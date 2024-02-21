CUPRA Born是该品牌的首款全电动车型，是电气化与性能的完美结合。现在，这家西班牙汽车制造商进一步推动了这一势头，推出了 CUPRA Born VZ——CUPRA 车辆系列的最新成员——一个更强大的新版本，将激励巴塞罗那的世界。VZ 是西班牙语“veloz”的缩写，翻译成英文意思是“快速”，VZ 名称完美地描述了该品牌的最新车型。 CUPRA Born VZ 可提供 240kW 的功率和 545Nm 的扭矩，通过改进的悬架设置几何形状、运动型转向系统和改进的制动感觉应用于道路。这些方面相结合，使其在 CUPRA Born 系列中具有终极性能，并使其成为该细分市场中最具活力的汽车之一。

CUPRA Born VZ 采用了 CUPRA Born 的先进动力总成技术，并进行了升级：全电动系统现在可提供 240kW 的功率，比 e-Boost 版本增加了 40%。扭矩也提升至惊人的 545Nm，比任何其他 Born 版本高出 75%。这意味着 CUPRA Born VZ 从静止加速到 100 公里/小时（62 英里/小时）仅需 5.7 秒，比 e-Boost 版本快一秒。最高时速也有所提高，现在限制为 200 公里/小时（124 英里/小时），比 e-Boost 版本高 40 公里/小时（25 英里/小时）。

CUPRA Born VZ 还对底盘进行了改进，以确保其动力符合这些令人印象深刻的统计数据。

全新 DCC 运动悬架、灵敏的转向性能、改进的制动踏板感觉以及坚固的后制动器共同创造了卓越的动态性能。

在 CUPRA Born VZ 的后部，新的减震器和弹簧与前部更新的减震阀设置和弹簧设计以及更新的防倾杆相结合，形成了 DCC 运动悬架，可提供更好的车身控制。

CUPRA Born VZ 的转向套件通过新的硬件和软件进行了升级，使其更具运动感。

车辆制动技术的动态改进使 VZ 具有更硬、更稳健的制动感觉，与 CUPRA Born的标准版本相比，增加了直接性并减少了柔软性。

然而，性能并不是通过牺牲效率来实现的，CUPRA Born VZ 的行驶里程可达 570 公里（335 英里）。电池组经过改进，现在提供 79kWh 的净容量（+2kWh）。而且该技术仍然实用；它可以在家中使用 11kW 交流系统或直流 170kW 快速充电点充电，这意味着 30 分钟内即可从 10% 快速充电到 80%。CUPRA Born VZ 推动数字化向前发展。它受益于一个新的、更大的浮动 12.9 英寸信息娱乐系统（比当前的 CUPRA Born 增加了 0.9 英寸），将触摸屏输入的优点与新的复古照明触摸条相结合，以调节内部气候和音量。

CUPRA Born VZ 集成了与优质音频公司 Sennheiser 合作开发的全新可选高保真 10 扬声器音响系统。高功率 425 瓦系统让驾驶员和乘客沉浸在独特的声音体验中，同时还通过金属格栅饰面增强了内饰。它是一种音频技术，结合了 Sennheiser 的 AMBEO Concerto 软件，能够提取音乐的基本组成部分，包括不同的乐器和房间信息，并将它们重新分配到整个汽车中。

车内标配智能照明技术。不要混淆，这不是环境照明，而是人/机器通信的新维度。

水平全 LED 环绕仪表板的宽度，以增强特定功能，向驾驶员和其他乘员发出警告和指示。信息包括充电状态、车载驾驶员辅助系统（前辅助、自适应巡航控制 (ACC) 和 C2X 危险警告）；信息娱乐功能（语音控制、电话呼叫、导航系统）、智能停车辅助以及锁定和解锁、进入和退出。这些视觉提示增加了另一个层次的意识，使 CUPRA Born VZ 更安全、更智能。