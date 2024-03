菲亚特宣布推出该品牌的下一款全电动500e。(500e)RED 版本中有两款新型号:Inspired By Beauty 和 Inspired By Music。菲亚特 500e 有很多方面反映了其意大利传统。Inspired By 系列车型颂扬风格和文化,以只有菲亚特才能做到的方式强调 500e 的意大利 DNA 基因。

产品卖点:

Inspired By Beauty

灵感源于独特的玫瑰金颜色,Inspired By Beauty 型号是唯一一款提供华丽色调的水滴。外观设计特点包括与车身同色的后视镜盖和镀铬日光开口 (DLO) 造型。在内部,米色生态皮革座椅、触感柔软的方向盘和别致的生态皮革包裹的仪表板将时尚与舒适融为一体。内外华丽,顾客一定会被这种美感所启发。

Inspired By Music

使用 500e Inspired By Music 型号体验声音艺术。意大利两位偶像 cinquecento 和 Andrea Bocelli 携手打造了这款杰作,为电动汽车发烧友打造了一款特殊套装。Inspired By Music 涂有钢琴黑漆,通过卓越的 JBL 7 扬声器、带低音炮的扩音音响系统向世界上最美妙的音乐致敬。大事皆小,Inspired By Music 的清晰度分贝也不令人失望。JBL 高级音响系统中的虚拟场地功能拥有由波切利大师亲自挑选的四个场地,为听众提供虚拟现实音频体验,根据所选位置改变汽车的声学特性,将听众带到独特的聆听环境。

Level 2 ADAS

Inspired By 车型将首次在北美的菲亚特车型上引入 Level 2 主动驾驶系统。该技术结合了自适应巡航控制和车道保持辅助系统,可在特定道路上为驾驶员提供帮助。菲亚特 500e 是该细分市场中首款提供 2 级手动驾驶辅助技术的全电动汽车。

主要安全功能包括:

带行人检测功能的标准自动紧急制动

带车道保持辅助功能的标准车道偏离警告

具有车道居中功能的自适应巡航控制系统

纯电动汽车体验

500e 是市场上最轻的乘用纯电动汽车,预计续航里程为 149 英里(240 公里),配备 42 千瓦时电池,2 级(11 千瓦)充电时间为 4 小时 15 分钟。纯电动汽车功能与典型的设计线索相结合,使其毫无疑问是菲亚特的标志,其核心是风格和可持续性。每辆菲亚特 500e 均配备菲亚特远程信息处理系统,可提供三年实时菲亚特 500e 智能手机应用程序连接。

在公路上,500e 拥有 117 马力和 162 磅英尺的扭矩。扭矩,在 8.5 秒内达到 0-60 英里/小时,在管理里程的同时提供卓越的性能。每辆菲亚特 500e 都配有 2 级充电墙装置或通过 Free2move Charge 提供的充电积分,以轻松过渡到电气化。Free2move 是 Stellantis 的 360 度生态系统,提供无缝充电和能源管理,以满足所有电动汽车客户的需求。

充电性能符合家用

500e 使用配备的 85 kW 快速充电系统轻松解决了充电时间的普遍问题,其中 5 分钟的充电时间意味着可以补充续航里程 31 英里(50 公里),超过了平均日常使用所需的电量。500e 还包括一个 11 kW AC-DC 车载充电器,方便在家中或路上充电,可以通过 Uconnect 或 Uconnect 移动应用程序提前安排。使用 85 kW 直流快速充电时,从 0% 到 80% 的预计充电时间约为 35 分钟;使用 2 级 (11 kW) 充电站时,从 0% 充电到 100% 的预计时间为 4 小时 15 分钟。

点评:

菲亚特 500e 的魅力弥补了续航里程和载货空间方面的不足。500e 最重要的规格是它的重量:只有 3,000 磅。Stellantis 预测,这将使其成为“该细分市场中最轻的乘用车(电池电动汽车)”。这使得 500e 的尺寸与已停产的 BMW i3大致相同,后者长期以来一直是轻型电动汽车的冠军。同时告诉市场,打造一部个性化的迷你小型电动车,或许正是市场需要的。