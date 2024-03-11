data.ai 发布了 2024 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2024 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。点点互动成功登顶出海收入榜，米哈游紧随其后，两者均实现 1 亿美元营收的亮眼成绩，月环比增长率分别为 1.5%、3.6%。Onefun本期顺位再进 3 名，来到第 3。旗下包含休闲副玩法的 4X 行军战斗手游 Last War 继续在韩国、美国、台湾地区持续吸金，帮助发行商收入环比增长 67%。网易旗下多款游戏迎来显著增长，帮助发行商收入排名上升 3 位至第 10：Knives Out（荒野行动）开启 33 赛季，并与《进击的巨人》进行联动，推出艾伦、三笠等人气角色服装，仅日服月度用户支出增长便突破 160 万美元；Identity V（第五人格）开启春节主题活动，海外用户支出环比增长 21.6%；LifeAfter（明日之后）则陆续推出“希望电台”全新剧情、守卫金龙雕像玩法等全新内容，驱动海外用户支出增长 101%。叠纸游戏凭借新游 Love and Deepspace（恋与深空）实现海外收入增长，游戏自 2 月 5 日起完成情人节相关内容更新（包括“无人知晓时”思念许愿概率提升、“燃情漫想”活动等），再次引爆多地市场玩家付费意愿，仅当天全球支出便达到 250 万美元。该游戏已成为 2024 年截至目前全球用户支出最高乙女恋爱游戏，叠纸游戏也因此排名攀升至第 21 位，成为 Top 30 中涨幅最大的出海发行商。其余排名上升明显的发行商还包括 Topwar Studio、心动网络、冰川网络以及万达院线游戏。

2024 出海新游崭露头角

2024 年伊始，中国发行商在海外市场不断推陈出新，其中不少新游戏表现亮眼，帮助发行商实现了营收增长。点点互动开放世界派对游戏 Livetopia: Party 于 1 月正式上架 iOS 和 Google Play 双平台版本，并在 2 月已获得约 150 万下载。尽管发行商收入大部分来自其 4X 行军战斗游戏 Whiteout Survival，这款新游仍然保持着 265% 的增长。印度尼西亚是游戏当前最大的用户市场。江娱互动推出第二个爆款产品 Top Heroes，这款Roguelike ARPG游戏相较于 Top War 玩法更偏休闲，一经推出便已累计获得约 170 万全球新用户。其吸金能力更是强劲，仅 2 月用户支出已突破 650 万美元。得益于新游的出色表现，发行商出海收入榜晋升至第 14 位。心动网络与万达院线游戏则分别依靠出发吧麦芬 与 圣斗士星矢：正义传说在台湾地区与日本市场的增长，排名上升至第 17 与第 26。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2024 年 2 月中国手游出海表现总结：多款新游入围前三十。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 8.2 亿美元，环比基本持平。Whiteout Survival 连续第三个月蝉联出海收入榜榜首，Last War 紧随其后。data.ai 数据显示，两款游戏在二月的用户支出均超过了 9000 万美元。榜单前十名中，Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）以及 Blue Archive（蔚蓝档案）收入显著上涨，使得排名分别提升 2 位与 5 位。前者得益于2.0版本“假如在午夜入梦”的推出和全新角色的上线，后者则倚赖日服三周年活动与资源的更新。

本期多款于 2024 年推出的新游入围收入榜前三十，包括心动网络出发吧麦芬（#15）、叠纸网络 Love and Deepspace（#17）、万达院线游戏 Saint Seiya : Legend Of Justice（#22）以及 江娱互动 Top Heroes（#30），前三款游戏在二月的海外用户支出均已突破 1000 万美元。出发吧麦芬目前仅在港澳台地区运营，但凭借可爱的卡通画风，休闲的放置与双人玩法，以及推出的猫猫虫咖波联动活动，在专攻市场取得了巨大成功，二月收入达 1800 万美元。Love and Deepspace 则是在日本、美国以及台湾地区疯狂吸金。仅这三个市场合计营收就高达 750 万美元。早在美国市场上线并取得成功的同名IP手游 Saint Seiya : Legend Of Justice（圣斗士星矢：正义传说）接着近期放置RPG游戏的热度，重新在日本上线，便在当地获得超 1000 万美元流水，进一步显示了IP对游戏号召力的影响。Top Heroes 2 月期间在美国、台湾地区、巴西、日本和泰国五个市场安装量突破 100 万，其中美国和台湾市场用户支出均超过了 100 万美元，排名火速蹿升至第 30 位。

除此之外，Top War、巅峰极速、Gossip Harbor、Knives Out、Seaside Escape 出海收入榜排名均有大幅提高。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。