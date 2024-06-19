蔚来汽车发布了面向欧洲市场的全新豪华六座 SUV——NIO EL8。这款智能、安全且更具可持续性的 EL8 将首次在丹麦、德国、荷兰和瑞典上市，并将在挪威上市，上一代车型为该品牌进入欧洲铺平了道路。
EL8 长 5,099 毫米，高 1,750 毫米，宽 2,199 毫米，轴距长达 3,070 毫米，为六人提供了宽敞的舒适旅行空间。将提供两种车型，每种车型都有独特的第二排布局。第一种车型设有中央过道、14 向后排座椅和宽扶手。Executive Console 车型配备智能冰箱和控制台，位于第二排 12 向 Ottoman 斜倚座椅之间。Executive 车型延续了极致奢华的主题，还标配在第一排和第二排座椅上提供热石按摩体验。
EL8 的智能、可靠的全轮驱动系统采用 180 kW SiC 永磁电机和 300 kW 感应电机，并配备全球首款双三相拓扑逆变器，以提高峰值性能和可靠性。扭矩为 850 Nm，0-100 公里/小时加速仅需 4.1 秒。其长续航 (100 kWh) 可更换电池可实现 510 公里 WLTP 续航里程。还提供标准续航 75 kWh 电池。德国市场上，EL8的75千瓦时版售价为94900欧元（约合人民币73.7万元），而100千瓦时版售价为103900欧元（约合人民币80.68万元）。
蔚来EL8产品力足够满足欧洲市场需求
智能安全
NIO 的全球工程团队从 EL8 概念之初就将主动和被动安全性放在首位，其中大部分开发工作在 NIO 位于英国牛津的工程工厂进行。EL8 的车身由 90% 的铝合金制成，前后溃缩区覆盖了车辆宽度的 72%，可以有效分散能量。总共 24 种安全和辅助驾驶功能为乘员和道路使用者提供了令人放心的事故预防水平。此外，还有智能安全系统——这是 NIO 的首创。根据用户位置和碰撞严重程度，智能安全系统会调整安全气囊的点火时间和安全带力度限制，以更好地保护乘员。它由七个安全气囊组成，包括一个 2,800 毫米长的侧安全气帘，可将保护范围扩大到后排乘员。EL8 还配备了前中央安全气囊：NIO 是唯一在整个欧洲系列中将此作为标准配置的品牌。 EL8 的坚固电池经过测试，可承受高达 590°C 的温度长达 130 秒，并可进行一米跌落测试，并且在浸泡在盐水中时不会渗入。
在 20 英寸标准轮圈（21 英寸和 22 英寸可选）后面，EL8 令人放心的制动系统具有六活塞前卡钳和博世智能驻车制动器 (IPB)，可提供精确控制，在短短 150 毫秒内产生最大制动力。牵引力控制系统的响应时间也得到了改善 – 从 100 毫秒缩短到 10 毫秒。EL8 的优雅外观融合了 NIO 标志性设计特色，例如双仪表板前灯、X-Bar 前灯和 illumiBlade 尾灯以及渐进式创新。EL8 标志性的笔直全长肩线营造出自信的外形。平齐车窗、挡泥板集成摄像头、“隐形”车顶导轨、隐形转向灯以及隐藏式前后雨刷确保 EL8 的流畅高效外形保持纯粹。
EL8 的前大灯既智能又安全。全新智能多光束自适应矩阵 LED 前大灯由 NIO 的车载超级计算机 ADAM 驱动，与 LiDAR 配合使用，可即时响应照亮前方道路。独立控制的微米 LED 可以在拐角处弯曲光线并对迎面而来的车辆做出反应，避免其他道路使用者受到越来越令人沮丧和危险的眩目。
以家庭和可持续为重点
EL8 为家庭提供支持，具有儿童在场检测功能。除了在儿童或宠物被留在车内时发出警告外，它还包括后门打开时的防撞保护，以及智能车窗和车门锁定。对于大家庭，EL8 拥有四个令人放心的 ISOFIX 固定装置。特定的宠物模式可将车厢温度保持在 22°C，并禁用某些功能，让动物在车内安全休息。2,000 公斤的牵引能力和露营模式使 EL8 成为周末家庭度假的理想之选。
NIO 的设计师非常重视效率，最终实现了令人印象深刻的 0.25 Cd 阻力系数。集成式驻车制动器实现了其他效率提升。利用电机增强能量回收，它增加了总续航里程并减少了刹车片磨损。可持续性是 EL8 设计的另一个关键因素。在内饰方面，EL8 采用可持续藤条、大豆泡沫座垫和经 OEKO-TEX 认证的 Haptex Interior 材料作为座椅和门饰。EL8 的车顶衬里采用甘蔗和蓖麻油制成，由世界上第一种植物基编织绒面革制成。
主动悬架和科技内饰
畅享平静驾驶 EL8 符合其豪华定位，是精致和舒适的巅峰之作。NIO 的底盘采用双腔空气悬架和连续阻尼控制 (CDC)，可实时不断调节减震器的阻尼力。通过监控路况、车速和驾驶员输入，CDC 自动提供最佳的乘坐舒适度并减少振动。双腔悬架在加速时可将俯仰降低 25%，在制动时降低 40%。NIO 的液压回弹停止器 (HRS) 提供渐进式阻尼，带来全新水平的舒适和舒缓驾驶体验。HRS 还具有保护悬架部件的额外好处，可吸收和消散由坑洼和不良路面引起的能量。
EL8 采用夹层玻璃和 50 多种其他声学处理技术，包括降噪轮胎和“智能平稳停车”（ISS）功能，可最大限度地减少惯性以减轻制动过程中的“点头”效应，让您真正享受宁静的旅行。 车舱延续了 NIO 第二客厅概念，使用温暖、清洁和更可持续的材料，并与技术相协调，提升用户体验。22 向乘客休息室座椅可通过固件无线更新 (FOTA) 升级，提供“零重力”功能、分区加热和通风，同时由于采用了新的座椅骨架，重量减轻了 25%。行政级车型在前两排座椅增加了热石按摩功能，以舒缓和恢复活力。为乘客提供电动腿部支撑，为驾驶员提供 6 英寸的肩部调节，确保每个人都感到舒适，无论您行驶多远。EL8 从座垫到车顶的距离为 1 米，宽度超过 1.5 米，提供同级最佳的内部空间。行李箱容量对于最活跃的家庭来说也足够了。只需按一下按钮，第三排座椅就可以电动放低，从而提供 810 升的充足行李空间。这个空间可以容纳两个高尔夫球袋或四个 28 英寸的行李箱。
NIO 的车载香氛系统进一步增强了车舱环境。EL8 首次推出“森林”功能，这是一种全新的感官体验，将林地的持久清新带入车内。174 个 LED 环境瀑布灯和 23 个扬声器、7.1.4 增强型和沉浸式 2,300 W 环绕音响系统进一步激发感官。它采用 Dirac Pro 和杜比全景声技术，可实现更丰富、更平衡、更动态的声音。
蔚来对欧洲的布局已经相当完善
- 市场进入与扩展
蔚来于2021年正式宣布进军欧洲市场，并选择挪威作为其首个落脚点。挪威是全球电动汽车普及率最高的国家之一，这使得它成为蔚来进入欧洲市场的理想起点。蔚来在挪威的布局包括在奥斯陆开设首家NIO House，这不仅是一个展示和销售车辆的场所，更是一个为用户提供交流和体验的社区中心。
- 产品与服务
蔚来在欧洲市场推出了其旗舰车型，包括ES8和ET7等高端电动汽车。这些车型不仅在性能和续航方面表现出色，还配备了先进的智能驾驶辅助系统和豪华的内饰设计，旨在满足欧洲消费者对高品质电动汽车的需求。
- 充电与电池服务
蔚来在欧洲市场推广其独特的电池交换技术（Battery Swap）。这种技术允许用户在几分钟内更换电池，从而解决了电动汽车充电时间长的问题。蔚来计划在欧洲主要城市建立电池交换站，以提供便捷的电池更换服务。此外，蔚来也在积极建设充电网络，确保用户在欧洲各地都能方便地为车辆充电。
- 智能驾驶与技术
蔚来在欧洲市场推广其先进的智能驾驶技术，包括NIO Pilot和NIO Autonomous Driving（NAD）。这些技术利用了最新的传感器和人工智能算法，提供了高级别的驾驶辅助功能，提升了驾驶的安全性和便利性。蔚来还与多家欧洲科技公司合作，进一步提升其智能驾驶系统的性能和可靠性。
- 用户社区与品牌建设
蔚来非常重视用户社区的建设，通过NIO House和NIO App等平台与用户保持紧密联系。NIO House不仅是销售和服务中心，更是用户交流和体验品牌文化的场所。蔚来还通过举办各种活动和体验项目，增强用户的品牌认同感和忠诚度。
- 可持续发展与环保
蔚来在欧洲市场的布局也体现了其对可持续发展的承诺。蔚来致力于通过推广电动汽车和绿色能源解决方案，减少碳排放，推动环保事业的发展。蔚来还积极参与欧洲各国的环保项目和政策，支持当地的可持续发展目标。
蔚来在欧洲市场面临的机遇和挑战是多方面的。首先，欧洲市场对于电动汽车的需求持续增长，这为蔚来等中国电动汽车品牌提供了巨大的市场机遇。欧洲各国政府对于环保的重视以及对电动汽车的政策支持，如补贴和税收优惠，都有助于推动电动车的销售。然而，挑战也同样存在。首先是竞争激烈，欧洲本土品牌如宝马、奔驰等都已在电动汽车市场占有一席之地。此外，关税问题也是一个不容忽视的挑战。即便在面临高额关税的情况下，蔚来需要在成本控制和定价策略上做出调整，以保持竞争力。总的来说，尽管存在挑战，蔚来在欧洲市场的发展前景依然被看好，关键在于如何通过技术创新和市场策略来克服这些挑战，抓住机遇。