市场推出5G手机的战略、线下扩张以及精简产品组合，该公司在2023年第四季度领跑市场。

由于贷款购机计划便捷，吸引消费者升级购买价位更高的智能手机，高端市场（>30,000印度卢比，约合360美元）同比增长64%。在2023年，每三部智能手机当中就有一部是通过贷款购买的。苹果公司对印度市场的重视亦有助推趋势发展，新旧款iPhone双双广受市场欢迎，品牌出货量首次突破1,000万部大关，夺得自然年营收榜首。开设自营店以及通过定期促销活动加强对LFR（大型零售）的重视，促进了线下出货量增长。此外，以旧换新抵扣额较高，也是吸引消费者换用iOS的一个因素。”

其他重要洞察

线下渠道增长：由于消费者看重终端的“外观和触感”，线下渠道全年均录得增长，2023年份额达到55%。我们相信，随着高端化趋势的持续、以旧换新的普及以及更丰富贷款购机计划的推出，2024年线下渠道也将继续增长。

展望2024年