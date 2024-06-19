蔚来汽车发布了面向欧洲市场的全新豪华六座 SUV——NIO EL8。这款智能、安全且更具可持续性的 EL8 将首次在丹麦、德国、荷兰和瑞典上市，并将在挪威上市，上一代车型为该品牌进入欧洲铺平了道路。

EL8 长 5,099 毫米，高 1,750 毫米，宽 2,199 毫米，轴距长达 3,070 毫米，为六人提供了宽敞的舒适旅行空间。将提供两种车型，每种车型都有独特的第二排布局。第一种车型设有中央过道、14 向后排座椅和宽扶手。Executive Console 车型配备智能冰箱和控制台，位于第二排 12 向 Ottoman 斜倚座椅之间。Executive 车型延续了极致奢华的主题，还标配在第一排和第二排座椅上提供热石按摩体验。

EL8 的智能、可靠的全轮驱动系统采用 180 kW SiC 永磁电机和 300 kW 感应电机，并配备全球首款双三相拓扑逆变器，以提高峰值性能和可靠性。扭矩为 850 Nm，0​​-100 公里/小时加速仅需 4.1 秒。其长续航 (100 kWh) 可更换电池可实现 510 公里 WLTP 续航里程。还提供标准续航 75 kWh 电池。德国市场上，EL8的75千瓦时版售价为94900欧元（约合人民币73.7万元），而100千瓦时版售价为103900欧元（约合人民币80.68万元）。

蔚来EL8产品力足够满足欧洲市场需求

智能安全

NIO 的全球工程团队从 EL8 概念之初就将主动和被动安全性放在首位，其中大部分开发工作在 NIO 位于英国牛津的工程工厂进行。EL8 的车身由 90% 的铝合金制成，前后溃缩区覆盖了车辆宽度的 72%，可以有效分散能量。总共 24 种安全和辅助驾驶功能为乘员和道路使用者提供了令人放心的事故预防水平。此外，还有智能安全系统——这是 NIO 的首创。根据用户位置和碰撞严重程度，智能安全系统会调整安全气囊的点火时间和安全带力度限制，以更好地保护乘员。它由七个安全气囊组成，包括一个 2,800 毫米长的侧安全气帘，可将保护范围扩大到后排乘员。EL8 还配备了前中央安全气囊：NIO 是唯一在整个欧洲系列中将此作为标准配置的品牌。 EL8 的坚固电池经过测试，可承受高达 590°C 的温度长达 130 秒，并可进行一米跌落测试，并且在浸泡在盐水中时不会渗入。

在 20 英寸标准轮圈（21 英寸和 22 英寸可选）后面，EL8 令人放心的制动系统具有六活塞前卡钳和博世智能驻车制动器 (IPB)，可提供精确控制，在短短 150 毫秒内产生最大制动力。牵引力控制系统的响应时间也得到了改善 – 从 100 毫秒缩短到 10 毫秒。EL8 的优雅外观融合了 NIO 标志性设计特色，例如双仪表板前灯、X-Bar 前灯和 illumiBlade 尾灯以及渐进式创新。EL8 标志性的笔直全长肩线营造出自信的外形。平齐车窗、挡泥板集成摄像头、“隐形”车顶导轨、隐形转向灯以及隐藏式前后雨刷确保 EL8 的流畅高效外形保持纯粹。

EL8 的前大灯既智能又安全。全新智能多光束自适应矩阵 LED 前大灯由 NIO 的车载超级计算机 ADAM 驱动，与 LiDAR 配合使用，可即时响应照亮前方道路。独立控制的微米 LED 可以在拐角处弯曲光线并对迎面而来的车辆做出反应，避免其他道路使用者受到越来越令人沮丧和危险的眩目。

以家庭和可持续为重点

EL8 为家庭提供支持，具有儿童在场检测功能。除了在儿童或宠物被留在车内时发出警告外，它还包括后门打开时的防撞保护，以及智能车窗和车门锁定。对于大家庭，EL8 拥有四个令人放心的 ISOFIX 固定装置。特定的宠物模式可将车厢温度保持在 22°C，并禁用某些功能，让动物在车内安全休息。2,000 公斤的牵引能力和露营模式使 EL8 成为周末家庭度假的理想之选。