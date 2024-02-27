在科技飞速发展的今天，新能源产业正以前所未有的速度改变着我们的世界。氢能及燃料电池作为新能源领域的明星技术，其清洁、高效、可持续的特性引起了全球的广泛关注。而武汉众宇动力系统科技有限公司（以下称“众宇”），正是氢能及燃料电池技术的积极探索者和实践者。

自成立以来，众宇始终致力于氢能及燃料电池关键核心技术及电堆的研发、生产与推广应用。随着全球对可持续发展的日益重视，氢能产业的发展已经成为新能源产业的重要方向。在这一领域，众宇不仅拥有领先的技术实力，更有着对未来新能源产业的深刻理解和美好畅想。

不久前，动点科技采访了众宇创始人、总经理李骁博士，了解了氢能及燃料电池的最新发展，和他对新能源产业的独到见解和展望。期待通过这次采访，能更深入地了解氢能及燃料电池技术的魅力，以及它在推动新能源产业发展中的重要作用。

氢能整体解决方案供应商

2023年众宇自主研发推出G4电堆，单堆额定功率174kW、体积功率密度4.6kW/L，达到国际领先企业同类产品同等水平，可以作为核心模块用在商用车、船舶、热电联产、发电及储能等领域。

“基于G4电堆，众宇自主研发推出车用、船用燃料电池系统及燃料电池发电站，其中燃料电池发电站额定功率2.5MW，采用模块化设计，可以根据需求进行灵活扩展，为用电侧提供高效、可靠、稳定和环保的电力保障。去年初时，众宇热电联产系统在国家电网首个氢能国研重点项目——慈溪氢电耦合直流微网项目上交付、投入运营，前不久又拿到一个200MW的燃料电池发电站订单，这也是目前全球最大的燃料电池发电站项目，将在今后两年完成交付。”

2023年6月15日，2020年国家重点研发计划专项的配套示范工程——国内首个氢电耦合中压直流微网在浙江宁波投运。该项目实现了氢产业全链条相关设备全部国产化，氢电转换效率达到世界领先水平。

据悉，众宇为该项目配套了固定式热电联产系统。众宇依托自身在在氢能及燃料电池领域技术与产品开发的优势和经验，基于发电装置特性与实际需求，在考虑效率、稳定、空间布局等因素的前提下，针对电-热负荷分布及需求情况提升系统综合能效，从方案论证、设计开发、建模仿真到电堆优化与BOP选型等，全新开发了氢燃料电池热电联产系统——这也是众宇首套固定式热电联产系统，采用模块化开发理念、集中燃料供给与热处理设计，设计寿命6-8万小时，可并联扩展至2.5MW级，具有效率高、成本低、寿命长、可靠性强等优点，电效率可达50%以上、热电联供效率可达95%以上。

目前，众宇是国内为数不多全面掌握氢能及燃料电池从核心零部件、电堆到系统关键核心技术，实现单电堆功率覆盖400W~180kW的国家级高新技术企业，也是湖北省首个且唯一一个氢燃料电池电堆工程研究中心。作为燃料电池行业专家，众宇专注于电堆的设计与开发，并根据市场应用的性质与终端产品制造商合作，提供电堆及系统销售与技术服务。

李骁博士表示：“提供氢能整体解决方案，是我们长期的一个定位。我们的核心是氢燃料电池电堆及核心部件、PEM制氢，依托此面向不同场景/领域开发与提供系统产品、氢能装备及整体解决方案，来帮助合作伙伴或终端客户乃至整个社会实现清洁能源转型。”

氢能源商用车助力减碳

“我们目前产品线主要就是两大类，一个是动力类的，一个是发电类的，动力类包括车用、船用及小型动力用燃料电池系统及解决方案，发电类的则包括备用电源、便携式电源、发电站系统及解决方案，目前商业化落地比较多的是车用领域和大型发电站，但是其他一些潜在市场我们也都一直在关注。”李骁博士告诉动点科技。

在国家双碳战略与能源转型大背景下，商用车领域的碳减排迫在眉睫。中汽研数据显示，2023年，乘用车国内销量2192.3万辆，同比增长4.2%。其中，传统燃油乘用车国内销量1404.3万辆，比上年同期下降109.4万辆。值得关注的是，我国新能源汽车全年产销迈入950万辆规模，连续9年位居全球第一。

2023年，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。2023年12月，新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比增长47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%；其中新能源乘用车产销市场份额达40.9%和40.4%。

“2016年起，国家开始关注在车用领域推广氢燃料电池技术路线，后逐步确定通过在商用车领域的推广应用来带动在整个汽车产业的应用、进而推动整个氢能产业的发展。我们也积极跟随国家政策导向，开始往商用车这个领域去做，重新开发了这对于车用的大功率电堆，并推出了面向车用领域的燃料电池系统。”

2020年初，10台搭载众宇车用燃料电池系统的中国首批氢能源通勤车正式投入运营，穿梭在中国地质大学的几个校区间，此后，每年都有一批搭载众宇系统的氢能源车辆投入运营，功能及种类丰富，包括氢能公交车、环卫车、通勤车等等——截止目前，已经有近百台搭载众宇系统的各类车辆奔跑在城市道路上，为公众出行、市政服务等提供零碳、稳定的绿色服务。

“当前，不管是中国还是全球其他主要经济体，都在大力发展清洁能源，能源的可持续发展，这是一个不可逆转的趋势。化石能源在能源消费总量的占比还会逐渐下降，而风电、光伏、核能等清洁能源在整个能源消费体系里还会不断增长，但风电、光伏与实际用电需求匹配性不太好，这就需要二次能源对它进行能量的存储，在这个过程中，包括氢能和其他各种辅助技术都会在里面发挥巨大的作用。”

务实向前，做时间的朋友

李骁博士愿意对行业保持长期的关注，自成立以来，众宇构建了海内外一流专家领衔的“能源 + 气体 + 燃料电池”研发团队，与科研机构、院校、企业等进行产学研用合作，先后申请专利200余项、已授权150余项（含5项美国、日本和欧盟发明专利，20余项国际领先的核心专利或专有技术），主持或参与制定国内外各类标准20余项，基本实现氢能及燃料电池关键核心技术、电堆研发与设计等自主掌控，同时积累了极为丰富的研发与产业实践经验。

“愿意第一个吃螃蟹的人都是很少的，既然大家都是看好（氢能）这个事情的未来，我建议当前不要因为过分的追求短期利益而偏离行业发展的客观规律，因为很多东西未来的发展都是随着时间才能显现其价值，例如光伏和纯电动车的发展。我相信只要把时间拉长，十年后再来看这个（氢能）产业，可能它会是一个我们现在想象不到的新天地。”

龙年伊始，众宇又传出了好消息，由众宇作为核心申报与落地承接单位的大冶绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目正式获得国家发改委清洁低碳氢能创新应用工程项目批复——时间正在逐步显现价值，而众宇的新天地，似乎也不远了。