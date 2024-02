根据 data.ai 发布的 2024 年 1 月海外新应用下载榜,本期共有 8 款新游戏应用,4 款新非游戏应用下载量突破 100 万。榜单第一名分别是超休闲益智游戏 Help Me: Tricky Story,以及个性化工具类应用 ShowMe。

以下为详细内容:

3 款中国发行商新游榜上有名

越南休闲游戏发行商OneSoft本期高产,共发布两款超休闲益智手游,包括下载量排名第 1 的 Help Me: Tricky Story 以及排名第 6 的 DOP Fun: Delete One Part 。data.ai 数据显示,Help Me: Tricky Story 全球下载量已超过 1450 万,巴西、俄罗斯和印度尼西亚是游戏最大市场。

海外新游下载榜单第 2 至 4 名均为中国发行商发行游戏,包括星合互娱 World of Water、叠纸游戏 Love and Deepspace(恋与深空)和雷霆游戏 Dragon POW!(飞吧龙骑士)。以动物主题SLG手游出圈的星合互娱,本次将目光转移至海底世界,玩家通过重建大堡礁,组织海底生物大军,称霸海底世界。值得一提的是,游戏在 SLG 的核心玩法之外,增加了三消副玩法。目前,该游戏已在海外获得超 900 万用户下载。叠纸游戏将乙女恋爱游戏天花板再次提高,《恋与》系列新游恋与深空于 2024 年 1 月全球首发,便立刻引来国内、美国以及日韩台玩家的热烈追捧。丰富的互动剧情、精致的3D建模,以及第一视角均让游戏沉浸体验再上一个高度。雷霆游戏则是将之前国内市场表现不错的肉鸽弹幕射击游戏 飞吧龙骑士 推广至韩国、港澳台以及部分东南亚市场。截至 2024 年 1 月,游戏在海外累计下载量已超过 300 万。

其余排名详情请参考榜单图片。

应用方面,本期海外新上架应用共 4 款,分别是 ShowMe(个性化工具)、Emoji Merge Kitchen(娱乐)、Hello Water(健康监测)以及 Blood Pressure(远程医疗)。

国内资讯

本期国内共有超 65 款新游上架 iOS App Store,其中下载量排名前三的游戏分别为恋与深空、世界之外以及白荆回廊。随着叠纸游戏与网易分别推出了全新的模拟恋爱游戏恋与深空与世界之外,国内乙女游戏赛道迎来新一轮激烈竞争。data.ai 数据显示,2024 年 1 月国内iOS商店模拟恋爱游戏下载量排名前三分别为恋与深空、世界之外以及由腾讯发行的光与夜之恋,而生命周期累计下载量最高的同类手游依旧是叠纸游戏的恋与制作人,约为 990 万。排名下载榜第 3 位的白荆回廊是腾讯发行的一款全新战棋类RPG手游。游戏于 2024 年 1 月 11 日正式上线,目前已获得 150 万下载。

新发行游戏下载量第 4 至 10 位分别为浮生忆玲珑(MMORPG)、Maple Story R(放置RPG)、斗罗大陆:史莱克学院(MMORPG)、小熊请上车(连连看)、天境传说(放置RPG)、交错战线(团队战斗RPG)以及冲啊原始人(放置RPG)。

应用方面,本期共 16 款应用上架 iOS App Store,下载量前三依次为 Apple Music Classical(音乐与音频)、人人TV(娱乐)以及万能小组件(个性化工具)。换机/文件快传功能成为一大热门,下载量前十的应用中两款提供相关服务,分别为互传和快换机。苹果全球推出 Apple Music Classical 应用,向古典乐爱好者提供超 500 万首无损音质古典乐目录,并可在欣赏音乐的同时阅读富有见解的专辑笔记、经典作品描述和数以千计的作曲家传记。目前应用在国内下载量已达到 31 万。