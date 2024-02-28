随着科技浪潮的澎湃席卷，MWC（世界移动通信大会）2024再度汇聚全球目光，成为探讨未来通信技术发展趋势的重要平台。本届大会将重点关注5G网络的深入发展及其在各行业中的广泛应用，同时，人工智能技术的赋能也成为了热议的焦点。

5G 商用持续加速，中国厂商表现亮眼

资料显示，5G-Advanced（5G增强），也被称为5.5G，即5G网络的优化版本，其不仅可保持5G原有的大带宽、低时延、万物互联能力，还增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，有望实现10倍的网速提升。

机构认为，5G-A发展成果已初步显现，未来有望为物联网、高端制造等场景引入通感一体、无源物联、内生智能等全新技术，提升各类服务体验。此外，5G-A对于城市交通综合治理、仓储物流等应用具有现实意义。

5G商业成功正在发生。商用五年来，全球5G用户规模已经突破15亿，相当于4G九年的发展成果。同时，5G用20%的全球移动用户占比，贡献了30%的移动流量与40%的移动业务收入。

华为称，面向消费者的新通话、云手机和裸眼3D等新业务越来越受欢迎。新通话用户乐于使用“个人虚拟形象”等增值功能，愿意为“一站式车险理赔”等实时体验买单。新业务不断涌现，支撑面向未来的持续增长。

5G正在被企业用户广泛采用。在中国市场，5G专网在50多个行业中商用了5万多个案例。而5G-A的新能力，如确定性时延、精确定位和无源物联，将为运营商发力B2B市场创造更多机会。

2月26日，华为面向全球发布5G-A全系列产品与解决方案。华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌首发了华为通信大模型，助力运营商释放网络和业务潜能。中兴通讯则展示了5G-A一系列联合创新成果。

联发科方面发布了5G RedCap（5G轻量化）产品组合——MediaTek T300 平台，适用于广泛的低功耗物联网设备。据联发科方面介绍，MediaTek T300 集成射频系统，具有简化的天线设计，可为5G设备提供高连接可靠性与更长的电池续航时间。

AI 无处不在

在本次会场，科大讯飞面向TO B领域带来了基于星火大模型能力的讯飞星火认知大模型、会话智能（智能工牌）、讯飞智作、生成式智慧驾驶舱、讯飞同传系统等创新性产品和解决方案。作为科大讯飞推出的AIGC内容创作平台，讯飞智作提供了多场景、多情感、多语种的AI主播，用户通过简单地输入文稿，选定虚拟主播，即可一键完成音视频内容的输出。目前已有创意视频、AI后期、推文转视频等创意功能。

高通AI Hub则为骁龙和高通平台提供超过75个优化AI模型，这些模型支持图像生成、图像识别、文档摘要等功能，助力开发者开发安卓应用程序添加个性化定制的终端侧AI。

此次，中兴通讯带来的全新升级第二代产品nubia Pad 3D Ⅱ，搭载全新首发的Neovision 3D Anytime技术，该功能基于先进的AI神经网络深度学习算法，只需简单一键，就能将2D内容瞬间转化为栩栩如生的3D影像。其所搭载的AI人眼跟踪引擎，采用高速视觉传感器和人眼识别算法，大幅提升了响应速度。

小米也亮相会场。不久前刚发布的小米14 Ultra手机中，影像大脑升级为AI大模型计算摄影平台Xiaomi AISP，整合CPU、GPU、NPU和ISP算力，该平台可实现60TOPS计算能力。

IDC预测，2024年AI手机出货量将达到1.7亿部，将占全球智能手机出货量的15%。下一代AI手机将拥有更强大的存储、显示和成像功能，与AIGC应用一起协同，生成千亿GB的内容，为运营商带来全新的增长机会。

荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro 16，搭载了英特尔酷睿Ultra 7处理器155H，搭配专用的NVIDIA GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU，具备智能搜索、文档总结、AI字幕和Magic文本等功能。其还推出了MagicOS 8.0，引入荣耀平台级AI能力和业界首个基于意图识别的人机交互。

联想集团带来了两款新概念产品，包括ThinkBook透明屏笔记本电脑和自适应的摩托罗拉智能手机。基于在可折叠和可卷轴屏技术方面的创新，摩托罗拉展示了能够根据用户需求变形的灵活显示智能手机，通过采用新的人工智能生成技术，增强设备的个性化定制功能。

而该款透明屏笔记本电脑，借助视觉识别技术，可初步识别真实物体的简要信息，而通过大数据引擎可同步提供所识别物体的详细信息，并显示在透明显示屏的非透明办公区域，便于用户查看。利用AIGC技术，透明屏幕将物理对象与数字信息相结合，让设备能够自然融入周围环境。同时，用户可无缝在键盘与绘图板之间切换，利用手写笔进行创作。此次概念机展示的AI与透明显示技术的结合，为开发新功能和新形态提供了可能性。

微软则在 Windows 键盘上设置了一个专有的 Copilot 键，当按下 Copilot 键时，即可立马调用 Copilot。微软表示，Copilot 键的引入标志着近三十年来 Windows 键盘的首次重大变化，它将使用户更轻松地参与 AI 转型。

传音旗下TECNO品牌带来了首款仿生四足机器人Dynamic 1，其以先进AI技术为内核，德国牧羊犬为设计灵感，是品牌对人机交互新时代的一次探索，也是未来智能生活的一个缩影。Dynamic 1具备多种功能，可应用于家居娱乐、智能助手、教育培训等各类场景。

三星在MWC上首次展出智能戒指Galaxy Ring。Galaxy Ring制定了4个睡眠跟踪监测指标，将基于心律、呼吸、睡姿变化、入睡耗时提供“活力指数”。该产品还将具备女性生理周期监测等功能，以及心脏活动追踪功能。据悉，三星电子将融合健身平台和生成式AI技术推出全新功能，并正在利用AI技术研发运动指导功能等符合Galaxy Ring的算法。

在 MWC 期间，华米以 Zepp Health 品牌发布了由大模型加持，针对可穿戴设备的新一代操作系统 Zepp OS 3.5。Zepp OS 3.5 的核心是 Zepp Flow。与传统的语音助手不同，Zepp Flow 允许用户自由表达，不再受到特定命令词限制。Zepp Flow 拾取到用户语音后，即可透过 AI 语音大模型，识别用户意图，并给出最合适的响应。

结语

众所周知，5G技术的迅猛发展，不仅带来了网络速度和低延迟的革命性提升，更催生了全新的通信生态和商业模式。从智慧城市到自动驾驶，从远程医疗到工业互联网，5G的广泛应用正在深刻改变着我们的生活方式和生产方式。

与此同时，人工智能技术的飞速发展也为5G应用提供了强大的支持。AI技术的赋能，让5G网络更加智能化、自适应和高效。在MWC 2024上，我们看到了AI与5G的深度融合，也将继续畅想一个更加智能、高效、便捷的未来世界。