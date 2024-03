IRCCS 圣拉斐尔医院及圣拉斐尔生命健康大学今日宣布与巴西尼科莱利斯先进脑科学研究所建立长期伙伴关系,在米兰建立圣拉斐尔神经技术中枢

意大利 IRCCS 圣拉斐尔医院(IRCCS San Raffaele Hospital)和圣拉斐尔生命健康大学(Vita-Salute San Raffaele University)今天宣布与巴西阿尔贝托·桑托斯·杜蒙特研究支持协会(AASDAP, www.aasdap.org.br)最新成立的尼科莱利斯先进脑科学研究所(Nicolelis Institute for Advanced Brain Studies)达成一项全面协议,旨在于前者的米兰市校园内建立一个全球最先进的神经技术中心。经过两年的准备过程(包括制定全面的总体规划),圣拉斐尔神经技术中枢将成为欧洲第一个并专注于大规模部署该类现代化神经技术和神经康复协议的单位,主要基于一种新型和通用的非侵入性脑机接口(nBMI)方法(图1)。这种 nBMI 将作为多种神经康复方案和治疗的基础,针对患有各种神经系统疾病的患者,如脊髓损伤、帕金森病、中风和慢性癫痫。

据估计,全世界有超过 10 亿人患有某种脑部疾病,包括各种神经性和精神性疾病。到本世纪 30 年代,全球用于治疗这一庞大数量患者的费用可能接近 6 万亿美元。因此,需要新的安全、临床有效和可负担的治疗方法和神经康复技术来满足这些患者的长期需求。在过去的 20 年里,通过被称作脑机接口(Brain-Machine-Interface,BMI)的技术,将人类大脑与机器人、

电子设备或虚拟环境内的设备无缝连接起来,创造神经假肢设备并建立创新的神经康复协议,已经成为一种应对全球范围内这一重大卫生保健挑战的强大及新颖的治疗及神经康复方法。圣拉斐尔神经技术中枢的主要任务将是评估和利用 nBMI 的临床潜力。

在首期阶段,圣拉斐尔神经技术中枢将启动设立一个神经康复中心,其核心任务是为意大利和欧洲的患者提供全面的现代化神经康复方案和神经技术,该技术最初由巴西的米格尔·尼科莱利斯(Miguel Nicolelis)博士所领导的多学科研究小组开发。尼科莱利斯博士是美国杜克大学医学中心的神经科学家和名誉教授,他与约翰·查宾(John Chapin)博士在上世纪 90 年代末共同发明了这种被命名为脑机接口神经生理学方法。在过去的 25 年里,尼科莱利斯博士和他在美国和巴西的研究团队基于不同的 BMI 架构,结合来自虚拟现实和机器人领域的众多工具,开发了多种临床应用。尼科莱利斯博士和艾伦·鲁道夫(Alan Rudolph)博士设想并撰写了该项目总体规划。尼科莱利斯博士现在还将兼任圣拉斐尔生命健康大学的客座教授,并共同领导这项巴西-意大利双边合作。

即将于圣拉斐尔神经技术中枢所述神经康复中心中进行应用的神经康复方案,最初是为了演示全球首个大脑控制的下肢外骨骼而开发,该外骨骼使一名巴西的截瘫患者得以在 2014 年 FIFA 足球世界杯开球。这些技术的实现基于 nBMIs、虚拟现实、机器人,以及最新的非侵入性神经调节技术成果(Donati et al, 2016; Shokur et al, 2018; Selfslagh et 2019; Nicolelis et al 2022)的结合。

尼科莱利斯博士表示:“能够与世界上最负盛名的医院建立这种合作真是梦想成真。这一国际性的合作伙伴关系将使更多患有各破坏性脑部疾病的患者能,够获得基于 BMI 的最先进的和安全、可负担且切实有效的技术。我相信曾与我共同发明这项技术之基础的好朋友约翰·查宾也一定会为此感到自豪。我们希望在未来几年内覆盖大量患者,并能直截了当的展示出——在不久的将来,通过非侵入性脑机接口与其他现代技术和数据工具相结合,将成为治疗神经和精神疾病的主要方法。”

圣拉斐尔生命健康大学校长恩里克·盖隆(Enrico Gherlone)教授表示:“我们非常高兴地宣布‘神经技术中枢’战略项目的启动,这是我们与尼科莱利斯教授及其团队建立伙伴关系的结果。随着两年总体规划的实施,神经技术中枢已准备好进入运营阶段,确保在未来几年我们可以追求共同的战略愿景:神经技术作为一种新颖的和强制性的先进医学,在改善运动和认知健康以及解决神经性和精神性疾病方面具有潜在的各种应用。毫无疑问,所有这些都会是至关重要的机会为我们的病患提供了接触全欧洲最独特的尖端技术的机会。”

IRCCS 圣拉斐尔医院首席执行官、工程师马可•琴特纳利(Marco Centenari)评论道:“这项新神经技术中枢是我们机构的主要战略项目之一。与尼科莱利斯教授的合作切实证明了我们致力于支持发展更多转化医学的长期努力。尼科莱利斯的团队将得到由马西莫·菲利皮(Massimo Filippi)教授领导的优秀神经学家团队支持,菲利皮教授在测试神经炎症和神经退行性疾病的新疗法,以及开发用于更有效地预防和治疗这些疾病的新生物标志物等方面拥有国际公认的专业知识。我们相信,在不久的将来,我们能够进一步推进跨学科领域,如支持神经技术发展的领域,后者是能使神经衰老情况变得更加健康的宝贵技术援助。”

除了神经康复中心,圣拉斐尔神经技术中枢在首期还考虑建立一所神经数据实验室和一项新型的神经远程医疗倡议。此外,还计划了一系列科学教育举措,包括为医疗保健专业人员打造一项全面的神经康复培训计划、一项关于 BMI 的全球课程、一项国际本科研究人员计划,以及最终建立一项神经康复和 BMI 的研究生计划。

谈及建立这样一个全面而独特的国际科学和临床合作伙伴关系,鲁道夫博士表示:“我们很高兴启动这个项目来帮助患有神经系统疾病的患者,并扩展我们在创新康复技术方面的工作,利用新的概念和治疗协议帮助那些有需要的人,并培训下一代从业者。”

与圣拉斐尔生命健康大学及圣拉斐尔医院的这项合作伙伴关系,是在尼科莱利斯先进脑科学研究所创建的“治疗 10 亿人”技术应用项目支持下开发的第一个国际倡议。“治疗 10 亿人”项目的核心目标是在全球范围内部署基于安全、有效和可负担的非侵入性脑机接口的多种神经技术和疗法,以大规模应用和帮助患有破坏性脑部疾病的患者。为此,尼科莱利斯先进脑科学研究所计划在各大洲建立区域性神经技术中枢。