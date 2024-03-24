继去年广受好评的 Neue Klasse 轿车之后，宝马继续其概念系列，推出了 Neue Klasse X。这款几乎不加掩饰的预告片暗示了下一代 iX3 电动跨界车，预计将于 2025 年末发布。除了宝马即将推出的电动汽车之外，它还让我们一睹其附带的一系列技术，包括将汽车用作电池的能力。

该汽车制造商的下一代 Neue Klasse 概念汽车将具有双向充电功能。这意味着它们既可以为车辆充电，也可以作为其他设备的电源。宝马将这项技术分为三个部分：车辆到家庭、车辆到电网和车辆到负载。

“通过 Neue Klasse，我们引入了双向充电，我们已经对此进行了广泛的测试，”宝马首席执行官 Oliver Zipse 说道。“我们的客户可以将车辆中存储的电能反馈回自己的房屋、电动自行车等电气设备或公共电网。这降低了电力成本并有助于稳定网络。”

车到户充电将允许电动汽车车主用他们的车辆为他们的家供电。然而，这需要购买 BMW DC Wallbox Professional。例如，该系统对于拥有太阳能电池板的消费者来说是理想的选择。通过将他们的车辆连接到家里，它可以用来存储全天产生的能量，并在晚上将其反馈回房屋，从而降低他们的总体电费。

车辆取电技术也相当简单。它的工作方式与车辆到家的方式大致相同，但规模较小。该技术只是意味着电动汽车车主可以将电器插入车辆中使用。这在需要电动工具的露营地以及许多其他情况下非常有用。

最后，车辆到电网技术将使宝马车主能够将电力回馈到当地电网。这项技术的实施需要更长的时间，并且需要监管机构的参与。然而，一旦实施，它可以为社会带来最大的好处。

与车到户技术一样，电动汽车可以用作电池来存储可再生电力，这些电力往往是在白天产生的，无论是来自太阳能还是风电场。晚上，业主可以将部分电力回馈电网，帮助为邻近的家庭供电并稳定网络，同时降低业主的运营成本。

宝马正在与 E.ON 合作实施其双向充电系统。在美国，它与福特和本田成立了一家名为 ChargeScape 的合资企业，以帮助促进车辆向电网充电。