data.ai 发布了 2024 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单,以下是详细内容:

2024 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。点点互动成功登顶出海收入榜,米哈游紧随其后,两者均实现 1 亿美元营收的亮眼成绩,月环比增长率分别为 1.5%、3.6%。Onefun本期顺位再进 3 名,来到第 3。旗下包含休闲副玩法的 4X 行军战斗手游 Last War 继续在韩国、美国、台湾地区持续吸金,帮助发行商收入环比增长 67%。网易旗下多款游戏迎来显著增长,帮助发行商收入排名上升 3 位至第 10:Knives Out(荒野行动)开启 33 赛季,并与《进击的巨人》进行联动,推出艾伦、三笠等人气角色服装,仅日服月度用户支出增长便突破 160 万美元;Identity V(第五人格)开启春节主题活动,海外用户支出环比增长 21.6%;LifeAfter(明日之后)则陆续推出“希望电台”全新剧情、守卫金龙雕像玩法等全新内容,驱动海外用户支出增长 101%。叠纸游戏凭借新游 Love and Deepspace(恋与深空)实现海外收入增长,游戏自 2 月 5 日起完成情人节相关内容更新(包括“无人知晓时”思念许愿概率提升、“燃情漫想”活动等),再次引爆多地市场玩家付费意愿,仅当天全球支出便达到 250 万美元。该游戏已成为 2024 年截至目前全球用户支出最高乙女恋爱游戏,叠纸游戏也因此排名攀升至第 21 位,成为 Top 30 中涨幅最大的出海发行商。其余排名上升明显的发行商还包括 Topwar Studio、心动网络、冰川网络以及万达院线游戏。

2024 出海新游崭露头角

2024 年伊始,中国发行商在海外市场不断推陈出新,其中不少新游戏表现亮眼,帮助发行商实现了营收增长。点点互动开放世界派对游戏 Livetopia: Party 于 1 月正式上架 iOS 和 Google Play 双平台版本,并在 2 月已获得约 150 万下载。尽管发行商收入大部分来自其 4X 行军战斗游戏 Whiteout Survival,这款新游仍然保持着 265% 的增长。印度尼西亚是游戏当前最大的用户市场。江娱互动推出第二个爆款产品 Top Heroes,这款Roguelike ARPG游戏相较于 Top War 玩法更偏休闲,一经推出便已累计获得约 170 万全球新用户。其吸金能力更是强劲,仅 2 月用户支出已突破 650 万美元。得益于新游的出色表现,发行商出海收入榜晋升至第 14 位。心动网络与万达院线游戏则分别依靠出发吧麦芬 与 圣斗士星矢:正义传说在台湾地区与日本市场的增长,排名上升至第 17 与第 26。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2024 年 2 月中国手游出海表现总结:多款新游入围前三十。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 8.2 亿美元,环比基本持平。Whiteout Survival 连续第三个月蝉联出海收入榜榜首,Last War 紧随其后。data.ai 数据显示,两款游戏在二月的用户支出均超过了 9000 万美元。榜单前十名中,Honkai: Star Rail(崩坏:星穹铁道)以及 Blue Archive(蔚蓝档案)收入显著上涨,使得排名分别提升 2 位与 5 位。前者得益于2.0版本“假如在午夜入梦”的推出和全新角色的上线,后者则倚赖日服三周年活动与资源的更新。

本期多款于 2024 年推出的新游入围收入榜前三十,包括心动网络出发吧麦芬(#15)、叠纸网络 Love and Deepspace(#17)、万达院线游戏 Saint Seiya : Legend Of Justice(#22)以及 江娱互动 Top Heroes(#30),前三款游戏在二月的海外用户支出均已突破 1000 万美元。出发吧麦芬目前仅在港澳台地区运营,但凭借可爱的卡通画风,休闲的放置与双人玩法,以及推出的猫猫虫咖波联动活动,在专攻市场取得了巨大成功,二月收入达 1800 万美元。Love and Deepspace 则是在日本、美国以及台湾地区疯狂吸金。仅这三个市场合计营收就高达 750 万美元。早在美国市场上线并取得成功的同名IP手游 Saint Seiya : Legend Of Justice(圣斗士星矢:正义传说)接着近期放置RPG游戏的热度,重新在日本上线,便在当地获得超 1000 万美元流水,进一步显示了IP对游戏号召力的影响。Top Heroes 2 月期间在美国、台湾地区、巴西、日本和泰国五个市场安装量突破 100 万,其中美国和台湾市场用户支出均超过了 100 万美元,排名火速蹿升至第 30 位。

除此之外,Top War、巅峰极速、Gossip Harbor、Knives Out、Seaside Escape 出海收入榜排名均有大幅提高。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。