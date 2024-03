Sensor Tower发布了2024年短剧出海市场洞察,以下为详细内容:

短剧通常是指单集时长短、剧情发展快的竖屏迷你剧,一般制作成本低、周期短,并以戏剧性的情节迅速吸引用户。乘着短视频正风靡全球的东风,2023年短剧在国内和海外市场迎来迅猛增长。2023年6月《ReelShort》在海外市场一炮而红,头部网文出海厂商纷纷入局短剧出海赛道。本报告将分析当前短剧出海的趋势与热门应用表现,聚焦领跑者《ReelShort》,探析其成功开拓海外市场的方法与策略。

特别说明:本报告仅统计应⽤商店IAP预估值,不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

《ReelShort》领跑短剧出海赛道,网文厂商占据领先优势

《ReelShort》在海外市场的走红带动头部网文出海厂商纷纷入局短剧出海市场,目前《ReelShort》以先发优势领跑,点众科技《DramaBox》紧随其后,新阅科技《GoodShort》、安悦网络《FlexTV》和九州文化《ShortTV》、畅读科技《MoboReels》等多款短剧应用跻身收入榜前十。

短剧出海市场近半年热度骤增,相比2023年9月,2024年2月内购收入和下载量分别增长280%和220%。截至2024年2月底,已有多达40多款短剧应用试水海外市场,累计下载量近5500万次,内购收入达到1.7亿美元。

其中《ReelShort》贡献了短剧出海赛道52%的下载量和48%的收入,占据半壁江山。九州文化出海短剧应用《ShortTV》凭借东南亚市场的卓越表现,上线仅6个月累计下载量已位列海外市场第二名。

美国是短剧出海的必争之地,东南亚和日本市场增长突出

美国是短剧出海的必争之地,头部短剧应用总收入的60%-70%来自美国市场。这与美国用户拥有更强的付费意愿和能力密不可分,Sensor Tower数据显示《ReelShort》和《DramaBox》在美国市场的平均单次下载付费是其他市场的6倍。

虽然《ReelShort》仍处于领先地位,但也面临愈加激烈的竞争。2024年2月,点众科技《DramaBox》在美国市场收入上涨82%,达到《ReelShort》月收入的72%,差距逐渐缩小。

嘉书科技的出海短剧应用《TopShort》则瞄准日本市场,2024年2月收入同比增长110%,成为日本市场收入和下载量最高的短剧应用。根据Sensor Tower应用排名数据,《TopShort》在日本娱乐应用iOS下载榜中的排名不断提升,2月末已超越《Netflix》和本土视频应用《U-NEXT》,跃居第6名。

得益于文化的相似性和庞大的移动用户规模,东南亚也是短剧出海的热门市场之一。九州文化推出的短剧应用《ShortTV》深受菲律宾、泰国和印度尼西亚等市场用户的喜爱,东南亚市场贡献了46%的总下载量。2024年1月《ShortTV》在东南亚下载量环比激增6倍,首次超越《ReelShort》成为该市场下载量最高的短剧应用。

爆款短剧拉动《ReelShort》收入与下载量数据飙升

制作爆款短剧是《ReelShort》成功的关键。2022年8月上市到2023年5月期间,《ReelShort》下载量和收入并未明显增长,但随着《Fated to My Forbidden Alpha》、《Never Divorce a Secret Billionaire Heiress》和《The Double Life of My Billionaire Husband》等爆款短剧的上线,《ReelShort》单日下载量和流水急速上涨。

《ReelShort》爆款短剧的诞生,与发行商Crazy Maple Studio在女性浪漫内容赛道的多年深耕息息相关。Crazy Maple Studio于2017年在硅谷成立,并一直聚焦女性浪漫内容主题,先后在海外市场发布了一系列应用,包括女性互动故事手游《Chapters》和《Spotlight》、浪漫网文应用《Kiss》和《Scream》等,打造出文字、手游、视频等多元复合的内容生态,为《ReelShort》提供了大量热门剧本和用户数据。

《ReelShort》凭借独特的用户定位,避开《Netflix》等强劲对手

在北美市场,视频娱乐赛道竞争十分激烈,《Netflix》等头部玩家实力强大且资本雄厚。Sensor Tower用户洞察Audience Insights数据显示,《ReelShort》在美国市场拥有与《Netflix》不同的核心用户群。两者在用户画像、热衷的移动应用和喜爱的广告类别上差异显著,使得《ReelShort》能够避开众多强劲的对手,在竞争激烈的市场中占据一席之地。

TikTok 素材爆火,广告投放为《ReelShort》带来 78% 的付费下载量

广告投放对短剧的用户增长十分重要,Sensor Tower数据显示《ReelShort》整体付费下载量占比高达78%,而其他头部短剧应用《DramaBox》和《GoodShort》付费下载量占比更是达到80%。

热门短剧《Fated to My Forbidden Alpha》广告素材在TikTok平台的爆火成为《ReelShort》增长关键节点。根据Sensor Tower数字广告平台Pathmatics数据,2023年7月初《Fated to My Forbidden Alpha》广告素材在TikTok上的流量和花费急速上涨,与《ReelShort》下载量的首次激增相吻合,成为打开美国市场的关键节点。